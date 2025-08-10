Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 10 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege o domingo é o Sol. Portanto, nesse dia dos pais, aparecerão novas surpresas

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

10/08/2025 - 00h02
1 – Áries: hoje você estará agitado, fato que pode atrapalhar sua concentração. Mas tudo pode melhorar se você se conectar com a energia do pêssego. Portanto, acenda um incenso de pêssego. No amor: cuidado com a agitação. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: pêssego.

2 – Touro: nesse domingo receberá visitas desagradáveis que resultarão em brigas familiares. Portanto, mantenha a calma e acenda um incenso de alfazema. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

3 – Gêmeos: uma pessoa desagradável tentará destruir a comemoração do dia dos pais. Mas se você ficar em silêncio e pedir para todos rezarem em volta da mesa, essa pessoa poderá ir embora. Aliás, a verdadeira magia é transformar algo ruim em alguma coisa boa. Acenda um incenso de violeta. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

4 – Câncer: o dia dos pais será marcado por saudade e nostalgia. Portanto, aproveite o dia para reflexões profundas. No amor: faça o prato predileto da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

5 – Leão: o leonino é excelente cozinheiro. Portanto, faça a comida predileta do seu pai, mesmo que ele esteja no céu. Também faça uma prece para ele. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

6 - Virgem: o dia dos pais será marcado por uma atmosfera misteriosa por causa de um passado que não aconteceu. Mas se não tiver ninguém para homenagear, então homenageie a sua mãe ou um tio que sempre esteve ao seu lado. No amor: receberá uma notícia boa. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

7 – Libra: você viverá o dia dos pais com lembranças, recordações e memórias. No amor: tome um vinho com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: flor da parreira.

8 – Escorpião: hoje coloque a música preferida do seu pai e mesmo que ele não esteja por perto, dance ao som dessa canção. No amor: será convidado para um passeio. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

9 – Sagitário: evite brigar com familiares no dia dos pais, senão poderá se dar mal. Não dê bebidas alcóolicas como presente. No amor: seu relacionamento está abalado, mas ele é a sua base de apoio nos momentos difíceis. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

10 – Capricórnio: nesse domingo, você precisa preparar seu caderno mágico das realizações, que funciona assim: escreva no seu caderno como se você estivesse no futuro e como já todos seus sonhos já tenham sidos realizados. Por exemplo: se hoje é começo de agosto e seu sonho é ter um emprego de gerente, então escreva assim: hoje é setembro e sou gerente. Esse exercício mudará a sua vida. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.

11- Aquário: nesse domingo, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não ligue para a opinião dos outros.

Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: a sua pessoa precisa da energia de um parque infantil em pleno domingo. Se você for em algum brinquedo, o domingo será muito especial. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

Confira o seu horóscopo de hoje, 07 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado e o planeta que rege a quinta-feira é Júpiter, então o dia está ideal para investir em esportes e talentos

07/08/2025 00h02

1 – Áries: hoje poderá ganhar prêmios, troféus ou certificados. No amor: para ficar atraente acenda um incenso de canela. Pois ariano com perfume de canela é irresistível. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

2 – Touro: problemas familiares incomodarão, principalmente parentes com dependência química. No amor: não se relacione com leoninos e nem com librianos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

3 – Gêmeos: hoje você perderá algo importante no seu trabalho. Portanto, preste atenção. No amor: não traia a confiança do seu companheiro. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: lilac ou flor lilás.

4 – Câncer: hoje você acordará com lembranças ruins do seu passado. Mas a sua pessoa deve perdoar e esquecer desses momentos péssimos. Pois essa quinta deseja que você se abra para o novo, porém com os pés no chão. Pois terá sucesso com novas parcerias que trabalham com permutas de talentos. Na família: existirão conflitos com filhos ou netos. Acenda incenso violeta para transformar o que é ruim em bom. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

5 – Leão: nessa quinta-feira você colherá frutos dos seus esforços anteriores, mas terá que passar por cima das folhas secas do passado. Se alguém reclamar e vier apontar o dedo para seu passado, apenas diga:

“ – Isso que você citou é o meu passado e eu não vivo mais lá.”

Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

6 - Virgem: os jovens e crianças da família precisam da sua atenção. Então faça as tarefas escolares com eles. No amor: não implore amor. Acenda incenso de maçã para ficar atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: flor da macieira.

