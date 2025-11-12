Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje 12/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante e quem rege a quarta é Mercúrio e Mercúrio está retrógrado

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

12/11/2025 - 00h02
1 – Áries: cuidado ao discutir com algum escorpiano porque você pode se dar mal. No amor: trate bem a pessoa pela qual você está interessada. Tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais sensual. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

2 – Touro: você será ajudado por um escorpiano. Mas para isso você precisa auxiliar esse escorpiano primeiro. No amor: um escorpiano está de olho em você. Tome banho com canela para proteção. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

3 – Gêmeos: se você precisa terminar um relacionamento, mas tem medo de magoar alguém, hoje é um ótimo dia para fazer isso. Pois a Lua minguante é ideal para encerramento de ciclos e quem rege a quarta-feira é Mercúrio, o planeta da comunicação.

Na família: se você pretende colocar a casa em ordem com organização de tarefa dos filhos, hoje é o melhor dia. Aliás, como mãe você tem todo o direito de exigir que os filhos cumpram regras e ajudem nas tarefas domésticas. Cor do dia: pérola. Perfume do dia gardênia.

4 – Câncer: se você precisa terminar uma tarefa, então mãos à obra porque o melhor dia é hoje. Aliás nem sempre demorar para fazer algo significa que tudo sairá perfeito. Sem falar que quando demoramos para entregar algo ficamos com fama de preguiçosos e lerdos. Essa fama prejudica qualquer pessoa principalmente no trabalho e na família.

Hoje não jogue em nada, nem na loteria e muito menos no tigrinho, que ainda é algo ilegal. Lembre-se que o dinheiro que você desperdiça em jogos e em diversão pode ser empregado para algo útil e necessário. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

5 – Leão: pare de sofrer por problemas do passado. Aliás a Lua minguante é ótima para isso. Também pare de se preocupar com a concorrência ou supostos inimigos.

Pois quando você se preocupa demais com a concorrência, se esquece de se aprimorar e de chamar a atenção dos clientes. Essa quarta-feira é excelente para encontrar promoções de frutas e verduras no supermercado. No amor: coloque as cartas na mesa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: você está com idosos doentes da sua família. Então vá a uma novena ou ritual de quarta-feira em alguma igreja, templo ou terreiro. O importante é ter fé e fazer seus pedidos. No amor: você precisa ser mais clara com a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: excelente dia para podar árvores e cuidar das suas plantas de casa ou do trabalho. Pois árvores podadas na Lua minguante não crescem com influência das outras Luas e fica menos sensível aos estragos.

Se você deseja se livrar de algum vício ou mau hábito comece hoje mesmo. No amor: a pessoa amada está aprontando. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: cuidado ao mexer com celular na rua ou no ponto de ônibus, pois os ladrões estão de olho. Hoje não calce salto alto porque você poderá escorregar na rua ou cair.

Por outro lado, você poderá receber um presente inesperado. No amor: hoje a sua pessoa ganhará um elogio de alguém surpreendente. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: hoje evite conversar com parentes e familiares para não entrar em confusões. Também não vale à pena chamar a atenção de nenhum vizinho. Nessa quarta-feira você apresentará voz rouca, irritação na garganta, tosses e espirros.

Não fale ao celular na rua porque os ladrões estão espertos. Tome chá de hortelã, erva-doce e capim-limão. No amor: esqueça de amores que não deram certo. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

10 - Capricórnio: se você pretende pedir demissão do emprego ou deixar algum serviço voluntário, essa semana é a ideal por causa da Lua minguante.

Mas só deixe seu emprego fixo se tiver um serviço melhor já na manga. Nunca troque o certo pelo duvidoso. Hoje você terá proposta de ganhar dinheiro fora do horário de trabalho. Então vá em frente. No amor: a pessoa amada está triste. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

11 – Aquário: um prêmio e um reconhecimento estão chegando. Isso vale tanto para o trabalho quanto para a família. Hoje até quem nunca foi amável com você estará simpático e sorridente.

Na família: hoje você sentirá que será avó ou avô, pois uma das suas filhas poderá estar grávida ou um dos seus filhos poderá estar com a parceira gestante. Então vale à pena economizar dinheiro para isso. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

12 – Peixes: hoje você acordará com um pouco de indisposição e dor de cabeça. Mas nada que um comprimido não resolva. Na família: se você é mãe, seu filho pode ficar de recuperação na escola. No amor: não insista em quem não deseja a sua pessoa. Cor do dia: azul-turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 08/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege o sábado é Saturno, portanto o sábado será agitado

08/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: excelente dia para praticar esportes, podendo ganhar até prêmios. Hoje você ganhará em bingos e rifas presenciais. Mas evite os jogos virtuais. No amor: fará sucesso onde passar. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: girassol.

2 – Touro: hoje você está livre para quebrar a dieta e comer feijoada. Pois terá muito trabalho, discussão e confusão. No amor: não paquere pessoas casadas. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: caramelo

3 – Gêmeos: hoje ao andar na rua você verá alguém que você ama muito com outra pessoa. Mas não faça barracos e nem escreva indiretas nas redes sociais sobre o assunto. Aproveite o sábado para participar de atividades culturais e recreativas. Pois chorar não vale à pena. Na família: um local onde você mora ou seus familiares moram corre risco de enchentes ou acidentes. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

4 – Câncer: nesse sábado você estará mais sensível. Por isso não leve a sério piadas e brincadeiras que fizerem ao seu redor. Hoje você sentirá dores de garganta e sintomas de resfriados. Então se você não estiver se sentindo bem, escolha não sair de casa. Nessas horas você precisa de um chá de hortelã ou erva-doce. Na família: não deixe as crianças brincarem sozinhas na rua, nem na praia e nem na piscina. No amor: não se ofenda com as palavras da pessoa amada e não leve tudo ao pé da letra. Cor do dia: branco. Perfume do dia: hortelã ou erva-doce.

