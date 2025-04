Confira o seu horóscopo de hoje, 09 de abril de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: excelente dia para investir dinheiro no banco e realizar vendas. Nessa quarta-feira você deve acender incenso de louro para prosperidade e sucesso. Hoje se for cozinhar tempere a comida com louro. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: erva-doce.

2 – Touro: se não quiser ter problemas de saúde, faça exercícios físicos nas suas horas de folga do trabalho. Pois você anda muito sedentário. Nessa quarta-feira acenda um incenso de tangerina ou de flor de laranjeira para dar ânimo. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

3 – Gêmeos: continue se esforçando com ânimo, pois será recompensado. No amor: hoje um admirador fará uma declaração de amor.

Na família: sogra e cunhados chamarão a sua atenção, mas não ligue para eles. Nessa quarta-feira acenda incenso de canela para ter sucesso. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

4 – Câncer: hoje levará bronca de chefes, patrões e clientes. Mas mantenha a calma. Para acalmar as coisas no trabalho e na família acenda um incenso de lavanda. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: hoje seu carro apresentará defeito ou o ônibus que você pega terá um pequeno problema. No amor: receberá mensagens de vários pretendentes.

Na vida, a qualidade que a sua pessoa realmente precisa ter é disciplina, para isso você deve acender um incenso de berinjela. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: pessoas próximas querem roubar e passar a perna em você. Portanto, só faça investimentos grandes depois de setembro.

O problema é que você andou difamando pessoas inocentes e isso voltará contra você em forma de Karma. Acenda um incenso de palo santo para tirar o peso carregado do seu ambiente de trabalho. Cor do dia: bege. Perfume do dia: palo santo.

7 – Libra: hoje bateu aquela vontade de fazer procedimentos estéticos novamente. Mas você deve esquecer isso porque não dará certo. Para se sentir sensual acenda um incenso chamado dama-da-noite em casa e no trabalho. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: dama-da-noite.

8 – Escorpião: nessa quarta-feira você acordou com a autoestima baixa. Mas para não se sentir assim, vista a roupa de que você mais gosta desde que sua empresa não exija uniforme, faça a maquiagem que fica melhor em você e vá trabalhar de cabeça erguida.

Para aumentar a autoestima acenda um incenso de patchuli no trabalho e em casa. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: aproveite que quarta-feira é um dia místico para se conectar com a Espiritualidade. Então vá a um lugar religioso que pode ser: igreja, templo ou terreiro.

Hoje faça uma reflexão. Mas também agradeça e aproveite para realizar pedidos ao universo. Acenda um incenso de cedro em casa e no trabalho. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

10 - Capricórnio: hoje você acordará com dor nas costas e nos músculos. Portanto, aproveite seus intervalos no trabalho para realizar alongamento e exercícios de postura. Acenda um incenso de alecrim para ajudar na memória e na disposição. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

11 – Aquário: nessa quarta-feira você acordará com sintomas de resfriado. Portanto tome chá com hortelã e capim-limão. Também acenda incensos de hortelã e capim-limão em casa e no trabalho. No amor: receberá declarações de amor virtualmente. Cor do dia: verde-capim. Perfumes do dia: capim-limão e hortelã.

12 – Peixes: receberá notícias do falecimento de uma pessoa um tanto distante. Portanto, ore pela sua passagem. Na família: um filho ou um neto ou uma criança próxima precisará de você. No amor: um amor do passado estará de olho na sua pessoa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.