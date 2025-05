Confira o seu horóscopo de hoje, 08 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: você está lutando na Justiça contra cachorro grande, então peça proteção ao Universo. Também acenda um incenso de sete ervas em casa e no trabalho.

No amor: não tenha relações íntimas casuais hoje para não pegar energias negativas. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: ervas naturais.

2 – Touro: se você tem um pedido a fazer, peça hoje para Santa Sara Kali, que é uma das padroeiras do mês de maio. No amor: pessoas interessadas em você se manifestarão, mas nenhuma delas é o parceiro ideal. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: não ligue para as opiniões negativas de pessoas que não fazem nem a metade das suas atividades. Assim continue acreditando nos seus sonhos e em você. Aliás, você é como a ave Fênix, das lendas, pois renasce das cinzas.

No amor: invejosos mentirão sobre você para a pessoa amada. Para se livrar da inveja e do desânimo acenda um incenso chamado, Fênix, em casa e no trabalho. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: fênix.

4 – Câncer: você está com uma preocupação exagerada com o futuro. Por isso está com insônia, com tremores e falta de memória.

Então ore pelo seu futuro e pelo futuro de sua família para Santa Sara Kali, que é uma das padroeiras do mês de maio. Acenda um incenso chamado, Santa Sara Kali, em casa e no trabalho. Cor do dia: azul. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: cuidado ao andar, na rua, para evitar acidentes. Preste atenção ao usar celulares em locais públicos, principalmente nos pontos de ônibus, pois os ladrões não dormem.

No amor: existem muitos pretendentes no trabalho e no bairro, mas no momento, não se envolva com eles para evitar confusão. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: preste atenção ao andar, no local de trabalho, para evitar acidentes. Hoje um objeto poderá quebrar ou apresentar defeito em casa ou no local de trabalho. Além disso, seus filhos ou netos ou crianças da família poderão se machucar na escola.

Então peça proteção para Santa Sara Kali, que é uma das padroeiras do mês de maio. No amor: receberá mensagens do seu pretendente preferido. Para proteção, acenda um incenso de cedro em casa e no trabalho. Cor do dia: verde. Perfume do dia: cedro.

7 – Libra: o dia está ideal para ir ao salão de beleza e fazer compras. Aliás, você saberá de uma novidade bombástica se for ao salão de beleza. No amor: sua autoestima elevada atrairá pretendentes ricos. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

8 – Escorpião: você cometerá um pequeno erro na escola e no trabalho. Mas conseguirá consertar. Hoje as pessoas ao seu redor, inclusive relacionadas a sua vida amorosa, estarão com péssimo humor. Então acenda um incenso de mel em casa e no trabalho. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

9 – Sagitário: perca o medo e o pânico das redes sociais e anuncie o seu trabalho. Pois a propaganda é a alma do negócio. Aliás, tem coisas que ninguém fará por você de uma forma eficiente e propaganda em redes sociais é uma delas.

No amor: pare de se meter na vida alheia, pois isso está afundando com o seu relacionamento. Cuide das violetas da sua janela. Aliás, acenda um incenso de violeta em casa e no trabalho. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: na escola e no trabalho você está sendo visto com uma pessoa difícil de lidar. No amor: a pessoa amada está a um passo de desistir de você por causa das suas demonstrações de péssimo humor.

Para reverter tudo isso ore para Santa Sara Kali que é uma das padroeiras do mês de maio. Também acenda um incenso de alecrim em casa e no trabalho. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: alecrim.

11 – Aquário: você está trabalhando com vários projetos ao mesmo tempo, por isso está se sentindo cansado e sendo vítima da insônia. Portanto, ao chegar em casa, faça escalda-pés com camomila.

Antes de dormir tome chá de camomila com erva-cidreira. Também acenda incenso de camomila em casa e no trabalho. No amor: receberá elogios de admiradores. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-cidreira.

12 – Peixes: você anda um pouco desanimado. Então vá a uma festa de Santa Sara Kali, que é comum no mês de maio. Pois você voltará de alma renovada. Há vários eventos em homenagem a ela, em lugares como: academias de danças e templos espirituais.

No amor: procure se relacionar com uma pessoa que tenha a mesma sintonia espiritual que a sua, senão não dará certo. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.