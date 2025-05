Confira o seu horóscopo de hoje, 14 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje você será um verdadeiro arco-íris na tempestade, pois consolará amigos depressivos e doentes. No amor: nessa sexta-feira você chamará a atenção em todos os lugares. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

2 – Touro: a sexta-feira será de alegria. Mas não se esqueça do ditado:

“- Quem ri na sexta, chora no domingo.”

No amor: você está de olho em uma pessoa que tem fama de misteriosa e enigmática. Se sentir segurança, siga em frente. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: hoje terá lucro no trabalho. No amor: o dia está ideal para reavivar o relacionamento vivendo fantasias. Cor o dia: carmim. Perfume do dia: cravo.

4 – Câncer: se os filhos maiores de idade quiserem sair amanhã, deixe e não encrenque. Pois eles estão trabalhando demais e precisam se distrair. No amor: se fizer uma surpresa para a pessoa amada, a noite será uma explosão sensual. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

5 – Leão: hoje, pegue um livro, feche os olhos e abra aleatoriamente e verá a resposta para uma dúvida. No amor: se sair com a pessoa amada terá uma noite inesquecível. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: prepare seu sonhário, diário de sonhos noturnos, com um lápis ao lado da cabeceira da cama porque terá mensagens importantes. No amor: uma pessoa que você nem imagina convidará você para sair. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

7 – Libra: no trabalho é o dia de recuperar o prejuízo. No amor: novamente tome um vinho com a pessoa amada e a magia acontecerá. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

8 – Escorpião: nessa sexta-feira receberá elogios de chefes e clientes. Mas cuidado com inveja de colegas. Para evitar a inveja, acenda incenso de arruda no trabalho. No amor: compre roupas íntimas novas porque a noite promete.

9 – Sagitário: hoje é o dia ideal para você procurar serviços e bicos para esse final de semana, pois isso fará bem para o bolso e para a alma. No amor: a noite está ideal para momentos ardentes com a pessoa amada. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

10 – Capricórnio: nessa sexta-feira, você estará estressado, perderá a paciência e gritará com as pessoas. Então acenda um incenso de alfazema em casa e no trabalho. No amor: nessa noite você terá oportunidade de reconquistar a pessoa amada. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: dia ideal para realizar promoções para os clientes do seu trabalho. No amor: receberá presentes e elogios de pretendentes de excelentes condições financeiras. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: âmbar.

12 – Peixes: saia à noite nessa sexta-feira porque fará sucesso e conseguirá realizar um excelente networking. No amor: se não conseguir sair à noite, pode fazer um jantar especial para a pessoa amada, pois isso acenderá a chama do amor. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.