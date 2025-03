Confira o seu horóscopo de hoje, 14 de março de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: a Lua cheia em sangue significa um ganho na Justiça depois de muita batalha. No amor: hoje sinta-se livre para amar e sensualizar. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: nessa sexta-feira acontecerá a concretização de novas parcerias comerciais.

No amor: se o seu parceiro é do signo de Leão, ele está fingindo amar você através de vídeos e fotos em redes sociais. Cor do dia: laranja. Cor do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: você está prestes a firmar uma nova parceria que será seu caminho para o sucesso. No amor: a noite será quente. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: não faça compras hoje porque corre o risco de ser enganado. Na família: não confie em parentes próximos. No amor: receberá uma surpresa da pessoa amada. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

5 – Leão: seu carro apresentará um problema ou o ônibus que você pega terá um pequeno transtorno.

No amor: um ex ciumento voltará a perseguir você. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

6 - Virgem: cuidado ao atravessar a rua para evitar acidentes. Na família: um idoso voltará a ter problemas de saúde. No amor: será convidado para sair pela pessoa amada ou pretendente. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

7 – Libra: não marque salão de beleza e nem clínica de estética hoje. Pois as esteticistas errarão com você, mas não por culpa delas e sim por culpa dos astros.

No amor: terá uma noite maravilhosa com a pessoa amada ou pretendente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: musk.

8 – Escorpião: na rua tenha cuidado com gatos e cachorros porque corre o risco de ser mordido por um deles. Em casa ou no trabalho tome cuidado com picadas de aranha ou escorpião. No amor: o clima está bom para paquerar. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: petúnia.

9 – Sagitário: hoje você acordará com sintomas de resfriado. Portanto tome chás de: hortelã e erva-doce.

A sua Síndrome do Pânico voltou, então para expulsar isso acenda um incenso de sálvia branca e diga a seguinte frase enquanto o incenso queima:

“ – Sou corajoso e não tenho medo de nada.”

Cor do dia: carmim. Perfume do dia: sálvia.

10 - Capricórnio: você acordará com dor nas costas ou nos músculos. Portanto, procure um massagista. No amor: hoje a pessoa amada surpreenderá você. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

11 – Aquário: hoje você estará bem cansado. Portanto, tome um chá de alecrim. Como hoje é uma sexta-feira de Lua cheia, acenda um incenso chamado São Jorge para proteger sua casa e seu trabalho. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

12 – Peixes: se você é mãe, hoje é o dia ideal para fazer as tarefas de casa com seus filhos ou crianças da família. Pois isso trará alegria ao seu espírito. Nessa sexta-feira, não ande falando ao celular pela rua. Pois os ladrões não dormem.

No amor: faça uma surpresa para a pessoa amada que o resultado será maravilhoso. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma floral.