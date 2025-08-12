Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 12 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a terça-feira é Marte. Portanto o dia está favorável para a criatividade

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

12/08/2025 - 00h02
1 – Áries: nessa terça-feira você enfrentará uma falsa acusação. Mas não se desespere. Pois a máscara de pessoa cairá logo. Então acenda um incenso de musgo de carvalho para proteção. No amor: um ariano com perfume de musgo de carvalho, fica irresistível. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: os conflitos familiares estarão intensos. Portanto, arranje atividades presenciais longe casa. Acenda incenso de sândalo para proteção. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: começará o dia com problemas dentários ou dores de garganta. Portanto faça gargarejo com malva. No amor: um amor do passado voltará para se vingar. Acenda incenso de malva para se proteger. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

4 – Câncer: algumas pessoas da família estão esgotando você financeiramente. Portanto acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: não sinta ciúme sem motivos. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: terá prejuízo financeiro e seus negócios estarão parados. Portanto acenda um incenso chamado Chama Cliente. No amor: trair a pessoa amada também trará prejuízos financeiros. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: âmbar.

6 – Virgem: você e sua família enfrentarão um pequeno problema de saúde. Então acenda um incenso chamado Arcanjo Rafaelo, o anjo da saúde. No amor: não se importe com quem não ama você. Cor do dia: verde. Perfume do dia: pinho.

7 – Libra: você está valorizando demais a aparência e deixando a essência de lado. No amor: não escolha o parceiro somente pela aparência externa. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: nessa terça-feira, você precisa preparar seu caderno mágico das realizações, que funciona assim: escreva no seu caderno como se você estivesse no futuro e como já todos seus sonhos já tenham sidos realizados. Por exemplo: se hoje é começo de agosto e seu sonho é ter um emprego de gerente, então escreva assim: hoje é setembro e sou gerente. Esse exercício mudará a sua vida. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra. 

9 – Sagitário: está acontecendo um ciclone na sua vida, que pode ser a mistura disso tudo: mudança de endereço, troca de emprego e pensamentos de separação. Também há riscos de desarmonia na família. O problema é que você quer que as pessoas tenham o mesmo pensamento que a sua pessoa e isso é praticamente impossível. Acenda um incenso de alfazema para equilíbrio. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: hoje você será chamado de lento por mais eficiente que a sua pessoa seja. Mas não dê bola. No amor: não escolha seu pretendente pela conta bancária. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

11- Aquário: nessa terça-feira tentarão dar o golpe do Pix e da falsa entrega. Então, preste atenção. Acenda incenso de jasmim para proteção. No amor: um ex está “stalkeando” você. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: jasmim. 

12 – Peixes: excelente dia para criatividade e raciocínio. No amor: não dê bola para qualquer um porque pode ser cilada. Cor do dia: areia. Perfume do dia: flores do campo.

Confira o seu horóscopo de hoje, 09 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o planeta que rege sábado é Saturno. Então acontecerão surpresas em eventos

09/08/2025 00h02

1 – Áries: você pretende ir a um local com cachoeiras. Mas cuidado com animais selvagens e com a profundidade das águas. No amor: não se envolva com pessoas comprometidas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

2 – Touro: você está sentindo que está engordando e precisa de exercícios. Então comece fazendo alongamento. No amor: não saia com ninguém nesse final de semana, pois será cilada. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

3 – Gêmeos: não compre nada por Internet, apenas em lojas presenciais porque há riscos de cair em golpes virtuais. No amor: quando for ter alguma relação íntima use preservativo para evitar infecções. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: baunilha.

4 – Câncer: hoje acordará com dor de garganta. Portanto faça gargarejo com malva e tome chá de gengibre. Além disso, coloque cachecol ou manta no pescoço. Também acenda um incenso de malva. No amor: se você está em um relacionamento onde não aguenta o ciúme, então é melhor terminar. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

5 – Leão: nesse sábado procure relaxar perto da natureza. Então frequente lugares como: bosques, parques e sítios. Para aumentar sua conexão com a natureza acenda incenso de musgo de carvalho. No amor: faça um passeio com a pessoa amada. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

6 - Virgem: excelente dia para frequentar salões de beleza. No amor: para se sentir atraente tome um banho com canela e acenda incenso de canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

7 – Libra: crianças e jovens da sua família, estão pedindo coisas da moda, como: morango do amor e boneco labubu. Então explique para eles que nem tudo que está na moda faz bem. No amor: tome banho de pétalas de rosas para ficar mais sedutor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

8 – Escorpião: nesse sábado, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não ligue para as implicâncias da pessoa amada.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

9 – Sagitário: hoje você precisa para preparar seu caderno mágico das realizações, que funciona assim: escreva no seu caderno como se você estivesse no futuro e como já todos seus sonhos já tenham sidos realizados.

