Confira o seu horóscopo de hoje, 08/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege o sábado é Saturno, portanto o sábado será agitado

lUCIANA DO ROCIO, COLABORADORA B+

lUCIANA DO ROCIO, COLABORADORA B+

08/11/2025 - 00h02
1 – Áries: excelente dia para praticar esportes, podendo ganhar até prêmios. Hoje você ganhará em bingos e rifas presenciais. Mas evite os jogos virtuais. No amor: fará sucesso onde passar. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: girassol.

2 – Touro: hoje você está livre para quebrar a dieta e comer feijoada. Pois terá muito trabalho, discussão e confusão. No amor: não paquere pessoas casadas. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: caramelo

3 – Gêmeos: hoje ao andar na rua você verá alguém que você ama muito com outra pessoa. Mas não faça barracos e nem escreva indiretas nas redes sociais sobre o assunto. Aproveite o sábado para participar de atividades culturais e recreativas. Pois chorar não vale à pena. Na família: um local onde você mora ou seus familiares moram corre risco de enchentes ou acidentes. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

4 – Câncer: nesse sábado você estará mais sensível. Por isso não leve a sério piadas e brincadeiras que fizerem ao seu redor. Hoje você sentirá dores de garganta e sintomas de resfriados. Então se você não estiver se sentindo bem, escolha não sair de casa. Nessas horas você precisa de um chá de hortelã ou erva-doce. Na família: não deixe as crianças brincarem sozinhas na rua, nem na praia e nem na piscina. No amor: não se ofenda com as palavras da pessoa amada e não leve tudo ao pé da letra. Cor do dia: branco. Perfume do dia: hortelã ou erva-doce.

5 – Leão:  hoje você receberá um convite para jantar, que poderá ser uma fria. No amor: não aceite convite de pretendentes que você conheceu nas redes sociais porque você vai se dar mal. Nesse sábado, se você quiser ter uma diversão saudável pratique um esporte ou passeie em algum ponto turístico ou vá em alguma festa de aniversário. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: patchuli.

6 – Virgem: se aparecer algum serviço pago, para esse final de semana, aceite. Pois será uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro, quitar suas dívidas, fazer novos amigos e ainda por cima conhecer alguém especial. Na família: às vezes é melhor trabalhar aos finais de semana do que passar com alguns familiares que reclamam de tudo. Cor do dia: rosa suave. Perfume do dia: rosa.

7 – Libra: cuidado quando for sair para baladas e festas nesse final de semana. Pois você pode sofrer um acidente. Os astros pedem para que você faça uma revisão no seu carro e se você pegar um Uber tome cuidado aos verificar os dados do motorista e do veículo. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

8 – Escorpião: evite bebidas alcoólicas nesse final de semana, pois isso pode provocar brigas e acidentes. Na família: alguns parentes estão passando por dificuldades por causa de enchentes ou acidentes ou problemas de saúde. Reservar o final de semana para ajudar alguém é divino. Cor do dia: amarelo-manteiga. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: você está tendo sonhos e pesadelos com sujeitos com quem você teve transtornos no passado e isso está incomodando a sua pessoa. Quando chega sábado, muitas vezes, você entra em depressão. Então faça uma oração e visite algum local que precise de ajuda como: orfanatos e asilos. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: musk.

10 – Capricórnio: se você trabalha com comércio ou serviços nesse sábado você fará sucesso e lucrará muito. Mas não deverá se banhar na praia porque pode correr o risco de pegar uma virose, isso vale para sua família também. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: você está dedicado a projetos sociais e ao serviço voluntário. Então terá reconhecido e ganhará até prêmios importantes por isso. Nesse sábado tome cuidado com acidentes domésticos e também ao andar na rua. Perfume do dia: cravo. Cor do dia: prata.

12 – Peixes: nesse sábado, se for à praia cuidado com afogamento e insolação. Passe protetor solar e nade apenas em lugares permitidos. O alerta serve para sua família também. Na família: alguns familiares estão passando por problemas sérios como doenças e tragédias. Lembre-se de que sua ajuda pode fazer a diferença. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

Confira o seu horóscopo de hoje, 05 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege a quarta é Mercúrio, portanto, hoje é o melhor dia para se comunicar com todos

05/11/2025 00h02

1 – Áries: a Lua cheia traz energia e criatividade para você. Então, literalmente, pode se sentir livre para uivar sob a luz da Lua cheia. No amor: você estará com a libido em alta, portanto, cuidado para não se envolver com pessoas erradas. Acenda incendo de benjoim para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: benjoim.

