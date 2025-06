Confira o seu horóscopo de hoje, 09 de junho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: você é criativo, por isso se decidir fazer artesanato para vender para o dia dos namorados e costurar roupas juninas para o São João, com certeza, você fará sucesso e abrirá as portas da prosperidade.

No amor: tem gente fingindo interesse só para não passar o dia dos namorados sozinho. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

2 – Touro: seus piores inimigos pegarão gripes e resfriados, fato que reserva um pequeno período de sossego. Então, seja grato e aproveite. No amor: você passará o dia dos namorados sozinho só se quiser. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: estamos no outono, portanto, use agasalhos. Hoje uma pessoa tentará estragar seu trabalho e seu hobby. Portanto, fique de olho. Aliás, acenda um incenso de arruda em casa e no trabalho. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: coma frutas e verduras para não baixar a imunidade. Fazer exercícios, acompanhados por uma professora, em academias, são importantes para você nesse outono.

No amor: você relembrará de traições do passado. Mas saiba que águas passadas não movem moinhos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: cuidado com acidentes, pois você pode cair ou danificar algo importante no seu ambiente de trabalho. No amor: use preservativo quando tiver relações íntimas para não pegar infecções. Cor do dia: amarelo. Perfume: margarida.

6 – Virgem: estão fazendo fofocas e intrigas no seu trabalho contra você. Na família: crianças e idosos sentirão sintomas de resfriado. No amor: conversar com um amor platônico do passado fará bem. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: hoje você perderá a calma e gritará no ambiente de trabalho. Mas cuidado que isso pode ser jogado contra a sua pessoa mais tarde.

No amor: infelizmente você dá muito valor às aparências e deseja um namorado para o dia dos namorados a todo custo. Por isso pode cair em ciladas. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

8 – Escorpião: seu peso está oscilando. Mas você não deve fazer regimes malucos e muito menos tomar aquele remédio famoso da caneta sem receita.

Pois isso faz mal à saúde. Então tome chá de hibisco que tem o poder de saciar a fome. No amor: não dê bola para qualquer um porque você poderá se arrepender. Cor do dia: hibisco. Perfume do dia: hibisco.

9 – Sagitário: o sagitariano tem tendência a ter problemas respiratórios no outono e no inverno. Por isso coma frutas e verduras para não baixar a imunidade. Assim, tome chá de hortelã com guaco. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: hortelã.

10 – Capricórnio: hoje seu carro terá problemas ou o ônibus, que você pega, poderá quebrar. Então saia mais cedo. No amor: converse com a pessoa amada, senão seu relacionamento poderá chegar ao fim. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

11- Aquário: nessa segunda-feira por causa do final de semana maravilhoso que teve, você estará disposto e com novas ideias. Mas para que tudo dê certo no seu trabalho acenda um incenso chamado: Chama Cliente. No amor: um freguês fará uma declaração. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

12 – Peixes: hoje você está distraído e pode cometer erros no trabalho. Portanto, preste atenção. No amor: se você é uma mulher jovem há grande possibilidade de estar grávida. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.