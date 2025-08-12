Confira o seu horóscopo de hoje, 12 de agosto de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: nessa terça-feira você enfrentará uma falsa acusação. Mas não se desespere. Pois a máscara de pessoa cairá logo. Então acenda um incenso de musgo de carvalho para proteção. No amor: um ariano com perfume de musgo de carvalho, fica irresistível. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: os conflitos familiares estarão intensos. Portanto, arranje atividades presenciais longe casa. Acenda incenso de sândalo para proteção. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: começará o dia com problemas dentários ou dores de garganta. Portanto faça gargarejo com malva. No amor: um amor do passado voltará para se vingar. Acenda incenso de malva para se proteger. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

4 – Câncer: algumas pessoas da família estão esgotando você financeiramente. Portanto acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: não sinta ciúme sem motivos. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: terá prejuízo financeiro e seus negócios estarão parados. Portanto acenda um incenso chamado Chama Cliente. No amor: trair a pessoa amada também trará prejuízos financeiros. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: âmbar.

6 – Virgem: você e sua família enfrentarão um pequeno problema de saúde. Então acenda um incenso chamado Arcanjo Rafaelo, o anjo da saúde. No amor: não se importe com quem não ama você. Cor do dia: verde. Perfume do dia: pinho.

7 – Libra: você está valorizando demais a aparência e deixando a essência de lado. No amor: não escolha o parceiro somente pela aparência externa. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: nessa terça-feira, você precisa preparar seu caderno mágico das realizações, que funciona assim: escreva no seu caderno como se você estivesse no futuro e como já todos seus sonhos já tenham sidos realizados. Por exemplo: se hoje é começo de agosto e seu sonho é ter um emprego de gerente, então escreva assim: hoje é setembro e sou gerente. Esse exercício mudará a sua vida. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.

9 – Sagitário: está acontecendo um ciclone na sua vida, que pode ser a mistura disso tudo: mudança de endereço, troca de emprego e pensamentos de separação. Também há riscos de desarmonia na família. O problema é que você quer que as pessoas tenham o mesmo pensamento que a sua pessoa e isso é praticamente impossível. Acenda um incenso de alfazema para equilíbrio. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: hoje você será chamado de lento por mais eficiente que a sua pessoa seja. Mas não dê bola. No amor: não escolha seu pretendente pela conta bancária. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

11- Aquário: nessa terça-feira tentarão dar o golpe do Pix e da falsa entrega. Então, preste atenção. Acenda incenso de jasmim para proteção. No amor: um ex está “stalkeando” você. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: jasmim.

12 – Peixes: excelente dia para criatividade e raciocínio. No amor: não dê bola para qualquer um porque pode ser cilada. Cor do dia: areia. Perfume do dia: flores do campo.