Por exemplo: se hoje é começo de agosto e seu sonho é ter um emprego de gerente, então escreva assim: hoje é setembro e sou gerente. Esse exercício mudará a sua vida. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.

10 – Capricórnio: se você está com cólicas ou dores de barriga tome um chá de calêndula. Pois ele também serve para tirar a tensão pré-menstrual. No amor: faça uma declaração de amor. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: calêndula.

11- Aquário: o astral pede para você cozinhar. Pode cozinhar qualquer alimento, mesmo que não saiba cozinhar, pois é uma forma da sua pessoa ser ajudada pelos seus antepassados. Você também pode tentar cozinhar algo novo, como por exemplo: o morango do amor. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: morango.

12 – Peixes: você precisa ir a uma festa de aniversário infantil urgentemente. Pois isso renovará as suas energias. No amor: alguém convidará você para sair, mas as intenções são ruins. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

Confira o seu horóscopo de hoje, 08 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está crescente e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus. Portanto, o dia está maravilhoso para romances

08/08/2025 00h02

1 – Áries: ótimo dia para começar atividades intelectuais. Além disso, hoje receberá um presente. Acenda incenso de âmbar para a espiritualidade.

No amor: excelente dia para fazer atividades junto com a pessoa amada. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

2 – Touro: hoje chamará a atenção onde passar. Mas cuidado: um parente está prestes a prejudicar você. Então fique de olho. Para proteção use incenso de sândalo. No amor: invista em conversas sensuais. Cor do dia: nude. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: o fato de ser uma pessoa expansiva e falar alto trará problemas para você. Então, se controle. No amor: a pessoa amada estará amarga. Portanto acenda um incenso de mel. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

4 – Câncer: sua família está incomodando você demais. Portanto, o negócio é dar umas voltas longe de casa. No amor: a pessoa amada estará no mundo da Lua. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: não vá a bares e nem em baladas hoje porque haverá uma briga e você poderá ser preso. No amor: acenda um incenso de maçã para ficar mais atraente. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: maçã.

6 - Virgem: crianças e jovens da sua família, estão pedindo coisas da moda, como: morango do amor e boneco labubu. Então explique para eles que nem tudo que está na moda faz bem.

No amor: tome banho de pétalas de rosas para ficar mais sedutor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: existirão brigas com crianças e jovens da sua família por causa de festas e namorados. Então, use o diálogo e acenda um incenso de alfazema. No amor: vá a um local diferente com a pessoa amada. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: o verdadeiro segredo da Magia é transformar algo ruim em bom. Isso é transmutação. Então acenda um incenso de violeta. No amor: uma pessoa especial convidará você para sair. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

9 – Sagitário: você está passando por uma fase conturbada que pode ter: mudança de casa, troca de emprego e brigas familiares. Você precisa ter paciência e humildade. Aliás, sua situação só melhorará quando você parar de ser autoritário e querer mandar na vida dos outros.

Na saúde: precisa consumir azeite de oliva. Além disso, acenda um incenso de flor de oliva ou folha de oliva. No amor: você está sobrecarregando a pessoa amada. Cor do dia: verde-oliva. Perfume do dia: flor de oliva.

10 – Capricórnio: você está com fraqueza devido a um princípio de anemia. Portanto, consulte médicos, faça exames e tome sopa de feijão com legumes nesse inverno. No amor: compre roupas sensuais. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

11- Aquário: se você sente cólicas, então use chá de prímula que notará a diferença nos primeiro dias. Acenda incenso de prímula também. No amor: receberá convites para sair. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: prímula.

12 – Peixes: excelente dia para recomeçar com atividades artísticas. No amor: leve a pessoa amada para um karaokê e solte sua voz. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

