Confira o seu horóscopo de hoje, 11 de março de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: essa terça-feira de Lua crescente está perfeita para o ariano adquirir um pingente em formato de Lua crescente, para colocar no pescoço, pois ele se transforma num excelente amuleto para todos os arianos.

Hoje, você estará com garganta raspando. Portanto tome chás de hortelã, erva-doce e gengibre. Cor do dia: menta. Perfume do dia: erva-doce.

2 – Touro: essa terça-feira estará agitada porque você terá várias atividades. O problema é que a sua pessoa está vivendo um transtorno que nunca teve: insônia.

Então você pode tratar isso com suco de maracujá antes de dormir. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

3 – Gêmeos: hoje você estará criativo. Além disso, esse ano a sua pessoa estará realizando um sonho de infância. Então siga em frente e não dê bola para críticas negativas. Nessa terça, seus sonhos estarão cada vez mais perto. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: petúnia.

4 – Câncer: hoje você sentirá sintomas de resfriado e terá vontade de desistir de alguns dos seus sonhos. Portanto tome chá de capim-limão e não desista dos seus objetivos.

Além disso, você não nasceu para nadar, nadar e morrer na praia. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

5 – Leão: nessa terça-feira você estará um pouco preguiçoso. Mas precisará disfarçar isso no seu trabalho principalmente para chefes e colegas. Então tome um suco de laranja para se animar. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 – Virgem: hoje você receberá elogios de chefes e clientes. Portanto, abra um sorriso. Na família: uma pessoa idosa entrará em crise de saúde novamente. Cor do dia: prata. Perfume do dia: musk.

7 – Libra: se você é mãe, seu filho está aprontando na escola.

Então será necessário recorrer à ajuda de um profissional em Psicologia. No amor: a pessoa amada estará estranha, mas para evitar confusões será melhor ficar em silêncio. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: no trabalho você terá dificuldades em exercer uma tarefa. Mas não peça ajuda aos seus colegas porque eles são invejosos e podem usar isso contra você.

Porém poderá pedir esse mesmo auxílio aos amigos de confiança e de longa que não trabalham no mesmo ambiente que o seu. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: margarida.

9 – Sagitário: você está cada vez mais perto de realizar seu sonho de trabalhar no exterior. Cuidado ao andar na rua, pois um cachorro poderá morder você. No amor: hoje a pessoa amada estará misteriosa. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

10 - Capricórnio: nessa terça-feira você encontrará ofertas em estabelecimentos físicos como mercados e lojas.

Porém isso não vale para o ambiente virtual. Hoje seus animais de estimação poderão estar doentes ou com depressão. No amor: um freguês está apaixonado por você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

11 – Aquário: hoje você sentirá um pouco de fraqueza. Portanto se alimente melhor e nem pense em fazer regime.

Por isso coma frutas e verduras. Além disso, você não deverá pular nenhuma refeição. No amor: alguém que mora ou trabalha perto do seu serviço está apaixonado por você. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

12 – Peixes: nessa terça-feira uma pessoa infeliz tentará colocar você para baixo. Mas você não deve dar bola para críticas negativas. No amor: um vizinho está interessado em você. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: almíscar.