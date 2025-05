Confira o seu horóscopo de hoje. 14 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje crianças e idosos se aproximarão de você para dizer as respostas de coisas que a sua pessoa perguntou ao mundo espiritual. No amor: não use aplicativos de relacionamentos, pois é perigoso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

2 – Touro: nessa quarta-feira faça pedido aos anjos e protetores. No amor: uma pessoa se aproximará, o problema é que a educação dela é chula, portanto, não tenha um romance com essa criatura. Há pessoas que servem somente para amizade. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: um animal se aproximará de você e dará a reposta para algo que você perguntou ao universo. Portanto, preste atenção no comportamento dele. No amor: fofoqueiros tentarão jogar a pessoa amada contra você. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra.

4 – Câncer: nessa quarta-feira vá a um lugar espiritual como: igrejas, templos ou terreiros. Faça um pedido à Lua cheia e ele se realizará. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: amor-perfeito.

5 – Leão: hoje alguma autoridade fará perguntas difíceis para você. Então tente agir naturalmente. No amor: a pessoa amada poderá estar grávida ou você poderá estar grávida ou uma moça da sua família poderá estar gestante. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: flores do campo.

6 – Virgem: nessa quarta-feira, deixe seu sonhário, diário dos sonhos noturnos, perto da sua cama porque sonhará com entes que desencarnaram ou com mensagens sobrenaturais importantes. No amor: fofoqueiros afastarão seu pretendente. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: cravo.

7 – Libra: hoje será elogiado por clientes. No amor: ficará claro que a pessoa amada tem outro amor, mas não quer terminar o relacionamento com você. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

8 – Escorpião: nessa quarta-feira encontrará algo curioso na rua ou no trabalho. Portanto, pegue e não fale nada, a não ser que procurem e peçam o objeto. Pois ele será seu amuleto da sorte. No amor: cuidado com aproximações de pessoas mais velhas, pois elas vem com péssimas intenções. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: quarta-feira é um dia que destaca a espiritualidade. Portanto, vá a um lugar espiritual como: igrejas, templos ou terreiros. Não faça confusão com os vizinhos, por mais errado que eles estejam, pois eles podem perseguir você. Acenda um incenso de violeta e coloque flores violetas nas janelas da sua casa e do trabalho. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: você precisa ser simpático no ambiente de trabalho, se quiser fazer sucesso. Para atrair clientes simpáticos e ter sorte no amor acenda um incenso de mel em casa e no trabalho. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

11 – Aquário: nessa quarta-feira, abra um livro em uma página qualquer e você lerá a resposta para uma pergunta que você fez ao universo. Hoje aproveite para retomar uma atividade artística de que você gostava quando era jovem porque isso trará alegria. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: hoje aparecerá um gato abandonado na sua casa ou na rua ou no trabalho. Então adote o animal porque ele será uma das suas principais proteções. Se o gato for laranja ou bege, além de proteção, ele trará sabedoria. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.