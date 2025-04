Confira o seu horóscopo de hoje, 16 de abril de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: por causa de Mercúrio em áries, você ganhará qualquer prêmio ou concurso na área da Comunicação. No amor: haverá discussões com a pessoa amada. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: flores do campo.

2 – Touro: cuidado com a inveja e o ciúme em todas as áreas da sua vida. Lembre-se do ditado popular: “O ódio é um veneno que você toma querendo que o outro morra.” Aliás, a raiva é a principal causadora das doenças de fundo emocional. Então acenda um incenso de rosas. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

3 – Gêmeos: excelente dia para exercer trabalhos com Comunicação, vendas e Marketing. Para o sucesso ser completo, hoje acenda um incenso no seu trabalho chamado: Chama Cliente. No amor: não mexa com quem está quieto. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: musk.

4 – Câncer: pare de lembrar das pessoas que fizeram mal para você. Hoje você precisa orar aquela famosa oração havaiana:

“Sinto muito,

Me perdoe,

Te amo,

Sou grato.”

Essa oração fará milagres em você. Hoje acenda o incenso de sândalo, que ajuda o canceriano a se livrar de mágoas. No amor: a pessoa amada estará quieta, portanto respeite. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

5 – Leão: pare de ostentação nas redes sociais porque isso está atraindo bandidos, golpistas e invejosos. Hoje você terá problemas com colegas de trabalho ou de escola. Para melhorar seu desempenho no trabalho acenda um incenso de sálvia branca. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

6 – Virgem: estão armando intrigas envolvendo você no ambiente de trabalho, portanto, fique atento. Na luta contra a Depressão, você precisa usar a criatividade, mas vestir roupas coloridas também ajuda.

No trabalho acenda um incenso de palo santo para afastar as energias negativas. No amor: receberá declarações de um cliente. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

7 – Libra: pare de tomar remédios para emagrecer sem receita médica e deixe de fazer regimes malucos porque isso está fazendo mal para a sua saúde.

Hoje você precisa marcar um exame de sangue porque está com suspeita de anemia. Mas existe um incenso que ajuda a controlar a saciedade: patchuli. Então acenda um incenso de patchuli em casa e no trabalho. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: cuidado com acidentes envolvendo eletrônicos porque poderá levar choque. Hoje algum objeto da sua casa ou do seu trabalho quebrará.

Também não deixe o celular carregando a noite inteira. No amor: não se envolva com pessoas comprometidas porque é muito perigoso. Se quiser render no trabalho ou no estudo acenda um incenso de alecrim. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: alecrim.

9 – Sagitário: hoje você precisa se comunicar com seus antepassados para se livrar da Síndrome do Pânico e da Depressão. Então vá até algum templo ou alguma igreja e reze por eles. Ter violetas, nas janelas do seu lar, também ajuda nessa comunicação. Antes de dormir, ore:

- Universo, traga a mensagem que preciso no meu sonho.

Assim você sonhará exatamente com o que precisa. Também acenda um incenso de violeta na sua casa e no seu trabalho. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: você pegou tarefas demais e está estressado. Para diminuir o estresse acenda um incenso de lavanda em casa e no trabalho. No amor: não faça exigências absurdas para a pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: lavanda.

11 – Aquário: no trabalho para ter mais clientes e ganhar mais dinheiro acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: receberá elogios de clientes e vizinhos. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

12 – Peixes: cuidados com golpes envolvendo PIX e fakes de conhecidos. Também tome cuidado ao ficar em pontos de ônibus, pois os ladrões não dormem. No amor: a pessoa amada estará carinhosa e comunicativa. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.