Confira o seu horóscopo de hoje, 12 de junho de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: hoje lucrará no trabalho. No amor: com ou sem namorado você tende a curtir o dia de uma forma saudável. Cor do dia: areia. Perfume do dia: flores do campo.

2 – Touro: nessa quinta-feira, as pessoas estarão irônicas e sarcásticas com você. Então o silêncio é a melhor resposta. No amor: se fizer a declaração de amor para a pessoa mais difícil do Universo, ainda terá chances de se dar bem. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: hoje terá facilidade para aprender qualquer coisa. Mas você não deve tentar processar ou prejudicar mais ninguém na Justiça esse ano, pois o barco pode virar.

Aliás, você tem péssimas intenções na alma com relação a isso porque muitas vezes seu objetivo é ganhar dinheiro a qualquer custo. No amor: a pessoa amada estará doce. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

4 – Câncer: nessa quinta-feira estará um pouco depressivo. Mas lembre-se: o segredo da Magia é saber transformar o momento ruim em oportunidade. Aliás o importante é transmutar. No amor: dê qualquer presente para a pessoa amada hoje para que seu relacionamento não acabe. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

5 – Leão: tome cuidado com distrações no trabalho. Pois hoje você estará no mundo da Lua. No amor: o leonino sempre tem mais um pretendente ou mais de um namorado, então torça para que isso não vire confusão hoje. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: nessa quinta-feira acordará com sintomas de resfriado. Então tome chá de hortelã com erva-doce. No amor: chame o pretendente ou a pessoa amada para sair. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

7 – Libra: hoje será a pessoa mais enfeitada do trabalho e todos irão reparar. No amor: esse dia dos namorados será inesquecível. Mas as únicas bebidas alcóolicas que você poderá tomar hoje é champanhe ou vinho. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

8 – Escorpião: nessa quinta-feira estará com facilidade para aprender tudo. No amor: terá uma surpresa à noite, só não aceite ir para o motel com a pessoa amada porque será cilada. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: hoje ligue o rádio em qualquer estação, aleatoriamente, e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. Aproveite o dia para fazer exercícios físicos, Yoga e Meditação.

Antes de dormir, tome um chá de camomila. No amor: aproveite o dia dos namorados para fazer uma declaração para a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: camomila.

10 – Capricórnio: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: capriche no presente do dia dos namorados. Cor do dia: rubi. Perfume do dia: âmbar.

11- Aquário: terá muito lucro no trabalho nessa quinta-feira. Hoje, com os olhos fechados, abra um livro aleatoriamente em uma página qualquer, depois abra os olhos e leia.

Pois nessa página conterá uma mensagem para o dia de hoje que esclarecerá muitas dúvidas. No amor: receberá uma surpresa. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: o dia dos namorados trará muito lucro ao seu local de trabalho. Mas tome cuidado com falsas videntes que só querem arrancar seu dinheiro. No amor: você terá uma noite mágica com a pessoa amada. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.