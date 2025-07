Confira o seu horóscopo de hoje, 14 de julho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: hoje tomará uma decisão importante. No amor: evite sair com pessoas mais jovens. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

2 – Touro: nessa segunda-feira, você estará desanimado. Então acenda um incenso de alecrim. No amor: não demonstre desânimo para a pessoa amada. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor lilac.

3 – Gêmeos: terá problemas com vizinhos e com clientes sem noção. Mas mantenha a calma. No amor: receberá mensagens amorosas. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

4 – Câncer: essa fase está cheia de problemas e desafios. Mas não desanime. As pessoas estão azedas com você. Portanto, acenda um incenso de canela. No amor: coloque canela na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

5 – Leão: chamarão a sua atenção no trabalho. Então preste atenção. Se o seu sonho é ter uma pele de pêssego, então consuma mais essa fruta. No amor: não tenha romances com pessoas comprometidas. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.

6 – Virgem: uma pessoa da sua família passará mal, mas você sabe o que fazer. No momento, você está aparecendo muito em eventos ou situações de destaque e isso está causando inveja. Então acenda um incenso de arruda em casa e no trabalho. No amor: a pessoa amada estará ciumenta. Cor do dia: prata. Perfume do dia: âmbar.

7 – Libra: Hoje você precisará ter cuidado ao andar na rua, principalmente, em calçadas e sinaleiros. Pois há riscos de acidentes. No amor: alguém distante chamará você para sair. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: lírios.

8 – Escorpião: hoje faça seu trabalho de maneira calma, sem se importar com críticas de colegas. No amor: não tente paquerar ou sair com alguém hoje porque poderá cair numa armadilha. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: use agasalhos, pois estamos no inverno. Acenda um incenso chamado Abre Caminhos para ter uma semana com prosperidade. No amor: não se meta nos gostos pessoais da pessoa amada. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

10 – Capricórnio: seu carro ou o ônibus que você pega terá problemas, fato que pode atrasar seu trabalho. Então como o trânsito anda maluco, é melhor sair com pelo menos uma hora de antecedência. No amor: um inimigo fez perfil fake seu numa rede social de relacionamento. Portanto, investigue!

Cor do dia: salmão. Perfume do dia: orquídea.

11 – Aquário: comece a semana acendendo um incenso chamado Chama Cliente para fazer sucesso no trabalho. No amor: um vizinho está de olho em você. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

12 – Peixes: para tirar a preguiça e começar uma semana de trabalho acenda um incenso de musgo de carvalho. No amor: contar piadas juntos acende a chama da paixão. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.