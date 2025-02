Confira o seu horóscopo de hoje, 11 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em aquário, a Lua está crescente e o planeta que representa sábado é Saturno, portanto, o final de semana será dinâmico

1 – Áries: aceite convites para eventos e festas. Pois você brilhará. Mas não aceite bebidas com álcool, pois pessoas ruins podem tirar proveito disso.

Também evite ir para praias e rios, pois corre o risco de pegar virose e de ser mordido pelo mosquito da dengue. Na família: você descobrirá um segredo surpreendente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: não fique torrando no Sol nesse sábado, pois corre o risco de pegar insolação. No amor: geralmente taurinos são atraídos pelos leoninos, que não são nada fiéis com os próprios taurinos.

Portanto, se você deseja fidelidade e não um caso ardente, por favor, evite os leoninos. Agora se você quer algo marcante e passageiro, pode investir num leonino.

Aliás, os romances com os leoninos são inesquecíveis. Mas se você, taurino, tem um relacionamento estável com um leonino há mais de dois anos, cuidado que ele pode estar passando você para trás. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: lírios.

3 – Gêmeos: deixe as baladas de lado e passe esse final de semana na natureza, de preferência num sítio ou numa fazenda. Pois isso modificará toda a sua estrutura profissional, que estava na mesmice.

Após uma experiência numa fazenda, você investirá num trabalho no campo que tem tudo para dar certo.

No amor: um romance com uma pessoa que mora no interior tem tudo para dar certo. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

4 – Câncer: hoje você sentirá dores nos músculos e nos ossos. Então procure um massagista. Apesar disso, sentirá vontade de realizar trabalhos manuais como: artesanato, tricô, crochê e artes plásticas. Portanto, vá em frente porque os trabalhos manuais funcionam como uma terapia para você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: aproveite o dia para visitar algum monumento histórico na sua cidade e lugares místicos como: igrejas, templos ou terreiros. No amor e na amizade: você está iludindo algum taurino e ele está prestes a descobrir. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: não saia nesse final de semana, pois você precisará de dinheiro para pagar dívidas e remédios. Na família: se você é mãe, seu filho apresentará febre e sintomas de resfriados. Portanto, leve o pequeno ao posto de saúde. Também dê chás como: erva-doce, hortelã e capim-limão. Cor: verde. Perfume: capim-limão.

7 – Libra: cuidado ao andar na rua, pois um cachorro tentará morder você. Hoje é um excelente dia para praticar esportes. Pois você fará sucesso. No amor: um ex ciumento continua rondando o seu espaço. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: musk.

8 – Escorpião: não vá para baladas hoje, pois seus adversários planejaram uma cilada para você. A melhor solução é passar o final de semana em casa curtindo a família e os animais de estimação.

Na família: se você tem filhos converse com eles sobre a importância da volta às aulas e sobre como era a sua época de estudante, sem esquecer de contar histórias divertidas sobre isso para eles. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

9 – Sagitário: tudo o que um sagitariano faz no sábado sempre dá certo porque ele é protegido por Júpiter, o planeta que rege o sábado.

Nesse final de semana procure ir a alguma atividade cultural como: teatro, cinema e saraus. Aliás, você fará um excelente networking e novos clientes se participar de um sarau. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

10 - Capricórnio: pare de culpar os outros pelos erros que são seus. No trabalho: não confie na memória e anote todas as tarefas num papel. Na família: se você é mãe, seus filhos estarão rebeldes querendo ir para lugares que você não aprova. Portanto, se imponha. Cor do dia: pink. Perfume do dia: tulipa ou petúnia.

11 – Aquário: excelente dia para tomar um lanche ou um café com amigos que você não vê há anos. Aliás, você se surpreenderá com as novidades.

No trabalho: será um dia com bastante clientela e também com muitos lucros. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: aproveite o final de semana para passar com as crianças da sua família com programação divertida como: circo, teatro de bonecos, shows infantis e aniversário de amiguinhos. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.