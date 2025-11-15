Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 15/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege o sábado é Saturno

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

15/11/2025 - 00h2
Continue lendo...

1 – Áries: excelente dia para fazer exercícios como: ginástica, alongamento e dança porque seus músculos estão precisando. Você também pode procurar uma massagem terapêutica que terá um excelente resultado. Nesse sábado, não assine nenhum contrato porque há risco de ser enganado.

Hoje você receberá uma proposta comercial, mas fuja porque é cilada. Na parte espiritual você precisa ter como parceiro de estudos místicos alguém do signo de peixes. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

2 – Touro: nesse sábado você deve evitar visitas na sua casa porque são pessoas falsas, que no fundo, querem fazer mal à você. Evite frituras, coma mais frutas e verduras.

No amor: hoje seu parceiro mostrará que não é de confiança porque paquerará pessoas conhecidas na frente dos seus olhos e fingirá que você nunca existiu. Após isso você pegará seu parceiro falando mal de você na sua frente e também no celular dele com amigas. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

3 – Gêmeos: hoje um erro do passado virá à tona com provas. Então, você deverá ficar quieto e evitar escândalos para a situação não piorar. No amor: uma pessoa do seu passado irá procurar você, mas cuidado que pode ser cilada. Cor do dia: tífani. Perfumes do dia: hortelã e menta.

4 – Câncer: você está procurando na rua o que não tem em casa e isso não é só sobre relacionamento. Pois fofoqueiros e invejosos colocarão a boca no trombone e isso poderá prejudicar a sua pessoa. Mas com relações às atividades espirituais, você continua no caminho certo.

Na família: existe um parente, com doença crônica, que literalmente está tirando o sono de todo mundo. Porém, não desanime. Cor do dia: bege. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: hoje você terá problemas no trânsito ou até mesmo a pé na rua e ficará nervoso. Porém, mantenha a calma porque é sábado. Na balada, um ex ciumento aparecerá e fará escândalo.

Portanto, grite por socorro, chame os seguranças e conte tudo às autoridades. Na família: se você é mãe, os filhos estarão rebeldes e teimosos. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

6 – Virgem: aproveite o sábado para brincar com crianças que podem ser: filhos, netos, sobrinhos ou vizinhos. Hoje você conhecerá alguém interessante na balada, mas não se entregue na primeira noite porque poderá deixar a pessoa desinteressada. Aliás, ela tem amigos em comum com você e possui uma ótima situação financeira. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: cravo.

7 – Libra: o sábado está ideal para passeio ao ar livre. Na balada, cuidado com o celular e cartão de crédito porque os ladrões estão espertos em todos os lugares.

Não pegue carona com desconhecidos porque corre o risco de sofrer violência. Além disso, sempre que pegar um carro de aplicativo avise uma amiga de confiança e passe os dados do veículo para ela. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

8 - Escorpião: hoje não exagere nas bebidas porque sofrerá coma alcoólico. Beba bastante água porque você pode estar com problemas nos rins e sentir dor nas costas. Na família: ocorrerão discussões com pessoas mais velhas e idosas da sua família. No amor: haverá discussão com a pessoa amada. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: baunilha.

9 – Sagitário: excelente dia para dar palestras, fazer apresentações artísticas, desfilar como modelo e participar de eventos de negócios porque entrará em contato com um excelente networking.

Aliás você receberá uma proposta de trabalho até mesmo internacional nesse eventos. Na família: pare de visitar parentes narcisistas e viva sua vida. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

10 - Capricórnio: hoje é um excelente dia para apimentar o relacionamento indo a lugares diferentes e experimentando posições diferentes. Portanto: deixe os filhos com a sogra e passe um final de semana inesquecível com a pessoa amada. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: procure uma pessoa do signo de touro ou de virgem para parcerias comerciais e artísticas. Se você é empresário e deseja contratar um colaborador, então escolha alguém do signo de touro ou de virgem. Hoje um ex ciumento procurará você, então fuja dessa pessoa. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

12 – Peixes: viaje para um local místico e tenha uma experiência espiritual. Pode ser um lugar perto da sua casa, com um templo ou parque, por exemplo. Aliás, você terá experiências espirituais com uma pessoa do signo de áries. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 11/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege a terça é Marte, portanto cuidado com promoções no comércio

11/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: o ariano gosta de promoções e sabe aproveitar as liquidações. Mas, hoje, grande parte do comércio está aproveitando a data, 11/11, para fazer promoções. Por isso fique de olho para verificar se essas promoções não estão com os preços normais de comércio mesmo. No amor: siga o seu coração e seus gostos. Mas não vá atrás da opinião dos outros. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: tulipa.

