Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 14 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a quinta-feira é Júpiter. Portanto é preciso ter cuidado com acidentes

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

14/08/2025 - 00h02
1 – Áries: você enfrentará pequenos problemas respiratórios e terá sintomas como tosse. Portanto, tome chá de guaco. No amor: uma pessoa mais velha, porém bem de vida está de olho em você. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

2 – Touro: hoje, no seu trabalho, você perderá um documento importante. Portanto, preste atenção. No amor: você está observando demais e agindo pouco. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

3 – Gêmeos: você está agitado demais e sem concentração. Portanto tome chá de camomila e acenda incenso de camomila. No amor: não coloque qualquer um na sua casa. Cor do dia: amarelo-queimado. Perfume do dia: camomila.

4 – Câncer: cuidado com a segurança externa do seu trabalho ou da sua casa. Pois um vândalo vai aprontar. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: âmbar.

5 – Leão: hoje não compre nada com PIX porque tentarão dar o golpe. Acenda incenso de azaléa para proteção. No amor: não marque encontros por aplicativos de relacionamento porque será cilada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

6 – Virgem: nessa quinta-feira estará sonolento. Portanto tome xícaras de café pela manhã e pela tarde. No amor: cuidado com elogios falsos de golpistas. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

7 – Libra: se você é mulher, hoje estará fértil com perigo de engravidar. Excelente dia para comprar qualquer objeto desde que seja em dinheiro e não em PIX. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: cuidado com uma possível gravidez. Cor do dia: areia. Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião: colegas invejosos de trabalho farão intrigas contra você. Portanto acenda incenso de arruda. No amor: não se envolva com pessoas mais jovens que você porque elas aprontarão. Cor do dia: verde. Perfume do dia: musk.

9 – Sagitário: você está prestes a fazer uma mudança que não é nada favorável. Acenda incenso de citronela para ajudar no raciocínio. Pois a aproximação com sua família não será nada boa. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: citronela.

10 – Capricórnio: hoje filhos, netos e subordinados estarão rebeldes. Portanto use o diálogo e acenda um incenso de alfazema. Na saúde: coma mais frutas e verduras. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: hoje você terá lucros no trabalho. Mas um cliente tentará passar a perna, portanto, cuidado. Na saúde: você precisa comer alimentos com proteínas e ferro. No amor: um ex está “stalkeando” você. Acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: faça aquela famosa oração havaiana: 

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença. 

No amor: não insista em quem não gosta de você.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.



Confira o seu horóscopo de hoje, 11 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a segunda-feira é a Lua. Então hoje terá novidades no trabalho

11/08/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: hoje você está cheio de energia por causa da Lua cheia. Nessa segunda-feira você receberá elogios de alguém improvável. Acenda incenso de oliva para proteção. No amor: também por causa da Lua cheia você está com a libido nas alturas. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: flor da oliveira.

2 – Touro: nessa segunda-feira você terá problemas administrativos no seu trabalho. Aliás, um documento está irregular. Acenda incenso de patchuli.  No amor: conquiste com seu sorriso. Cor do dia: marsala. Perfume do dia: patchuli

3 – Gêmeos: nessa segunda-feira, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

Cor do dia: celeste. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: comece a segunda-feira acendendo um incenso chamado, Abre Caminhos, porque existem questões kármicas empacando você. Na família: conflitos com filhos e genros. Mas dá para colocar cada um no seu devido lugar. Acenda incenso de lavanda para harmonia. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: uma dívida, que você nem lembrava, virá à tona. No trabalho: acontecerão reclamações, mas você logo corrigirá o erro. No amor: a pessoa amada estará desconfiada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: hoje acordará com dores nas lombares, nas pernas e um tanto sonolento. Portanto, tome xícaras de café pela manhã e pela tarde. No amor: parceiros de intimidade estão difamando você. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

7 – Libra: acordará com sintomas de gripes e resfriados. Portanto, tome um chá de capim-limão. No amor: a pessoa amada está dando desfalque financeiro em você. Então acenda um incenso de capim-limão para estimular sua intuição. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira receberá elogios no trabalho. Mas isso provocará inveja nos colegas. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: não vá para a cama com estranhos. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: pinho.

