Confira o seu horóscopo de hoje, 14 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: hoje você acordará com um pouco de dor nas costas. Então faça exercícios físicos com um profissional ou numa academia.

Você também precisa comer alimentos com cálcio como por exemplo: queijo. Nessa sexta-feira você planejará uma pequena viagem para o final de semana, mas alguém ruim tentará boicotar o seu passeio. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: alguém da sua família, que já tem a saúde frágil, passará mal. Hoje você sentirá um pouco de dor de cabeça. Então tome muita água e coma alimentos leves. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: gardênia.

3 – Gêmeos: no seu trabalho e no seu círculo social provocarão você. Mas o certo é não revidar e fingir que não escutou para evitar piores consequências. Hoje é dia de São Valentim e no caminho do seu trabalho a decoração, com o tema, inspirará você a pensar no amor. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: hoje você acordará com a garganta raspando. Portanto: tome chá de gengibre e faça gargarejo com malva. Na família: existirão problemas de saúde em familiares próximos, então faça o possível e aguente tudo com fé. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

5 – Leão: hoje você estará vibrante e com toda a energia. No amor: aproveite o dia de São Valentim para se reconciliar com a pessoa amada. Mas não se esqueça de levar um presente e desejar, feliz dia de São Valentim, para ela. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: Se você está solteiro, porém namorando, hoje você tende a noivar com uma pessoa que conheceu em aplicativo mesmo sabendo pouco da vida dela.

Os astros pedem para não fazer isso, pois essa pessoa está mal intencionada porque depois do relacionamento, pretende ferrar você financeiramente e psicologicamente. Na família: você continua enfrentando problemas de saúde com algum familiar e isso durará por muito tempo. Cor do dia marrom. Perfume do dia: qualquer aroma adocidado.

7 – Libra: hoje você terá excelentes ideias na família e no trabalho. Mas não compre nada hoje porque tentarão passar o golpe em você. Na saúde: nessa sexta-feira você terá pequenos problemas digestivos. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: mirra.

8 – Escorpião: cuidado ao andar na rua porque poderá ser mordido por um cachorro. Nessa sexta-feira você será convidado para um evento de comemoração ao São Valentim.

Então aceite porque lá você encontrará amigos, verá um amor do passado e conhecerá uma pessoa especial. Cor do dia: pink ou rosa-choque. Perfume do dia: cravo.

9 – Sagitário: quando o Dia de São Valentim cai numa sexta-feira de Lua cheia é o momento ideal para os sagitarianos comprarem um vaso de violeta para colocar na janela.

A violeta na janela impede que espíritos ruins entrem nos lares especialmente dos sagitarianos. Essa flor atrai energia boa e expulsa as vibrações nocivas. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: hoje você ganhará elogios de patrões, chefes e clientes no seu trabalho formal. Porém terá transtornos no serviço voluntário que exerce. Hoje também um vizinho ou um parente encrenqueiro fará barraco. Porém você não deve ficar estressado com isso. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: se você é comerciante ou prestador de serviços, fará sucesso se enfeitar seu comércio para o Dia de São Valentim porque atrairá clientes de todas as partes do Brasil.

Pois isso também vale para comércio virtual. Aliás, se a sua pessoa entregar prêmios do Dia de São Valentim para seus fregueses, eles se tornarão fiéis. Além disso, decorar sua casa para o Dia de São Valentim também trará excelentes energias. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: maçã.

12 – Peixes: hoje o dia está excelente para os piscianos realizarem rituais e pedidos para São Valentim principalmente referente ao amor. A principal simpatia funciona assim: o pisciano precisará de um jardim florido ou praça, uma caixa de doce de abóbora em forma de coração ou qualquer outro doce em formato de coração como por exemplo: pirulitos de coração; um prato branco; mel e fita vermelha de cetim.

O ritual funciona assim: vá até a um jardim florido ou praça, coloque os doces de coração num prato, depois derrame mel neles e após isso passe a fita vermelha no prato, quantas vezes quiser, até formar um laço. Depois repita a oração quantas vezes desejar: “São Valentim, esse prato é para você sim, gostaria de um amor para mim.”. Cores do dia: mel e abóbora. Perfume do dia: mel.