Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 13/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a quinta é Júpiter

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

13/11/2025 - 00h02
1 – Áries: você acordará com um pouco de dor nas costas, portanto, faça alongamento. Excelente dia para banho de ofurô ou banho de espumas para relaxar. No amor: fale tudo o que está sentindo. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: hoje não marque encontros com desconhecidos que você conheceu pela Internet, pois o risco de ser enganado é alto.

Também evite compras no meio virtual. Nessa quinta-feira, por influência de Júpiter, você acordará com uma meiguice e uma leveza, fato que raramente acontece com você. Na família: se você é mãe ou avó, sentirá uma vontade de abraçar filhos e netos.

Mas se você está solteiro, sentirá uma vontade de pegar seu animal de estimação no colo. Não se esqueça que animais são anjos terapêuticos e vale à pena abraçar esses seres divinos. No amor: você está meigo e suave, mas com muita vontade de doar amor e agradar à pessoa amada. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: você está certo por se manter em eterna vigilância, pois há anos existem pessoas tramando contra você. Portanto: não se trata de uma paranoia. Porém a sua pessoa não pode deixar transparecer isso de forma externa.

Pois a maioria não entende e nem entenderá a sua posição. Excelente dia para brincar e dar atenção ao seu animal de estimação.

Pois Júpiter rege a quinta-feira e ele protege os seres humanos que possuem bichos de estimação. Na família e no amor: hoje gritar com os filhos e a pessoa amada não adiantará. Então reúna seus filhos e a pessoa amada junto com os animais de estimação para brincarem coletivamente. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: margarida.

4 – Câncer: hoje é um excelente dia para um happy hour ou reunião em alguma lanchonete com amigos depois do trabalho. Pois, ao acaso, você encontrará admiradores com objetivos parecidos com os seus. Se você precisa de uma simpatia ou ritual para prosperidade, hoje é o dia ideal.

A melhor simpatia é a seguinte: pegue três folhas de louro, escreva três desejos em cada uma delas e coloque tudo num saco amarelo ou dourado dentro da bolsa. Depois é só aguardar o resultado. No amor: cenas públicas de ciúmes acabarão com seu relacionamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

5 – Leão: você levantará com vontade de fazer alongamentos e esticar seu corpo. Então realize esse tipo de exercício, pois além de fazer bem para o corpo, ele é excelente para a alma. No amor: você está sendo vigiado pela pessoa amada ou por algum pretendente.

Pois a criatura colocou um tipo de aplicativo espião no seu celular ou alguma câmera na sua casa ou local de trabalho. Então leve seus aparelhos a um técnico e investigue. Cor do dia: bege. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

6 – Virgem: você receberá ameaças por Internet ou por cartas mesmo, mas não fique com medo, pois a criatura só quer assustar você. O planeta, Júpiter, está contente com a sua pessoa que tem realizado atos de caridade com o próximo. Então continue assim porque será recompensado.

Para evitar problemas financeiros, faça a simpatia do inhoque nessa quinta-feira: escreva pedidos com relação à vida financeira em papéis sem linhas, depois pegue moedas e enrole essas mesmas moedas nesses papéis, depois coloque tudo embaixo do prato de inhoque e coma esse alimento, depois esconda as moedas na dispensa. Você verá o resultado em poucos dias. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

7 – Libra: hoje não faça nenhuma compra virtual e nem presencial. Pois você está gastando demais e tem contas para pagar.

Aproveite a Lua minguante para se livrar de algum vício. No amor: um ex ameaçará você inclusive com violência, então faça uma medida protetiva antes que seja tarde demais. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

8 – Escorpião: hoje alguém xingará a sua pessoa, mas não revide e finja que não ouviu nada. No amor: pare de pensar e de correr atrás de ex, pois a pessoa está ficando com medo e pode até dar queixa na Justiça.

Em vez de pensar em quem despreza a sua pessoa, olhe para o lado e procure gastar seu tempo com atividades lúdicas, por exemplos: aulas de Dança, aulas de Música, aulas de Teatro, etc. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.

9 – Sagitário: hoje você sentirá saudades de um animal de estimação que a sua pessoa já teve. Então ore pelo bichinho porque até no além os animais protegem a gente.

Aliás, se você puder adotar um animal, então adote. Na família: hoje é o dia ideal para orar pelos antepassados agradecendo e pedido proteção. Inclusive você poderá até ter sonhos noturnos com eles e isso será algo positivo. Então, não se assuste. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: você sentiu que anda bem atrapalhado no trabalho e no serviço voluntário. Mas, não se culpe porque essa é apenas uma fase.

