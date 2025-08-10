Confira o seu horóscopo de hoje, 10 de agosto de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje você estará agitado, fato que pode atrapalhar sua concentração. Mas tudo pode melhorar se você se conectar com a energia do pêssego. Portanto, acenda um incenso de pêssego. No amor: cuidado com a agitação. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: pêssego.

2 – Touro: nesse domingo receberá visitas desagradáveis que resultarão em brigas familiares. Portanto, mantenha a calma e acenda um incenso de alfazema. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

3 – Gêmeos: uma pessoa desagradável tentará destruir a comemoração do dia dos pais. Mas se você ficar em silêncio e pedir para todos rezarem em volta da mesa, essa pessoa poderá ir embora. Aliás, a verdadeira magia é transformar algo ruim em alguma coisa boa. Acenda um incenso de violeta. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

4 – Câncer: o dia dos pais será marcado por saudade e nostalgia. Portanto, aproveite o dia para reflexões profundas. No amor: faça o prato predileto da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

5 – Leão: o leonino é excelente cozinheiro. Portanto, faça a comida predileta do seu pai, mesmo que ele esteja no céu. Também faça uma prece para ele. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

6 - Virgem: o dia dos pais será marcado por uma atmosfera misteriosa por causa de um passado que não aconteceu. Mas se não tiver ninguém para homenagear, então homenageie a sua mãe ou um tio que sempre esteve ao seu lado. No amor: receberá uma notícia boa. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

7 – Libra: você viverá o dia dos pais com lembranças, recordações e memórias. No amor: tome um vinho com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: flor da parreira.

8 – Escorpião: hoje coloque a música preferida do seu pai e mesmo que ele não esteja por perto, dance ao som dessa canção. No amor: será convidado para um passeio. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

9 – Sagitário: evite brigar com familiares no dia dos pais, senão poderá se dar mal. Não dê bebidas alcóolicas como presente. No amor: seu relacionamento está abalado, mas ele é a sua base de apoio nos momentos difíceis. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

10 – Capricórnio: nesse domingo, você precisa preparar seu caderno mágico das realizações, que funciona assim: escreva no seu caderno como se você estivesse no futuro e como já todos seus sonhos já tenham sidos realizados. Por exemplo: se hoje é começo de agosto e seu sonho é ter um emprego de gerente, então escreva assim: hoje é setembro e sou gerente. Esse exercício mudará a sua vida. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.

11- Aquário: nesse domingo, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não ligue para a opinião dos outros.

Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: a sua pessoa precisa da energia de um parque infantil em pleno domingo. Se você for em algum brinquedo, o domingo será muito especial. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.