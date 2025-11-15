Confira o seu horóscopo de hoje, 15/11 de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: excelente dia para fazer exercícios como: ginástica, alongamento e dança porque seus músculos estão precisando. Você também pode procurar uma massagem terapêutica que terá um excelente resultado. Nesse sábado, não assine nenhum contrato porque há risco de ser enganado.

Hoje você receberá uma proposta comercial, mas fuja porque é cilada. Na parte espiritual você precisa ter como parceiro de estudos místicos alguém do signo de peixes. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

2 – Touro: nesse sábado você deve evitar visitas na sua casa porque são pessoas falsas, que no fundo, querem fazer mal à você. Evite frituras, coma mais frutas e verduras.

No amor: hoje seu parceiro mostrará que não é de confiança porque paquerará pessoas conhecidas na frente dos seus olhos e fingirá que você nunca existiu. Após isso você pegará seu parceiro falando mal de você na sua frente e também no celular dele com amigas. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

3 – Gêmeos: hoje um erro do passado virá à tona com provas. Então, você deverá ficar quieto e evitar escândalos para a situação não piorar. No amor: uma pessoa do seu passado irá procurar você, mas cuidado que pode ser cilada. Cor do dia: tífani. Perfumes do dia: hortelã e menta.

4 – Câncer: você está procurando na rua o que não tem em casa e isso não é só sobre relacionamento. Pois fofoqueiros e invejosos colocarão a boca no trombone e isso poderá prejudicar a sua pessoa. Mas com relações às atividades espirituais, você continua no caminho certo.

Na família: existe um parente, com doença crônica, que literalmente está tirando o sono de todo mundo. Porém, não desanime. Cor do dia: bege. Perfume do dia: musk.

5 – Leão: hoje você terá problemas no trânsito ou até mesmo a pé na rua e ficará nervoso. Porém, mantenha a calma porque é sábado. Na balada, um ex ciumento aparecerá e fará escândalo.

Portanto, grite por socorro, chame os seguranças e conte tudo às autoridades. Na família: se você é mãe, os filhos estarão rebeldes e teimosos. Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

6 – Virgem: aproveite o sábado para brincar com crianças que podem ser: filhos, netos, sobrinhos ou vizinhos. Hoje você conhecerá alguém interessante na balada, mas não se entregue na primeira noite porque poderá deixar a pessoa desinteressada. Aliás, ela tem amigos em comum com você e possui uma ótima situação financeira. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: cravo.

7 – Libra: o sábado está ideal para passeio ao ar livre. Na balada, cuidado com o celular e cartão de crédito porque os ladrões estão espertos em todos os lugares.

Não pegue carona com desconhecidos porque corre o risco de sofrer violência. Além disso, sempre que pegar um carro de aplicativo avise uma amiga de confiança e passe os dados do veículo para ela. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

8 - Escorpião: hoje não exagere nas bebidas porque sofrerá coma alcoólico. Beba bastante água porque você pode estar com problemas nos rins e sentir dor nas costas. Na família: ocorrerão discussões com pessoas mais velhas e idosas da sua família. No amor: haverá discussão com a pessoa amada. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: baunilha.

9 – Sagitário: excelente dia para dar palestras, fazer apresentações artísticas, desfilar como modelo e participar de eventos de negócios porque entrará em contato com um excelente networking.

Aliás você receberá uma proposta de trabalho até mesmo internacional nesse eventos. Na família: pare de visitar parentes narcisistas e viva sua vida. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

10 - Capricórnio: hoje é um excelente dia para apimentar o relacionamento indo a lugares diferentes e experimentando posições diferentes. Portanto: deixe os filhos com a sogra e passe um final de semana inesquecível com a pessoa amada. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

11 – Aquário: procure uma pessoa do signo de touro ou de virgem para parcerias comerciais e artísticas. Se você é empresário e deseja contratar um colaborador, então escolha alguém do signo de touro ou de virgem. Hoje um ex ciumento procurará você, então fuja dessa pessoa. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

12 – Peixes: viaje para um local místico e tenha uma experiência espiritual. Pode ser um lugar perto da sua casa, com um templo ou parque, por exemplo. Aliás, você terá experiências espirituais com uma pessoa do signo de áries. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.