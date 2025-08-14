Confira o seu horóscopo de hoje, 14 de agosto de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: você enfrentará pequenos problemas respiratórios e terá sintomas como tosse. Portanto, tome chá de guaco. No amor: uma pessoa mais velha, porém bem de vida está de olho em você. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

2 – Touro: hoje, no seu trabalho, você perderá um documento importante. Portanto, preste atenção. No amor: você está observando demais e agindo pouco. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

3 – Gêmeos: você está agitado demais e sem concentração. Portanto tome chá de camomila e acenda incenso de camomila. No amor: não coloque qualquer um na sua casa. Cor do dia: amarelo-queimado. Perfume do dia: camomila.

4 – Câncer: cuidado com a segurança externa do seu trabalho ou da sua casa. Pois um vândalo vai aprontar. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: âmbar.

5 – Leão: hoje não compre nada com PIX porque tentarão dar o golpe. Acenda incenso de azaléa para proteção. No amor: não marque encontros por aplicativos de relacionamento porque será cilada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

6 – Virgem: nessa quinta-feira estará sonolento. Portanto tome xícaras de café pela manhã e pela tarde. No amor: cuidado com elogios falsos de golpistas. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

7 – Libra: se você é mulher, hoje estará fértil com perigo de engravidar. Excelente dia para comprar qualquer objeto desde que seja em dinheiro e não em PIX. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: cuidado com uma possível gravidez. Cor do dia: areia. Perfume do dia: sândalo.

8 – Escorpião: colegas invejosos de trabalho farão intrigas contra você. Portanto acenda incenso de arruda. No amor: não se envolva com pessoas mais jovens que você porque elas aprontarão. Cor do dia: verde. Perfume do dia: musk.

9 – Sagitário: você está prestes a fazer uma mudança que não é nada favorável. Acenda incenso de citronela para ajudar no raciocínio. Pois a aproximação com sua família não será nada boa. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: citronela.

10 – Capricórnio: hoje filhos, netos e subordinados estarão rebeldes. Portanto use o diálogo e acenda um incenso de alfazema. Na saúde: coma mais frutas e verduras. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: hoje você terá lucros no trabalho. Mas um cliente tentará passar a perna, portanto, cuidado. Na saúde: você precisa comer alimentos com proteínas e ferro. No amor: um ex está “stalkeando” você. Acenda um incenso chamado Abre Caminhos. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não insista em quem não gosta de você.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.