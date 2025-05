Confira o seu horóscopo de hoje, 10 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: hoje evite ambientes fechados como baladas e shoppings para não ter estresse. A mãe do signo de áries é excelente para ensinar disciplina e respeito aos filhos. Por isso os filhos das arianas sabem respeitar o próximo e são dedicados em tudo o que fazem. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

2 – Touro: nesse final de semana poderá receber visitas indesejáveis. Por isso mantenha a calma e não dê bola para provocações.

A mãe do signo de touro gosta de acompanhar de perto a vida escolar dos filhos e de fazer as tarefas de casa com eles. Por isso os filhos de taurinas sempre se destacam nas atividades escolares. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: geminiano, você está com acúmulos de tarefas. Por isso anote tudo em uma agenda de papel. A mãe do signo de gêmeos tem dupla personalidade e isso deve ser encarado de forma positiva pelos filhos que se tornam pessoas compreensivas e resilientes. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: para evitar a Depressão, pratique algum esporte ou saia para algum parque com as crianças. A mãe do signo de câncer ama um passeio em família e curte levar seus filhos para todos os lugares diferentes. Afinal, ela é uma mãe divertida e dedicada. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

5 – Leão: hoje evite ir para baladas e festas porque corre riscos de acidentes e de ciladas. A mãe do signo de leão se sente segura quando tem a ajuda da avó materna dos filhos em suas criações. Assim quem ganha são as crianças por terem uma avó sempre presente. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: nesse sábado você sairá com alguém especial. A mãe do signo de virgem gosta de ensinar coisas práticas para seus filhos como: cozinhar, limpar, cuidar do jardim, etc. Aliás, ela cria os filhos para serem pessoas funcionais tendo a independência criativa como base. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: não frequente salões de beleza hoje porque será estressante para você. A mãe do signo de libra é vaidosa e gosta de enfeitar todos os filhos. Ela faz questão de que as crianças andem bem arrumadas e vestidas com primor. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

8 – Escorpião: hoje só saia para baladas ou festas se for acompanhado de algum amigo. A mãe do signo de escorpião é carinhosa e defende os filhos mesmo que eles estejam errados. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: petúnia.

9 – Sagitário: se aparecer algum serviço para esse final de semana, aceite. A mãe do signo de sagitário tem pulso firme e dificilmente os filhos conseguem esconder algo dela. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

10 - Capricórnio: nesse sábado você precisa colocar mais amor na sua vida, senão tudo pode desandar. A mãe do signo de capricórnio se preocupa com o futuro dos filhos, por isso é capaz de abrir uma poupança para a criança mesmo antes dela vir ao mundo. Cor do dia: prata. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: hoje você lucrará em seu trabalho. A mãe do signo de aquário é capaz de aguentar um casamento falido, muitas vezes onde ocorre violência doméstica, com o objetivo de não traumatizar os filhos. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: o sábado está ideal para passeios em lugares como: teatros, cinemas, shoppings e pontos turísticos. A mãe do signo de peixes ensina aos filhos Esoterismo, Misticismo e Folclore, por isso eles são tão apaixonados por Cultura. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.