Confira o seu horóscopo de hoje, 12 de março de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: essa quarta-feira está excelente para trabalhar a magia de prosperidade. Então acenda uma vela verde numa praia ou num campo de futebol de areia e diga várias vezes:

- O dinheiro chega a mim com facilidade.

Em casa ou no trabalho acenda um incenso chamado Chama Dinheiro.

Logo após esses rituais, você sentirá a mudança.

Cor do dia: dourado. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: toda a quarta-feira é mística principalmente para o taurino. Mas o seu problema é que muitas vezes você se esquece de agradecer ao Universo pela ajuda que recebe.

Então para que sua vida vá para a frente, reserve um tempo hoje para realizar uma oração de agradecimento e gratidão. Cor do dia: anil. Perfume: qualquer aroma atalcado.

3 – Gêmeos: seus principais guardiões são espíritos de crianças. Essa quarta é um excelente dia para se comunicar com eles.

Portanto compre uma vela que tenha essas duas cores: rosa e azul. Depois acenda numa praia ou num campo de futebol de areia cantando uma cantiga de rodas. A noite você sonhará com crianças que contarão segredos importantes para você. Cores do dia: rosa e azul. Perfume: baunilha.

4 – Câncer: desde meses atrás você está sentindo uma atmosfera pesada. Para se livrar dessa sensação, nessa quarta, você deverá ir a um templo ou terreiro de sua preferência. Se for a uma igreja católica, participe das orações da novena e faça seus pedidos. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: hoje terá conflito com chefes, colegas e clientes. Portanto, se esforce mais. Na família: seus filhos estão sentindo falta de você como mãe. Portanto, ajude as crianças e os adolescentes nas tarefas de casa. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

6 - Virgem: hoje um objeto ou aparelho quebrará na sua casa ou no trabalho. Cuidado ao atravessar a rua porque há sinal de perigo para você. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: esqueça os compromissos no salão de beleza e na clínica de estética e dê mais atenção a sua família. Pois seus filhos estão com problemas na escola e os idosos precisam de acompanhamento. Hoje mesmo faça a lição de casa com suas crianças e adolescentes. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: musk.

8 – Escorpião: esqueça os regimes malucos e aquela vontade louca de mudar o rosto junto com o corpo numa clínica de estética. Pois enganarão você e os resultados serão horríveis. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: pare de se meter na vida dos familiares e vizinhos para focar mais em você. Hoje acenda um incenso chamado, Abre Caminhos, para atrair mais clientela. Se fizer isso, verá na mesma hora os resultados. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

10 - Capricórnio: hoje receberá elogios de chefes e clientes. No amor: perto da sua casa ou do seu trabalho existe uma pessoa interessada em você. Hoje acenda um incenso de arruda afastar inveja de colegas e vizinhos. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

11 – Aquário: nessa quarta-feira você precisa acender, no seu trabalho, um incenso chamado: Chama Cliente. Após isso, você verá o resultado na mesma hora. Na saúde: talvez você esteja com anemia, portanto faça exame de sangue. Aliás, você precisa comer mais frutas e verduras. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: mirra.

12 – Peixes: o dia está excelente para praticar esportes. No amor: hoje você verá um amor do passado na rua ou nas redes sociais. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.