2 – Touro: hoje você receberá a visita de parentes narcisistas. Então esconda tudo o que é de valor deles. Na saúde: você estará rouco e com dor de garganta. Portanto faça gargarejo com malva. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

3 – Gêmeos: haverá oportunidade de atividade remunerada na área de que você mais gosta. Mas é preciso acender incenso de arruda para afastar os invejosos. No amor: seja cordial e conquiste quem deseja. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: tente relaxar com exercícios de alongamento. No amor: a pessoa amada demonstrará um ato que gerará desconfiança. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

5 – Leão: nessa quarta-feira você estará místico e esotérico, dando conselhos espiritualistas para as pessoas. Se começar hoje com atividades como: Yoga, Meditação e Dança será bem-sucedido.

No amor: coloque uma roupa sensual e dance para a pessoa amada com o principal objetivo de acender a paixão. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: se praticar algum hobby hoje, terá alcance internacional. Na família: um familiar idoso passará mal, portanto se puder, cuide dele. No amor: deixe a pessoa amada livre. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: não se envolva com fofocas no ambiente de trabalho. No amor: algum colega está interessado em você. Para evitar pessoas amargas acenda incenso de canela e coma sobremesas com canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

8 – Escorpião: ore pelos seus antepassados e também peça perdão. Pois é a energia deles que ajudará você agora. No amor: observe as atitudes da pessoa amada com cuidado. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

9 – Sagitário: para evitar confusão, não visite parentes hoje. Aliás, não pegue nada dos seus parentes sem pedir porque isso atrai energia pesada.

Se quiser prosperar, trabalhe bastante nesta terça-feira e nem pense em folga hoje. Também acenda um incenso chamado Chama Cliente. No amor: um ex entrará em contato. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

10 – Capricórnio: cuidado com sócios ou parcerias onde o dinheiro é a troca principal. Portanto, fique sempre com o pé atrás. Acenda incenso de bálsamo para se proteger. No amor: receberá uma cantada inesperada. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: bálsamo.

11 – Aquário: cuide da sua saúde, se quiser passar o final do ano bem. Assim faça exames de sangue e peça para seu médico receitar suplementos alimentares. Acenda incenso de alecrim para ter força espiritual. No amor: uma paixão do passado mandará mensagem. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: alecrim.

12 – Peixes: hoje os astros liberaram uma típica feijoada de quarta-feira para você. No amor: faça uma declaração romântica para a pessoa amada. Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

Confira o seu horóscopo de hoje, 04 de novembro de 2025. Leia seu signo

A Lua está crescente e quem rege a terça é Marte. Portanto evite discussões inúteis

04/11/2025 00h02

1 – Áries: se você produzir algum produto ou serviço, com a temática de Natal, fará muito sucesso. Mas é necessário que você comece sua produção hoje mesmo. No amor: não marque encontro por redes sociais porque será fria. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: hoje você receberá ajuda de pessoas muito próximas. No amor: pessoas gananciosas tentarão seduzir você. Portanto, pesquise sobre as verdadeiras intenções dos pretendentes. Cor do dia: laranja. Perfume: flor de laranjeira.

3 – Gêmeos: hoje você receberá um presente ou um brinde de alguém do seu trabalho. No amor: receberá elogios de desconhecidos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: hoje você terá uma surpresa e verá que todos os seus esforços, na área profissional, valeram a pena. No amor: a pessoa amada estará sensível e chorará no seu colo. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: antes de trabalhar realize atividades como: alongamento, Yoga e meditação. Pois isso trará energia para você. Além disso você precisa se alimentar melhor com mais frutas e verduras, pois corre o risco de ter anemia. No amor: você está vivendo um amor kármico. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: não ligue para as críticas negativas no trabalho. No amor: a pessoa amada estará ranzinza e rabugenta, então é melhor nem discutir. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

7 – Libra: ligue o rádio aleatoriamente, que a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. No amor: a pessoa amada está sendo influenciada por criaturas negativas. Portanto acenda um incenso de flor de lilac. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

8 – Escorpião: hoje ao chegar em casa pergunte aos adolescentes e às crianças da família sobre como foi o dia escolar deles. Pois eles sentem falta disso. No amor: para chamar a atenção da pessoa amada, acenda um incenso de rosa e tome banho com pétalas de rosas. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

9 – Sagitário: não vá à casa de parentes hoje. Por favor, evite brigas e discussões com parentes, vizinhos e colegas de trabalho. Pois poderá acabar se ferrando na Justiça. Portanto, não tente passar a perna em ninguém. Acenda um incenso de alfazema. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: invejosos caluniarão você no trabalho. Mas não se preocupe pois seus superiores já perceberam isso e tomarão medidas drásticas. No amor: um ex ciumento confrontará você na Justiça. Portanto, prepare-se. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

11 – Aquário: você está passando por um momento de estresse, pois está sobrecarregado. Mas isso está fazendo mal para sua saúde. Acenda incenso de pitanga para ter energia. Portanto, peça ajuda. No amor: você está rodeado de fãs, mas não sabe. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

12 – Peixes: você está com sintomas de resfriado e dor de garganta. Portanto, tome chá de erva-doce e durma cedo. No amor: não acredite em falsas promessas. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