2 – Touro: você precisa tomar cuidado com a alimentação, diminuir os doces e comidas gordurosas. Hoje, cairá a ficha e refletirá sobre o fato que vários conhecidos seus já faleceram esse ano. No amor: siga sua intuição. Tome banho com flor de maracujá para ficar mais atraente. Cor do dia: maracujá. Perfume do dia: flor do maracujá.

3 – Gêmeos: hoje acordará com a garganta estranha, portanto tome chá de hortelã. Agora, se você é comerciante ou prestador de serviço aproveite a data de hoje, 11/11, para fazer promoções e atrair clientes. No amor: cuidado com deslizes. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: hortelã.

4 – Câncer: hoje você receberá uma visita especial. Pois no quintal da sua casa ou na rua do seu prédio ou no seu local de trabalho ou na sua rede social aparecerá um gato ou um cachorro procurando um lar. Caso o animal seja amigável você deverá adotar. Mas se for impossível a adoção, doe para alguém muito próximo onde você consegue ter contato. Pois esse animal é um anjo enviado pelo universo para proteger você e sua família. Lembre-se que os cães são médiuns e os gatos são reikianos. Se você é mãe não faça tudo o que seus filhos pedem e não tenha receio de colocar disciplina. No amor, como o planeta que simboliza a terça-feira é Marte, você está livre para lutar pela pessoa amada. Cor do dia: rosa-antigo. Perfume do dia: patchuli.

5 – Leão: a data, 11/11 que na numerologia, é 4 tem o poder de multiplicar por 4 as qualidades e os defeitos dos leoninos. Então mantenha a calma e tome um chá de camomila. No amor: faça massagem na pessoa amada porque ela estará estressada. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

6 – Virgem: hoje você realizará um sonho muito planejado. Nessa terça, sua intuição estará muito aguçada, portanto, continue confiando nela. Porém um estado de doença dentro da sua família poderá se agravar. Então não se esqueça das suas orações. No amor, não corra atrás de ninguém, ao contrário: deixe a pessoa descobrir seus encantos. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

7 – Libra: não descuide da sua saúde, pois problemas voltarão a aparecer hoje. Assim, não perca tempo e marque uma consulta médica hoje mesmo. Não se esqueça de tomar água e comer vegetais. No amor: mande mensagens românticas para a pessoa amada e você se surpreenderá. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: lírios.

8 – Escorpião: hoje você estará muito irritado. Então acenda um incenso do seu aroma preferido e fale para o universo sobre tudo o que você está sentindo. Nessa terça, procure não levantar a voz para ninguém, pois as consequências podem ser horríveis.

Se você é mãe, o final do ano letivo está deixando a sua pessoa estressada. Assim, arrume um tempo e brinque com as crianças. No amor: traição é um tema que não deve ser pensado hoje. Perfume do dia: alfazema. Cor do dia: lilás.

9 – Sagitário: você estará muito estressado hoje. Procure fazer exercícios físicos, yoga e relaxamento. Peça para a pessoa amada fazer uma massagem em você.

Pois isso trará calma ao seu espírito. Fique mais tempo perto do seu jardim ou da sua horta ou ao lado dos seus vasos de flores. Pois isso é terapêutico. Perfume do dia: capim-limão. Cor do dia: verde.

10 – Capricórnio: hoje é arriscado você cair em golpes virtuais. Então não acredite em qualquer mensagem do whats e em qualquer promoção. Pois poderá entrar em sites falsos e perder dinheiro. No amor, não acredite em fofocas e muito menos em intrigas. Perfume do dia: gardênia. Cor: bordô.

11 – Aquário: aproveite a data de hoje, 11/11 e explique aos seus clientes que ela é mística e por isso eles devem aproveitar as promoções do seu comércio.

Aproveite e acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. Aliás, hoje o aquariano estará muito criativo. No amor: um fã fará uma declaração. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

12 – Peixes: sua intuição estará aguçada. Portanto, pratique suas atividades místicas hoje. No amor: se o relacionamento não está dando certo, o melhor é cortar o mal pela raiz. Tome banho com sete ervas para proteção. Cor do dia: verde. Perfume do dia: sete ervas.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje 10/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege a segunda é a Lua, portanto, hoje terá muito trabalho

10/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: aproveite hoje para preparar o Natal aos poucos. Pesquise preços e compre antes tudo o que precisar. No amor: não se envolva com qualquer pessoa. Acenda incenso de maracujá para ficar calmo e tome banho com flores de maracujá para ficar mais atraente. Cor do dia: maracujá. Perfume do dia: maracujá.

