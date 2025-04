Confira o seu horóscopo de hoje, 13 de abril de 2025. Leia seu signo

Astral

A Lua está crescente, o Sol está em áries e o planeta que representa a quinta-feira é Júpiter, então o dia está favorável para estudos e atividades intelectuais

1 – Áries: nessa quinta-feira, invista no conhecimento. Pois aproveitará tudo que aprender hoje. Mas tenha cuidado ao atravessar a rua, então preste atenção aos sinaleiros. No amor: receberá elogios de diversas pessoas. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: cravo.

2 – Touro: você fará sucesso com qualquer ideia que tiver hoje. Mas nessa quinta-feira terá discussões e um pouco de Depressão porque ainda está na energia do inferno astral. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: cuidado com a sua segurança. Pois os ladrões não dormem. Portanto, não fique no ponto de ônibus sozinho, não fale ao celular no meio da rua, coloque alarmes no trabalho e também na sua residência. Na família: um dos seus filhos ganhará elogios e também prêmios. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: diminua o uso do sal, pois poderá ter problemas com a pressão alta. Na hora de dormir não durma com muitas roupas e nem com muitos cobertores. Para tirar a insônia que vem incomodando, tome chá de manjericão antes de ir para a cama. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

5 – Leão: se não deseja ser mandado embora ou ir à falência, chegue no seu trabalho com alguns minutos de antecedência e trate os clientes com atenção. No amor: será paquerado por clientes e colegas de trabalho. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: lavanda.

6 – Virgem: hoje tentarão passar o golpe do PIX e do aplicativo de vendas.

Portanto, preste atenção e não caia nessa!

Não mande códigos, senhas e não diga qual é o seu e-mail comercial para estranhos.

Na família: não deixe seus filhos perto de vizinhos com comportamentos suspeitos. No amor: receberá mensagem de um amor do passado. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: hoje será o dia das discussões em vários lugares: no trabalho, no bairro e na academia.

Portanto, não perca a cabeça e não ligue para provocações. Na família: seus filhos ou netos precisam da ajuda de um terapeuta porque estão numa fase difícil. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: você terá facilidade em aprender tudo o que você quiser nessa quinta-feira. Basta só um pouco de força de vontade. No trabalho: colegas invejosos continuarão provocando você.

Mas você deve ignorar e atender os clientes com dedicação. No amor: receberá elogios de clientes e desconhecidos. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: jasmim.

9 – Sagitário: hoje o dia está favorável aos estudos. Portanto, se você deseja revisar uma matéria difícil ou exercer um trabalho intelectual árduo, essa quinta-feira facilitará todo o seu processo de aprendizagem.

Pois os astros estão estimulando a mente intelectual e cognitiva dos sagitarianos. No amor: a pessoa amada estará quieta, portanto, respeite. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: gardênia.

10 - Capricórnio: se você trabalha com vendas ou serviços, novos clientes aparecerão e a sua pessoa venderá um produto caro com valor. Nessa quinta-feira também receberá elogios de: patrões, chefes e clientes. No amor: uma pessoa infiel se afastará, então deixe ir. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

11 – Aquário: depois de um período de desânimo, hoje você acordará disposto e com energia. Nessa quinta-feira você se interessará por um produto ou material novo. No amor: um desconhecido será gentil com você. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

12 – Peixes: depois de um tempo preocupado com as contas da casa e do trabalho, hoje se sentirá um pouco relaxado. Se você luta contra a insônia, então tome chá de erva-cidreira com camomila antes de dormir. Cor do dia: verde. Perfume: erva-cidreira.