Confira o seu horóscopo de hoje, 15 de agosto de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: o ariano é a ovelha colorida da família, pois geralmente sai de casa cedo e se destaca na sociedade. Portanto, não ligue para as críticas negativas dos parentes. No amor: não tente seduzir ninguém nessa sexta-feira porque será cilada. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

2 – Touro: você enfrentará problemas nos dentes e nas gengivas. Portanto tome chá de gengibre. Acender incenso de gengibre também é bom para proteção. No amor: não confie em leoninos e nem em librianos porque geralmente tem conflitos com esses signos. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: raízes aromáticas.

3 – Gêmeos: seu jeito expansivo está incomodando vizinhos puritanos e colegas invejosos. Então acenda incenso de arruda. No amor: não se envolva com arianos e nem com capricornianos porque tem conflitos com esses signos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

4 – Câncer: algum filho ou neto está enfrentando problemas com alcoolismo ou substâncias ilícitas. Os sinais estão claros, mas você não quer enxergar. Para ajudar a tirar as vendas invisíveis acenda um incenso chamado olíbano. No amor: a pessoa amada estará cada vez mais insuportável. Cor do dia: areia. Perfume do dia: olíbano.

5 – Leão: hoje se convidarem você para um happy hour, aceite porque fará o maior sucesso. Mas não exagere na bebida porque poderão abusar de você. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: será paquerado por várias pessoas nessa sexta-feira. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: as crianças e adolescentes da sua casa estão sentindo falta da sua companhia. Se puder, traga e leve os pequenos na escola. Também é importante fazer os deveres de casa junto com eles. Pois se isso não acontecer, esses ficarão rebeldes. Aliás, os pequenos precisam do seu apoio e atenção. No amor: não aceite sair com qualquer pessoa hoje, lembre-se de quem você é uma joia preciosa. Cor do dia: ametista. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: se você é mulher, ainda estará no seu período fértil. Na família: parentes idosos estarão cobrando muitas coisas de você e até acusando a sua pessoa de coisas que nunca fez. Portanto acenda um incenso de alfazema. No amor: não se envolva com taurinos porque será uma briga eterna. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: se você deseja engravidar, hoje o dia não está favorável. Aliás, você precisa se alimentar melhor e falar sobre esse sonho para seu parceiro. Fazer orações para Santa Sara Kali também ajuda. Portanto acenda um incenso chamado Santa Sara Kali. No amor: use um perfume chamado Ylang Ylang. Cor do dia: azul. Perfume do dia: Ylang.

9 – Sagitário: não mude de casa, não procure outro emprego e não vá atrás de outro parceiro agora. Pois o período não está favorável. Aliás, você está voltado com os laços que tinha com a família narcisista e o resultado disso será o caos total. Acenda um incenso de alecrim para clarear as ideias. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: alecrim.

10 – Capricórnio: infelizmente você está passando uma imagem de arrogância para as pessoas e os astros sabem que isso é injusto. Na saúde: você está com problemas estomacais horríveis e ainda não percebeu. Então tome um chá de boldo. Aliás, também acenda um incenso de boldo porque ele tem o poder de trazer você de volta à realidade. Cor do dia: verde. Perfume do dia: musgo de carvalho.

11 – Aquário: nessa sexta-feira você será elogiado por uma celebridade internacional. Aliás, seu trabalho ganhará destaque podendo concorrer até a prêmios. Na saúde: sentirá um pouco de fraqueza, mas continue firme porque você está lutando com bravura nesse aspecto. Acenda um incenso de patchuli. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

12 – Peixes: fique mais perto dos seus animais de estimação. Pois você precisa deles e eles precisam de você. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Acenda incenso de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosas. Perfume do dia: rosas.