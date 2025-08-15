Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 15 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a sexta-feira é Vênus. Portanto, o romance está no ar

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

15/08/2025 - 00h02
1 – Áries: o ariano é a ovelha colorida da família, pois geralmente sai de casa cedo e se destaca na sociedade. Portanto, não ligue para as críticas negativas dos parentes. No amor: não tente seduzir ninguém nessa sexta-feira porque será cilada. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca. 

2 – Touro: você enfrentará problemas nos dentes e nas gengivas. Portanto tome chá de gengibre. Acender incenso de gengibre também é bom para proteção. No amor: não confie em leoninos e nem em librianos porque geralmente tem conflitos com esses signos. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: raízes aromáticas.

3 – Gêmeos: seu jeito expansivo está incomodando vizinhos puritanos e colegas invejosos. Então acenda incenso de arruda. No amor: não se envolva com arianos e nem com capricornianos porque tem conflitos com esses signos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

4 – Câncer: algum filho ou neto está enfrentando problemas com alcoolismo ou substâncias ilícitas. Os sinais estão claros, mas você não quer enxergar. Para ajudar a tirar as vendas invisíveis acenda um incenso chamado olíbano. No amor: a pessoa amada estará cada vez mais insuportável. Cor do dia: areia. Perfume do dia: olíbano.

5 – Leão: hoje se convidarem você para um happy hour, aceite porque fará o maior sucesso. Mas não exagere na bebida porque poderão abusar de você. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: será paquerado por várias pessoas nessa sexta-feira. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo. 

6 – Virgem: as crianças e adolescentes da sua casa estão sentindo falta da sua companhia. Se puder, traga e leve os pequenos na escola. Também é importante fazer os deveres de casa junto com eles. Pois se isso não acontecer, esses ficarão rebeldes. Aliás, os pequenos precisam do seu apoio e atenção. No amor: não aceite sair com qualquer pessoa hoje, lembre-se de quem você é uma joia preciosa. Cor do dia: ametista. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: se você é mulher, ainda estará no seu período fértil. Na família: parentes idosos estarão cobrando muitas coisas de você e até acusando a sua pessoa de coisas que nunca fez. Portanto acenda um incenso de alfazema. No amor: não se envolva com taurinos porque será uma briga eterna. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: se você deseja engravidar, hoje o dia não está favorável. Aliás, você precisa se alimentar melhor e falar sobre esse sonho para seu parceiro. Fazer orações para Santa Sara Kali também ajuda. Portanto acenda um incenso chamado Santa Sara Kali. No amor: use um perfume chamado Ylang Ylang. Cor do dia: azul. Perfume do dia: Ylang.

9 – Sagitário: não mude de casa, não procure outro emprego e não vá atrás de outro parceiro agora. Pois o período não está favorável. Aliás, você está voltado com os laços que tinha com a família narcisista e o resultado disso será o caos total. Acenda um incenso de alecrim para clarear as ideias. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: alecrim.

10 – Capricórnio: infelizmente você está passando uma imagem de arrogância para as pessoas e os astros sabem que isso é injusto. Na saúde: você está com problemas estomacais horríveis e ainda não percebeu. Então tome um chá de boldo. Aliás, também acenda um incenso de boldo porque ele tem o poder de trazer você de volta à realidade. Cor do dia: verde. Perfume do dia: musgo de carvalho.

11 – Aquário: nessa sexta-feira você será elogiado por uma celebridade internacional. Aliás, seu trabalho ganhará destaque podendo concorrer até a prêmios. Na saúde: sentirá um pouco de fraqueza, mas continue firme porque você está lutando com bravura nesse aspecto. Acenda um incenso de patchuli. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

12 – Peixes: fique mais perto dos seus animais de estimação. Pois você precisa deles e eles precisam de você. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Acenda incenso de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosas. Perfume do dia: rosas.

Confira o seu horóscopo de hoje, 12 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a terça-feira é Marte. Portanto o dia está favorável para a criatividade

12/08/2025 00h02

1 – Áries: nessa terça-feira você enfrentará uma falsa acusação. Mas não se desespere. Pois a máscara de pessoa cairá logo. Então acenda um incenso de musgo de carvalho para proteção. No amor: um ariano com perfume de musgo de carvalho, fica irresistível. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: os conflitos familiares estarão intensos. Portanto, arranje atividades presenciais longe casa. Acenda incenso de sândalo para proteção. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos: começará o dia com problemas dentários ou dores de garganta. Portanto faça gargarejo com malva. No amor: um amor do passado voltará para se vingar. Acenda incenso de malva para se proteger. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

4 – Câncer: algumas pessoas da família estão esgotando você financeiramente. Portanto acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: não sinta ciúme sem motivos. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: terá prejuízo financeiro e seus negócios estarão parados. Portanto acenda um incenso chamado Chama Cliente. No amor: trair a pessoa amada também trará prejuízos financeiros. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: âmbar.

