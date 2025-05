Confira o seu horóscopo de hoje, 13 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: a Lua cheia pode proteger você desde que faça pedidos certos para ela. No amor: pretendentes bonitos tentarão enganar você, portanto cuidado. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

2 – Touro: as coisas não vão bem para você na vida em geral. Mas permaneça em silêncio. Lembre-se do ditado: “ A palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro.” Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: camomila.

3 – Gêmeos: você faz muita propaganda das suas habilidades. Essa atitude não está errada, mas está sendo praticada demais. Por isso as pessoas estão achando que você é gabola e arrogante. Então tente chamar a atenção do seu produto e não da sua pessoa em si. Lembre-se do ditado:

“Cabrito bom, não berra.”

Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: esse último final de semana foi pesado para você e até agora não conseguiu relaxar. Portanto acenda um incenso de alfazema em casa e no trabalho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

5 – Leão: hoje você está prestes a ter um problema na Justiça ou se ferrar mais com um processo que até agora estava parado. Então acenda um incenso de âmbar. Cor do dia: bege. Perfume do dia: âmbar.

6 – Virgem: nessa terça, poderá ter problemas com clientes e chefes. Portanto, não discuta com eles. No amor: a pessoa amada estará com problemas de saúde. Portanto, acenda um incenso de lavanda em casa e no trabalho. Aliás, 13 de maio, é dia da Libertação dos escravos, então faça pedido para os pretos velhos, que são entidades que ajudam você.

Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

7 – Libra: hoje terá problemas com colegas de trabalho. No amor: a pessoa amada está aprontando. Se você colocar um programa espião no celular dela, descobrirá. Aliás, ela usa mais de um chip. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

8 – Escorpião: nessa terça-feira você acordará com sintomas de resfriado, coriza e garganta estranha. Então tome um chá de malva. No amor: hoje será paquerado por pessoas casadas e nem pense em se envolver com elas. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

9 – Sagitário: geralmente você tem mais folga no trabalho na terça. Então ao invés de entrar em contato com parentes narcisistas, use a terça-feira para investir em você com cursos ou até na divulgação do seu negócio. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

10 – Capricórnio: no seu ambiente de trabalho, abra a janela, respire fundo e verá a diferença na sua qualidade de vida. Aliás, 13 de maio, é dia da Libertação dos escravos, então faça pedido para os pretos velhos, que são entidades que ajudam você.

No amor: seu ex tentará reconquistar você. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: hoje o movimento estará suave no seu trabalho. Mas é um ótimo dia para fazer compras presenciais, sem nada de Internet. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

12 – Peixes: nessa terça-feira, alguém que você não vê há anos entrará em contato. Hoje deixe seu sonhário, diário dos sonhos noturnos, perto da sua cama porque sonhará com entes que desencarnaram ou com mensagens sobrenaturais importantes. Cor do dia: anil. Perfume do dia: mirra.