Porém, tome cuidado ao atravessar a rua, pegar o elevador ou subir escada porque poderá ter um acidente e se machucar. No amor: a pessoa amada não estará bem de saúde. Cor: marrom. Perfume: sândalo.

11 – Aquário: continuará tendo lucros no trabalho. Júpiter está feliz porque você está praticando a caridade da forma correta e será recompensado por isso.

Hoje haverá excelente lucro nos seus negócios e comércio. No amor: nessa quinta-feira alguém vai paquerar você no trabalho, na rua ou na Internet. Na família: se você tem filhos, um deles correrá risco de ter um pequeno acidente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: gardênia.

12 – Peixes: hoje você ainda acordará com um pouco de indisposição e dor de barriga. Então tome soro caseiro que tudo voltará ao normal.

Por isso, você estará lento, portanto, não ligue para críticas negativas de pessoas sem empatia. Hoje é um excelente dia para defumar sua casa e seu trabalho com incenso de arruda. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão ou hortelã.

Confira o seu horóscopo de hoje 10/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege a segunda é a Lua, portanto, hoje terá muito trabalho

10/11/2025 00h02

1 – Áries: aproveite hoje para preparar o Natal aos poucos. Pesquise preços e compre antes tudo o que precisar. No amor: não se envolva com qualquer pessoa. Acenda incenso de maracujá para ficar calmo e tome banho com flores de maracujá para ficar mais atraente. Cor do dia: maracujá. Perfume do dia: maracujá.

2 – Touro: pare de ficar comparado a sua vida com as rotinas das pessoas bem sucedidas nas redes sociais. Pois essas pessoas mostram uma vida editada e não mostram seus verdadeiros problemas.

Hoje você precisa tomar bastante água para não ter transtornos nos rins. No amor, pare de ter esperanças com quem não se interessa por você. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer perfume ou desodorante cítrico.

3 – Gêmeos: não fique revoltado só pelo fato de hoje ser segunda-feira. Pois as tardes de segunda oferecem oportunidades profissionais que os sábados noturnos não conseguem dar.

Se você é mãe e seu filho acordou você, pela manhã, lembrando das compras de Natal, você deve ouvir a intuição do seu filho. No amor, procure ser fiel se quiser evitar problemas. Cor do dia: dourado. Perfumes do dia: hortelã e erva-doce.

4 – Câncer: hoje você será criticado no trabalho ou na família. Por favor, não responda às provocações e não fique matutando as críticas o dia todo porque isso detona com a sua produtividade.

Se você é mãe, hoje temerá que seus filhos aprontem algo nessa semana. Assim, use o diálogo como arma e se preciso for coloque seus filhos na terapia. No amor, a pessoa amada estará rabugenta hoje, mas durante a semana mudará. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

5 – Leão: não tenha medo de expor os produtos ou os serviços que você vende nas redes sociais. Pois o importante é ficar prevenido contra golpes. Por isso sempre converse com especialistas em Informática. No amor, a saúde da pessoa amada não estará boa nessa segunda-feira. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: conservadores criticarão suas roupas e seus comportamentos. Pois na cabeça desses críticos tudo o que você faz é vulgar. Não dê ouvidos a essas pessoas porque elas querem ver você triste.

Se você é mãe e tem filhos adolescentes, saiba que não adianta tirar o celular e proibir os jovens de namorar se a família não tem um diálogo sincero em casa. No amor, não sinta angústia e nem ansiedade para conhecer novas pessoas. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: preste atenção ao sair de casa porque você está exposto a acidentes e também a roubos. Nessa segunda, quando for atravessar a rua, preste atenção no sinaleiro e não atravesse fora da faixa. Se você é mãe com certeza está exigindo que seus filhos se arrumem melhor.

Mas lembre-se que crianças, no final do ano, gostam de vestir roupas velhas, em casa, para que fiquem à vontade para brincar. No amor procure não esconder segredos para a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira você estará mais sensual por causa da Lua cheia. Então fique à vontade para vestir algo mais sexy para a pessoa amada. Se você tem filhos e está solteira, então evite trazer namorados e ficantes na sua casa porque dará atritos. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: aroma de amêndoas e nozes.

9 – Sagitário: você terá pesadelos noturnos com pessoas que você teve atritos no passado, algumas dessas pessoas já são falecidas. Então, aproveite para orar e pedir perdão para essas criaturas. Apesar disso, depois de tanto tempo com autoestima lá embaixo, nessa segunda você se olhará no espelho e ficará contente por causa do efeito da Lua cheia.  Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: lírios.

