Confira o seu horóscopo de hoje, 12 de maio de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: nessa segunda-feira você encontrará muitos problemas e desafios no trabalho. Mas conseguirá resolver com inteligência e criatividade. No amor: um golpista tentará seduzir você para dar golpes. Portanto, tenha cuidado. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

2 – Touro: você batalhou para ajudar alguém nesse final de semana e segunda-feira é o dia da recompensa. Prepare-se para uma surpresa que vem em forma de mensagem boa. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

3 – Gêmeos: hoje terá problemas com chefes e clientes. Mas conseguirá resolver logo os contratempos. No amor: a pessoa amada estará enjoada e reclamona.

Portanto, tenha paciência!

Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

4 – Câncer: alguns problemas ficaram pendentes no final de semana, mas você resolverá grande parte deles hoje. No amor: a pessoa amada não estará bem de saúde. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje terá brigas com clientes e chefes. Então repense como está seu comportamento no local de trabalho. No amor: a pessoa amada estará furiosa com outras coisas, mas descontará tudo em você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: nessa segunda-feira você estará distraído e com problemas de concentração no trabalho.

Portanto, preste atenção!

No amor: receberá mensagens de pretendentes interessantes.

Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: hoje acordará com sintomas de gripes e resfriados. Portanto, tome chá de capim-limão com menta. Também acenda um incenso de capim-limão em casa e no trabalho. No amor: a pessoa amada estará fria. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira estará com problemas de concentração no trabalho e na escola. Também estará com sintomas de resfriados, congestão nasal e garganta raspando. Portanto, tome chá de eucalipto. Também acenda incenso de eucalipto em casa e no trabalho. Cor do dia: verde. Perfume do dia: eucalipto.

9 – Sagitário: pare de se meter na vida alheia, principalmente, na vida de parentes próximos e vizinhos. Ao invés disso, invista na sua própria vida!

Também pare de insistir em visitar familiares narcisistas, pois a energia deles faz mal para você. Para a proteção acenda um incenso de benjoim em casa e no trabalho. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: benjoim.

10 – Capricórnio: hoje poderá cometer pequenos erros no trabalho porque você está sobrecarregado em todos os setores da sua vida. Portanto, acenda um incenso de alecrim em casa e no trabalho. No amor: a pessoa amada gostaria de mais atenção. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

11 – Aquário: nessa segunda-feira você terá pequenos problemas com patrões, chefes, clientes e colegas. Mas conseguirá resolver. No amor: receberá elogios amorosos de pessoas muito próximas. Cor do dia: anil. Perfume do dia almíscar.

12 – Peixes: hoje você fará sucesso com produtos ou atividades esotéricas. No amor: uma pessoa com péssimas intenções tentará dar o golpe do amor.

Portanto, tome cuidado!

Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.