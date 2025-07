Confira o seu horóscopo de hoje, 16 de julho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: haverá oportunidade de atividade remunerada na área de que você mais gosta. Mas é preciso acender incenso de arruda para afastar os invejosos. No amor: seja cordial e conquiste quem deseja. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: gardênia.

2 – Touro: tente relaxar com exercícios de alongamento. No amor: a pessoa amada demonstrará um ato que gerará desconfiança. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: nessa quarta-feira você estará místico e esotérico, dando conselhos espiritualistas para as pessoas. Se começar hoje com atividades como: Yoga, Meditação e Dança será bem-sucedido. No amor: coloque uma roupa sensual e dance para a pessoa amada com o principal objetivo de acender a paixão. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

4 – Câncer: hoje você terá problemas com a garganta e com a voz. Portanto, faça um gargarejo com malva. No amor: você receberá elogios amorosos em todos os lugares. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

5 – Leão: uma pessoa, que você nem desconfiava, se revelará invejosa sem querer. Então acenda um incenso de benjoim. No amor: não saia com fregueses e nem com colegas de trabalho porque eles estão com péssimas intenções. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: benjoim.

6 – Virgem: hoje você sentirá inveja de uma pessoa que é infeliz, porém não demonstra. Então acenda um incenso de sândalo. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: sândalo.

7 – Libra: se praticar algum hobby hoje, terá alcance internacional. Na família: um familiar idoso passará mal, portanto se puder, cuide dele. No amor: deixe a pessoa amada livre. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: não se envolva com fofocas no ambiente de trabalho. No amor: algum colega está interessado em você. Para evitar pessoas amargas acenda incenso de canela e coma sobremesas com canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

9 – Sagitário: ore pelos seus antepassados e também peça perdão. Pois é a energia deles que ajudará você agora. No amor: observe as atitudes da pessoa amada com cuidado. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

10 – Capricórnio: hoje terá problemas de memória. Então coma mais proteínas, frutas e verduras. Tomar vitaminas também ajuda. No amor: um presente inesperado ajuda a manter a paixão viva. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

11 – Aquário: cuidado com sócios ou parcerias onde o dinheiro é a troca principal. Portanto, fique sempre com o pé atrás. Acenda incenso de bálsamo para se proteger. No amor: receberá uma cantada inesperada. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: bálsamo.

12 – Peixes: pare de procrastinar e termine todos os seus trabalhos hoje. Pois se fizer isso, será bem sucedido e evitará prejuízos. No amor: a pessoa amada está prejudicando suas finanças. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.