6 – Virgem: você e sua família enfrentarão um pequeno problema de saúde. Então acenda um incenso chamado Arcanjo Rafaelo, o anjo da saúde. No amor: não se importe com quem não ama você. Cor do dia: verde. Perfume do dia: pinho.

7 – Libra: você está valorizando demais a aparência e deixando a essência de lado. No amor: não escolha o parceiro somente pela aparência externa. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: nessa terça-feira, você precisa preparar seu caderno mágico das realizações, que funciona assim: escreva no seu caderno como se você estivesse no futuro e como já todos seus sonhos já tenham sidos realizados. Por exemplo: se hoje é começo de agosto e seu sonho é ter um emprego de gerente, então escreva assim: hoje é setembro e sou gerente. Esse exercício mudará a sua vida. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: mirra. 

9 – Sagitário: está acontecendo um ciclone na sua vida, que pode ser a mistura disso tudo: mudança de endereço, troca de emprego e pensamentos de separação. Também há riscos de desarmonia na família. O problema é que você quer que as pessoas tenham o mesmo pensamento que a sua pessoa e isso é praticamente impossível. Acenda um incenso de alfazema para equilíbrio. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

10 – Capricórnio: hoje você será chamado de lento por mais eficiente que a sua pessoa seja. Mas não dê bola. No amor: não escolha seu pretendente pela conta bancária. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

11- Aquário: nessa terça-feira tentarão dar o golpe do Pix e da falsa entrega. Então, preste atenção. Acenda incenso de jasmim para proteção. No amor: um ex está “stalkeando” você. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: jasmim. 

12 – Peixes: excelente dia para criatividade e raciocínio. No amor: não dê bola para qualquer um porque pode ser cilada. Cor do dia: areia. Perfume do dia: flores do campo.

Confira o seu horóscopo de hoje, 11 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a segunda-feira é a Lua. Então hoje terá novidades no trabalho

11/08/2025 00h02

1 – Áries: hoje você está cheio de energia por causa da Lua cheia. Nessa segunda-feira você receberá elogios de alguém improvável. Acenda incenso de oliva para proteção. No amor: também por causa da Lua cheia você está com a libido nas alturas. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: flor da oliveira.

2 – Touro: nessa segunda-feira você terá problemas administrativos no seu trabalho. Aliás, um documento está irregular. Acenda incenso de patchuli.  No amor: conquiste com seu sorriso. Cor do dia: marsala. Perfume do dia: patchuli

3 – Gêmeos: nessa segunda-feira, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

Cor do dia: celeste. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: comece a segunda-feira acendendo um incenso chamado, Abre Caminhos, porque existem questões kármicas empacando você. Na família: conflitos com filhos e genros. Mas dá para colocar cada um no seu devido lugar. Acenda incenso de lavanda para harmonia. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

5 – Leão: uma dívida, que você nem lembrava, virá à tona. No trabalho: acontecerão reclamações, mas você logo corrigirá o erro. No amor: a pessoa amada estará desconfiada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: hoje acordará com dores nas lombares, nas pernas e um tanto sonolento. Portanto, tome xícaras de café pela manhã e pela tarde. No amor: parceiros de intimidade estão difamando você. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

7 – Libra: acordará com sintomas de gripes e resfriados. Portanto, tome um chá de capim-limão. No amor: a pessoa amada está dando desfalque financeiro em você. Então acenda um incenso de capim-limão para estimular sua intuição. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira receberá elogios no trabalho. Mas isso provocará inveja nos colegas. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: não vá para a cama com estranhos. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: pinho.

9 – Sagitário: você precisa de mais clientes, então acenda um incenso chamado Chama Clientes. O problema é que você está indeciso sobre uma mudança que pode trazer prejuízo. Acenda incenso de azaléa para tomar a decisão correta. No amor: agrade a pessoa amada. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

10 – Capricórnio: um invejoso desorganizou todo o seu trabalho e ainda fez fofocas para o chefe. Isso desanimou você. Mas você precisa reagir. Então para ajudar seu estado de espírito, acenda um incenso de alecrim. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

11- Aquário: comece a segunda-feira acendendo um incenso chamado, Chama Dinheiro, que lucrará bastante. No amor: receberá um presente de um admirador. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

12 – Peixes: ligue o rádio, aleatoriamente, em qualquer estação e a primeira música que tocar trará uma mensagem para você. No amor: não mantenha um relacionamento só porque o parceiro faz chantagem emocional. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: caramelo.