2 – Touro: pare de ficar comparado a sua vida com as rotinas das pessoas bem sucedidas nas redes sociais. Pois essas pessoas mostram uma vida editada e não mostram seus verdadeiros problemas.

Hoje você precisa tomar bastante água para não ter transtornos nos rins. No amor, pare de ter esperanças com quem não se interessa por você. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer perfume ou desodorante cítrico.

3 – Gêmeos: não fique revoltado só pelo fato de hoje ser segunda-feira. Pois as tardes de segunda oferecem oportunidades profissionais que os sábados noturnos não conseguem dar.

Se você é mãe e seu filho acordou você, pela manhã, lembrando das compras de Natal, você deve ouvir a intuição do seu filho. No amor, procure ser fiel se quiser evitar problemas. Cor do dia: dourado. Perfumes do dia: hortelã e erva-doce.

4 – Câncer: hoje você será criticado no trabalho ou na família. Por favor, não responda às provocações e não fique matutando as críticas o dia todo porque isso detona com a sua produtividade.

Se você é mãe, hoje temerá que seus filhos aprontem algo nessa semana. Assim, use o diálogo como arma e se preciso for coloque seus filhos na terapia. No amor, a pessoa amada estará rabugenta hoje, mas durante a semana mudará. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

5 – Leão: não tenha medo de expor os produtos ou os serviços que você vende nas redes sociais. Pois o importante é ficar prevenido contra golpes. Por isso sempre converse com especialistas em Informática. No amor, a saúde da pessoa amada não estará boa nessa segunda-feira. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: conservadores criticarão suas roupas e seus comportamentos. Pois na cabeça desses críticos tudo o que você faz é vulgar. Não dê ouvidos a essas pessoas porque elas querem ver você triste.

Se você é mãe e tem filhos adolescentes, saiba que não adianta tirar o celular e proibir os jovens de namorar se a família não tem um diálogo sincero em casa. No amor, não sinta angústia e nem ansiedade para conhecer novas pessoas. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: preste atenção ao sair de casa porque você está exposto a acidentes e também a roubos. Nessa segunda, quando for atravessar a rua, preste atenção no sinaleiro e não atravesse fora da faixa. Se você é mãe com certeza está exigindo que seus filhos se arrumem melhor.

Mas lembre-se que crianças, no final do ano, gostam de vestir roupas velhas, em casa, para que fiquem à vontade para brincar. No amor procure não esconder segredos para a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira você estará mais sensual por causa da Lua cheia. Então fique à vontade para vestir algo mais sexy para a pessoa amada. Se você tem filhos e está solteira, então evite trazer namorados e ficantes na sua casa porque dará atritos. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: aroma de amêndoas e nozes.

9 – Sagitário: você terá pesadelos noturnos com pessoas que você teve atritos no passado, algumas dessas pessoas já são falecidas. Então, aproveite para orar e pedir perdão para essas criaturas. Apesar disso, depois de tanto tempo com autoestima lá embaixo, nessa segunda você se olhará no espelho e ficará contente por causa do efeito da Lua cheia.  Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: lírios.

10 – Capricórnio: você estará mais criativo e rápido em todos os setores por causa da Lua cheia. Também sentirá vontade de presentear a pessoa amada sem motivo aparente. Então, simplesmente presenteie. Cor do dia: bege. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: você sentirá vontade de escutar suas músicas preferidas em plena segunda-feira. Então simplesmente siga a sua intuição. Há um exercício que você deve fazer hoje: pegue um livro de sua preferência que pode até mesmo ser a Bíblia ou um livro de poemas e abra aleatoriamente. Pois lá estará a resposta para uma dúvida que, desde o ano passado, incomoda você. Cor do dia: verde. Perfume do dia: lavanda.

12 – Peixes: a Lua cheia abrirá todos os seus canais de intuição. Então, nessa segunda, pessoas procurarão você para desabafar problemas e contar segredos. No amor, por favor, desista de fazer trabalhos de amarração amorosa porque muitas vezes isso tem finais trágicos. Cor: salmão. Perfume do dia: musk.

