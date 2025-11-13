Confira o seu horóscopo de hoje, 13/11 de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: você acordará com um pouco de dor nas costas, portanto, faça alongamento. Excelente dia para banho de ofurô ou banho de espumas para relaxar. No amor: fale tudo o que está sentindo. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: hoje não marque encontros com desconhecidos que você conheceu pela Internet, pois o risco de ser enganado é alto.

Também evite compras no meio virtual. Nessa quinta-feira, por influência de Júpiter, você acordará com uma meiguice e uma leveza, fato que raramente acontece com você. Na família: se você é mãe ou avó, sentirá uma vontade de abraçar filhos e netos.

Mas se você está solteiro, sentirá uma vontade de pegar seu animal de estimação no colo. Não se esqueça que animais são anjos terapêuticos e vale à pena abraçar esses seres divinos. No amor: você está meigo e suave, mas com muita vontade de doar amor e agradar à pessoa amada. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: você está certo por se manter em eterna vigilância, pois há anos existem pessoas tramando contra você. Portanto: não se trata de uma paranoia. Porém a sua pessoa não pode deixar transparecer isso de forma externa.

Pois a maioria não entende e nem entenderá a sua posição. Excelente dia para brincar e dar atenção ao seu animal de estimação.

Pois Júpiter rege a quinta-feira e ele protege os seres humanos que possuem bichos de estimação. Na família e no amor: hoje gritar com os filhos e a pessoa amada não adiantará. Então reúna seus filhos e a pessoa amada junto com os animais de estimação para brincarem coletivamente. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: margarida.

4 – Câncer: hoje é um excelente dia para um happy hour ou reunião em alguma lanchonete com amigos depois do trabalho. Pois, ao acaso, você encontrará admiradores com objetivos parecidos com os seus. Se você precisa de uma simpatia ou ritual para prosperidade, hoje é o dia ideal.

A melhor simpatia é a seguinte: pegue três folhas de louro, escreva três desejos em cada uma delas e coloque tudo num saco amarelo ou dourado dentro da bolsa. Depois é só aguardar o resultado. No amor: cenas públicas de ciúmes acabarão com seu relacionamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

5 – Leão: você levantará com vontade de fazer alongamentos e esticar seu corpo. Então realize esse tipo de exercício, pois além de fazer bem para o corpo, ele é excelente para a alma. No amor: você está sendo vigiado pela pessoa amada ou por algum pretendente.

Pois a criatura colocou um tipo de aplicativo espião no seu celular ou alguma câmera na sua casa ou local de trabalho. Então leve seus aparelhos a um técnico e investigue. Cor do dia: bege. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

6 – Virgem: você receberá ameaças por Internet ou por cartas mesmo, mas não fique com medo, pois a criatura só quer assustar você. O planeta, Júpiter, está contente com a sua pessoa que tem realizado atos de caridade com o próximo. Então continue assim porque será recompensado.

Para evitar problemas financeiros, faça a simpatia do inhoque nessa quinta-feira: escreva pedidos com relação à vida financeira em papéis sem linhas, depois pegue moedas e enrole essas mesmas moedas nesses papéis, depois coloque tudo embaixo do prato de inhoque e coma esse alimento, depois esconda as moedas na dispensa. Você verá o resultado em poucos dias. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

7 – Libra: hoje não faça nenhuma compra virtual e nem presencial. Pois você está gastando demais e tem contas para pagar.

Aproveite a Lua minguante para se livrar de algum vício. No amor: um ex ameaçará você inclusive com violência, então faça uma medida protetiva antes que seja tarde demais. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

8 – Escorpião: hoje alguém xingará a sua pessoa, mas não revide e finja que não ouviu nada. No amor: pare de pensar e de correr atrás de ex, pois a pessoa está ficando com medo e pode até dar queixa na Justiça.

Em vez de pensar em quem despreza a sua pessoa, olhe para o lado e procure gastar seu tempo com atividades lúdicas, por exemplos: aulas de Dança, aulas de Música, aulas de Teatro, etc. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.

9 – Sagitário: hoje você sentirá saudades de um animal de estimação que a sua pessoa já teve. Então ore pelo bichinho porque até no além os animais protegem a gente.

Aliás, se você puder adotar um animal, então adote. Na família: hoje é o dia ideal para orar pelos antepassados agradecendo e pedido proteção. Inclusive você poderá até ter sonhos noturnos com eles e isso será algo positivo. Então, não se assuste. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: você sentiu que anda bem atrapalhado no trabalho e no serviço voluntário. Mas, não se culpe porque essa é apenas uma fase.

Porém, tome cuidado ao atravessar a rua, pegar o elevador ou subir escada porque poderá ter um acidente e se machucar. No amor: a pessoa amada não estará bem de saúde. Cor: marrom. Perfume: sândalo.

11 – Aquário: continuará tendo lucros no trabalho. Júpiter está feliz porque você está praticando a caridade da forma correta e será recompensado por isso.

Hoje haverá excelente lucro nos seus negócios e comércio. No amor: nessa quinta-feira alguém vai paquerar você no trabalho, na rua ou na Internet. Na família: se você tem filhos, um deles correrá risco de ter um pequeno acidente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: gardênia.

12 – Peixes: hoje você ainda acordará com um pouco de indisposição e dor de barriga. Então tome soro caseiro que tudo voltará ao normal.

Por isso, você estará lento, portanto, não ligue para críticas negativas de pessoas sem empatia. Hoje é um excelente dia para defumar sua casa e seu trabalho com incenso de arruda. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão ou hortelã.