10 – Capricórnio: você estará mais criativo e rápido em todos os setores por causa da Lua cheia. Também sentirá vontade de presentear a pessoa amada sem motivo aparente. Então, simplesmente presenteie. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: você sentirá vontade de escutar suas músicas preferidas em plena segunda-feira. Então simplesmente siga a sua intuição. Há um exercício que você deve fazer hoje: pegue um livro de sua preferência que pode até mesmo ser a Bíblia ou um livro de poemas e abra aleatoriamente. Pois lá estará a resposta para uma dúvida que, desde o ano passado, incomoda você. Cor do dia: verde. Perfume do dia: lavanda.

12 – Peixes: a Lua cheia abrirá todos os seus canais de intuição. Então, nessa segunda, pessoas procurarão você para desabafar problemas e contar segredos. No amor, por favor, desista de fazer trabalhos de amarração amorosa porque muitas vezes isso tem finais trágicos. Cor: salmão. Perfume do dia: musk.

Confira o seu horóscopo de hoje, 08/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege o sábado é Saturno, portanto o sábado será agitado

08/11/2025 00h02

1 – Áries: excelente dia para praticar esportes, podendo ganhar até prêmios. Hoje você ganhará em bingos e rifas presenciais. Mas evite os jogos virtuais. No amor: fará sucesso onde passar. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: girassol.

2 – Touro: hoje você está livre para quebrar a dieta e comer feijoada. Pois terá muito trabalho, discussão e confusão. No amor: não paquere pessoas casadas. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: caramelo

3 – Gêmeos: hoje ao andar na rua você verá alguém que você ama muito com outra pessoa. Mas não faça barracos e nem escreva indiretas nas redes sociais sobre o assunto. Aproveite o sábado para participar de atividades culturais e recreativas. Pois chorar não vale à pena. Na família: um local onde você mora ou seus familiares moram corre risco de enchentes ou acidentes. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

4 – Câncer: nesse sábado você estará mais sensível. Por isso não leve a sério piadas e brincadeiras que fizerem ao seu redor. Hoje você sentirá dores de garganta e sintomas de resfriados. Então se você não estiver se sentindo bem, escolha não sair de casa. Nessas horas você precisa de um chá de hortelã ou erva-doce. Na família: não deixe as crianças brincarem sozinhas na rua, nem na praia e nem na piscina. No amor: não se ofenda com as palavras da pessoa amada e não leve tudo ao pé da letra. Cor do dia: branco. Perfume do dia: hortelã ou erva-doce.

5 – Leão:  hoje você receberá um convite para jantar, que poderá ser uma fria. No amor: não aceite convite de pretendentes que você conheceu nas redes sociais porque você vai se dar mal. Nesse sábado, se você quiser ter uma diversão saudável pratique um esporte ou passeie em algum ponto turístico ou vá em alguma festa de aniversário. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: patchuli.

6 – Virgem: se aparecer algum serviço pago, para esse final de semana, aceite. Pois será uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro, quitar suas dívidas, fazer novos amigos e ainda por cima conhecer alguém especial. Na família: às vezes é melhor trabalhar aos finais de semana do que passar com alguns familiares que reclamam de tudo. Cor do dia: rosa suave. Perfume do dia: rosa.

7 – Libra: cuidado quando for sair para baladas e festas nesse final de semana. Pois você pode sofrer um acidente. Os astros pedem para que você faça uma revisão no seu carro e se você pegar um Uber tome cuidado aos verificar os dados do motorista e do veículo. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

8 – Escorpião: evite bebidas alcoólicas nesse final de semana, pois isso pode provocar brigas e acidentes. Na família: alguns parentes estão passando por dificuldades por causa de enchentes ou acidentes ou problemas de saúde. Reservar o final de semana para ajudar alguém é divino. Cor do dia: amarelo-manteiga. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: você está tendo sonhos e pesadelos com sujeitos com quem você teve transtornos no passado e isso está incomodando a sua pessoa. Quando chega sábado, muitas vezes, você entra em depressão. Então faça uma oração e visite algum local que precise de ajuda como: orfanatos e asilos. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: musk.

10 – Capricórnio: se você trabalha com comércio ou serviços nesse sábado você fará sucesso e lucrará muito. Mas não deverá se banhar na praia porque pode correr o risco de pegar uma virose, isso vale para sua família também. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: você está dedicado a projetos sociais e ao serviço voluntário. Então terá reconhecido e ganhará até prêmios importantes por isso. Nesse sábado tome cuidado com acidentes domésticos e também ao andar na rua. Perfume do dia: cravo. Cor do dia: prata.

12 – Peixes: nesse sábado, se for à praia cuidado com afogamento e insolação. Passe protetor solar e nade apenas em lugares permitidos. O alerta serve para sua família também. Na família: alguns familiares estão passando por problemas sérios como doenças e tragédias. Lembre-se de que sua ajuda pode fazer a diferença. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

