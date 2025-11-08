Confira o seu horóscopo de hoje, 08/11 de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: excelente dia para praticar esportes, podendo ganhar até prêmios. Hoje você ganhará em bingos e rifas presenciais. Mas evite os jogos virtuais. No amor: fará sucesso onde passar. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: girassol.

2 – Touro: hoje você está livre para quebrar a dieta e comer feijoada. Pois terá muito trabalho, discussão e confusão. No amor: não paquere pessoas casadas. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: caramelo

3 – Gêmeos: hoje ao andar na rua você verá alguém que você ama muito com outra pessoa. Mas não faça barracos e nem escreva indiretas nas redes sociais sobre o assunto. Aproveite o sábado para participar de atividades culturais e recreativas. Pois chorar não vale à pena. Na família: um local onde você mora ou seus familiares moram corre risco de enchentes ou acidentes. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

4 – Câncer: nesse sábado você estará mais sensível. Por isso não leve a sério piadas e brincadeiras que fizerem ao seu redor. Hoje você sentirá dores de garganta e sintomas de resfriados. Então se você não estiver se sentindo bem, escolha não sair de casa. Nessas horas você precisa de um chá de hortelã ou erva-doce. Na família: não deixe as crianças brincarem sozinhas na rua, nem na praia e nem na piscina. No amor: não se ofenda com as palavras da pessoa amada e não leve tudo ao pé da letra. Cor do dia: branco. Perfume do dia: hortelã ou erva-doce.

5 – Leão: hoje você receberá um convite para jantar, que poderá ser uma fria. No amor: não aceite convite de pretendentes que você conheceu nas redes sociais porque você vai se dar mal. Nesse sábado, se você quiser ter uma diversão saudável pratique um esporte ou passeie em algum ponto turístico ou vá em alguma festa de aniversário. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: patchuli.

6 – Virgem: se aparecer algum serviço pago, para esse final de semana, aceite. Pois será uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro, quitar suas dívidas, fazer novos amigos e ainda por cima conhecer alguém especial. Na família: às vezes é melhor trabalhar aos finais de semana do que passar com alguns familiares que reclamam de tudo. Cor do dia: rosa suave. Perfume do dia: rosa.

7 – Libra: cuidado quando for sair para baladas e festas nesse final de semana. Pois você pode sofrer um acidente. Os astros pedem para que você faça uma revisão no seu carro e se você pegar um Uber tome cuidado aos verificar os dados do motorista e do veículo. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

8 – Escorpião: evite bebidas alcoólicas nesse final de semana, pois isso pode provocar brigas e acidentes. Na família: alguns parentes estão passando por dificuldades por causa de enchentes ou acidentes ou problemas de saúde. Reservar o final de semana para ajudar alguém é divino. Cor do dia: amarelo-manteiga. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: você está tendo sonhos e pesadelos com sujeitos com quem você teve transtornos no passado e isso está incomodando a sua pessoa. Quando chega sábado, muitas vezes, você entra em depressão. Então faça uma oração e visite algum local que precise de ajuda como: orfanatos e asilos. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: musk.

10 – Capricórnio: se você trabalha com comércio ou serviços nesse sábado você fará sucesso e lucrará muito. Mas não deverá se banhar na praia porque pode correr o risco de pegar uma virose, isso vale para sua família também. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: você está dedicado a projetos sociais e ao serviço voluntário. Então terá reconhecido e ganhará até prêmios importantes por isso. Nesse sábado tome cuidado com acidentes domésticos e também ao andar na rua. Perfume do dia: cravo. Cor do dia: prata.

12 – Peixes: nesse sábado, se for à praia cuidado com afogamento e insolação. Passe protetor solar e nade apenas em lugares permitidos. O alerta serve para sua família também. Na família: alguns familiares estão passando por problemas sérios como doenças e tragédias. Lembre-se de que sua ajuda pode fazer a diferença. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.