7 – Libra:  tome bastante água para não ter transtornos dos rins. Acenda incenso de musgo de carvalho para o equilíbrio. No amor: valorize menos a estética e mais o caráter. Cor do dia: verde-musgo. Perfume: musgo de carvalho.

8 – Escorpião: nessa quinta-feira a Lua crescente fará você se lembrar do passado. Mas apague as lembranças tristes e curta só as recordações alegres para não cair em Depressão. No amor: use perfume de patchuli para ficar mais sedutor. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: você deseja se mudar novamente. Mas o problema é que você implica com os vizinhos. Lembre-se do ditado:

“ – Não adianta você mudar de local, se não mudar por dentro.”

No amor: seu relacionamento está em crise, então não se precipite. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: tentarão passar golpes envolvendo Pix, portanto cuidado. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. No amor: receberá mensagens amorosas. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

11- Aquário: acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, para prosperidade. Acenda um incenso de jasmim para proteção. No amor: use perfume de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

12 – Peixes: invista no seu esporte preferido. Acenda um incenso de âmbar para limpeza energética. No amor: mostre seus talentos para a pessoa amada. Cor dia: areia. Perfume do dia: âmbar.

Confira o seu horóscopo de hoje, 06 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está crescente, Mercúrio está retrógrado e o planeta que rege a quarta-feira é Mercúrio, portanto é um dia ideal para a Espiritualidade

06/08/2025 00h02

1 – Áries: hoje acordará com dor de dente ou aftas. Então procure um dentista. Também coloque mais ferro nas suas refeições porque está com princípio de anemia. Para essa época do ano, o alimento ideal para o ariano é a sopa de feijão. No amor: uma pessoa mais velha, porém bem de vida está de olho em você. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

2 – Touro: atenção ao dirigir veículos porque há riscos de acidentes. No amor: conquiste a pessoa amada com conversas diárias e largue esse orgulho. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

3 – Gêmeos: cuidado com mordidas de animais. Hoje se afaste de qualquer animal estranho. No amor: faça orações e preces com a pessoa amada. Cor do dia: areia. Perfume do dia: flores do campo.

4 – Câncer: terá discussões com filhos ou netos ou jovens da família. Hoje acordará com sono e um pouco de desânimo. Portanto tome xícaras de café pela manhã e pela tarde, menos na hora de dormir para não atrapalhar o sono. No amor: é melhor terminar um relacionamento que não está dando certo. Cor do dia: café. Perfume: flor do café.

5 – Leão: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: uma paixão do passado ressurgirá das cinzas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: terá problemas com chefes e clientes. Além disso uma conta financeira, do seu trabalho, não fechará. Portanto acenda um incenso de alfazema para acalmar os ânimos. No amor: não corra atrás de alguém, principalmente, se for só para ter relações íntimas. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: não entre no vício dos jogos online. Também não realize parcerias financeiras hoje porque há riscos de golpes. Acenda um incenso de sete ervas para proteção. No amor: você está sendo espionado por um ex. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

8 – Escorpião: hoje acordará com sintomas de resfriados. Portanto, tome um chá de capim-limão. No amor: dar um cobertor novo, no frio, para a pessoa amada é uma prova de amor. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

9 – Sagitário: pare com essa ideia de querer voltar ao local onde morou ou estudou quando era criança. Pois isso é regredir ao passado. Se algo nesses lugares causou mágoa, então a melhor coisa é se afastar. Evite discussões desnecessárias com vizinhos, parentes e colegas de trabalho.

Pois com sua agressividade fica difícil de alguém aturar você. No amor: seu relacionamento está em crise, mas agora não é a melhor hora para pensar numa separação. Acenda um incenso de lavanda. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

10 – Capricórnio: não pense em usar a famosa caneta emagrecedora porque isso fará mal para a sua saúde. Se quiser manter a forma, faça exercícios e coma mais vegetais. No amor: você tem pretendentes em todos os lugares. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

11 – Aquário: hoje terá ideias lucrativas e edificantes. Porém acordará com sintomas de resfriados. Portanto tome chá de erva-doce com hortelã. Além disso, quarta-feira é o dia ideal para anotar seus sonhos num caderno como se eles já estivessem acontecido, esse é o método de visualização conhecido como: técnica do caderno mágico. No amor: com perfume de erva-doce você fica sedutor. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: erva-doce.

12 – Peixes: quarta-feira é um dia místico. Portanto vá a um local sagrado como: igrejas, templos ou terreiros. Faça um pedido ao universo hoje e ele se realizará. No amor: não é hora de ter ciúmes. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