5 – Leão:  hoje você receberá um convite para jantar, que poderá ser uma fria. No amor: não aceite convite de pretendentes que você conheceu nas redes sociais porque você vai se dar mal. Nesse sábado, se você quiser ter uma diversão saudável pratique um esporte ou passeie em algum ponto turístico ou vá em alguma festa de aniversário. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: patchuli.

6 – Virgem: se aparecer algum serviço pago, para esse final de semana, aceite. Pois será uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro, quitar suas dívidas, fazer novos amigos e ainda por cima conhecer alguém especial. Na família: às vezes é melhor trabalhar aos finais de semana do que passar com alguns familiares que reclamam de tudo. Cor do dia: rosa suave. Perfume do dia: rosa.

7 – Libra: cuidado quando for sair para baladas e festas nesse final de semana. Pois você pode sofrer um acidente. Os astros pedem para que você faça uma revisão no seu carro e se você pegar um Uber tome cuidado aos verificar os dados do motorista e do veículo. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

8 – Escorpião: evite bebidas alcoólicas nesse final de semana, pois isso pode provocar brigas e acidentes. Na família: alguns parentes estão passando por dificuldades por causa de enchentes ou acidentes ou problemas de saúde. Reservar o final de semana para ajudar alguém é divino. Cor do dia: amarelo-manteiga. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: você está tendo sonhos e pesadelos com sujeitos com quem você teve transtornos no passado e isso está incomodando a sua pessoa. Quando chega sábado, muitas vezes, você entra em depressão. Então faça uma oração e visite algum local que precise de ajuda como: orfanatos e asilos. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: musk.

10 – Capricórnio: se você trabalha com comércio ou serviços nesse sábado você fará sucesso e lucrará muito. Mas não deverá se banhar na praia porque pode correr o risco de pegar uma virose, isso vale para sua família também. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: você está dedicado a projetos sociais e ao serviço voluntário. Então terá reconhecido e ganhará até prêmios importantes por isso. Nesse sábado tome cuidado com acidentes domésticos e também ao andar na rua. Perfume do dia: cravo. Cor do dia: prata.

12 – Peixes: nesse sábado, se for à praia cuidado com afogamento e insolação. Passe protetor solar e nade apenas em lugares permitidos. O alerta serve para sua família também. Na família: alguns familiares estão passando por problemas sérios como doenças e tragédias. Lembre-se de que sua ajuda pode fazer a diferença. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 07/11 de 2025. Confira o seu signo

A Lua está cheia e quem rege a sexta é Vênus, portanto o romance está no ar

07/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: hoje você estará disposto para ajudar alguém e será recompensado mais tarde por isso. No amor: um amor do passado voltará, mas é cilada. Acenda incenso de Ylang-Ylang para ter uma noite especial. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

2 – Touro: se receber proposta para trabalhar nesse final de semana aceite. No amor: não aceite ficar com quem já fez você sofrer no passado. Cor do dia: doce-de-leite. Perfume do dia: doce-de-leite.

3 – Gêmeos: em vez de pensar em se vingar e em processar os outros, mude essa energia. Pois esse tipo de coisa é o que trava a sua vida. Em vez de brigar com as pessoas, entre em parcerias com profissionais que valorizam seus talentos. Então, nessa sexta, coloque essas parcerias em prática. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: aproveite essa sexta para realizar uma simpatia que serve tanto para o amor quanto para a prosperidade: tome banho de canela com mel do pescoço para baixo. Hoje, você será feliz se investir em qualquer coisa. Na família: um filho ou neto apresentará sintomas de resfriado. Portanto: dê chá de erva-doce para ele. Cor do dia: verde. Perfume do dia: erva-doce.

5 – Leão: excelente dia para investir no amor comprando uma lingerie nova ou indo a um local especial. Na família: entrará em conflito com os filhos porque eles pretendem sair no final de semana. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

6 - Virgem: hoje você apresentará sintomas de resfriado. Portanto, tome chá de capim-limão e durma cedo. No amor: receberá mensagem de um amor do passado. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

7 – Libra: fará sucesso se sair hoje à noite. No amor: um ex ciumento está de olho em você. Portanto, tome cuidado. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

8 – Escorpião: hoje levará bronca de chefes e clientes por causa de colegas ou concorrentes invejosos. Portanto, essa sexta é a ideal para você adquirir um vaso de arruda e colocar no seu trabalho. Pois a arruda protegerá você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: gardênia.

9 – Sagitário: nessa sexta-feira receberá proposta para trabalhar nesse final de semana. Portanto, aceite porque fará bem para o bolso e para a alma. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

10 - Capricórnio: nessa sexta-feira aceite participar de happy hour, jantar negócios e eventos comerciais também nesse final de semana. Pois você precisa de networking. Lembre-se do ditado:

“Quem não é visto, não é lembrado.”

Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: você receberá um convite para sair nesse final de semana. Mas não deverá aceitar porque corre risco de pagar resfriado ou pneumonia. Ultimamente você tem enfrentado problemas com a insônia. Portanto: tome chá de manjericão. Cor do dia: azul. Perfume do dia: mirra.

12 – Peixes: hoje você receberá elogios de chefes e clientes. Então, aproveite esse momento para festejar sua vida profissional. No amor: receberá declaração de amor de algum cliente ou freguês. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