9 – Sagitário: você precisa de mais clientes, então acenda um incenso chamado Chama Clientes. O problema é que você está indeciso sobre uma mudança que pode trazer prejuízo. Acenda incenso de azaléa para tomar a decisão correta. No amor: agrade a pessoa amada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

10 – Capricórnio: um invejoso desorganizou todo o seu trabalho e ainda fez fofocas para o chefe. Isso desanimou você. Mas você precisa reagir. Então para ajudar seu estado de espírito, acenda um incenso de alecrim. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

11- Aquário: comece a segunda-feira acendendo um incenso chamado, Chama Dinheiro, que lucrará bastante. No amor: receberá um presente de um admirador. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

12 – Peixes: ligue o rádio, aleatoriamente, em qualquer estação e a primeira música que tocar trará uma mensagem para você. No amor: não mantenha um relacionamento só porque o parceiro faz chantagem emocional. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: caramelo.



Confira o seu horóscopo de hoje, 10 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege o domingo é o Sol. Portanto, nesse dia dos pais, aparecerão novas surpresas

10/08/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: hoje você estará agitado, fato que pode atrapalhar sua concentração. Mas tudo pode melhorar se você se conectar com a energia do pêssego. Portanto, acenda um incenso de pêssego. No amor: cuidado com a agitação. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: pêssego.

2 – Touro: nesse domingo receberá visitas desagradáveis que resultarão em brigas familiares. Portanto, mantenha a calma e acenda um incenso de alfazema. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

3 – Gêmeos: uma pessoa desagradável tentará destruir a comemoração do dia dos pais. Mas se você ficar em silêncio e pedir para todos rezarem em volta da mesa, essa pessoa poderá ir embora. Aliás, a verdadeira magia é transformar algo ruim em alguma coisa boa. Acenda um incenso de violeta. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

4 – Câncer: o dia dos pais será marcado por saudade e nostalgia. Portanto, aproveite o dia para reflexões profundas. No amor: faça o prato predileto da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

5 – Leão: o leonino é excelente cozinheiro. Portanto, faça a comida predileta do seu pai, mesmo que ele esteja no céu. Também faça uma prece para ele. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

6 - Virgem: o dia dos pais será marcado por uma atmosfera misteriosa por causa de um passado que não aconteceu. Mas se não tiver ninguém para homenagear, então homenageie a sua mãe ou um tio que sempre esteve ao seu lado. No amor: receberá uma notícia boa. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

7 – Libra: você viverá o dia dos pais com lembranças, recordações e memórias. No amor: tome um vinho com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: flor da parreira.

8 – Escorpião: hoje coloque a música preferida do seu pai e mesmo que ele não esteja por perto, dance ao som dessa canção. No amor: será convidado para um passeio. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

9 – Sagitário: evite brigar com familiares no dia dos pais, senão poderá se dar mal. Não dê bebidas alcóolicas como presente. No amor: seu relacionamento está abalado, mas ele é a sua base de apoio nos momentos difíceis. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

10 – Capricórnio: nesse domingo, você precisa preparar seu caderno mágico das realizações, que funciona assim: escreva no seu caderno como se você estivesse no futuro e como já todos seus sonhos já tenham sidos realizados. Por exemplo: se hoje é começo de agosto e seu sonho é ter um emprego de gerente, então escreva assim: hoje é setembro e sou gerente. Esse exercício mudará a sua vida. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.

11- Aquário: nesse domingo, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não ligue para a opinião dos outros.

Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: a sua pessoa precisa da energia de um parque infantil em pleno domingo. Se você for em algum brinquedo, o domingo será muito especial. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

