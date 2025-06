Confira o seu horóscopo de hoje, 16 de junho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: a segunda-feira começa desafiadora, pois precisará estudar um assunto novo por causa do seu trabalho ou hobby. Mas isso não assustará você, pois agregará mais conhecimento. No amor: só tenha relações íntimas com preservativos, pois pode pegar infecções. Cor do dia: caqui. Perfume do dia: flor do caqui.

2 – Touro: a mudança climática está fazendo mal a sua saúde. Portanto, coma frutas e verduras. Aliás, você anda desanimado. Portanto, tome café. No amor, não se envolva com leoninos e nem com arianos hoje. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

3 – Gêmeos: parentes próximos, vizinhos e colegas estão com inveja de você no trabalho e no hobby. Portanto, acenda um incenso de arruda em casa e no trabalho. Também tenha um vaso de arruda na porta da sua casa e na mesa do seu trabalho. No amor: hoje não paquere taurinos e nem piscianos porque poderá ter conflitos. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: ligue o rádio em qualquer estação aleatória e a primeira música que tocar terá um recado importante para você. No amor: hoje não paquere librianos porque correrá o risco de conflitos. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: hoje um objeto em casa ou no trabalho apresentará defeito ou quebrará. No amor: antes de se envolver com alguém, descubra qual o signo dessa pessoa e depois leia tudo sobre o horóscopo dela. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: âmbar.

6 – Virgem: pergunte aos seus filhos ou netos sobre como foi o dia deles na escola, pois eles sentem falta disso. No amor: não deixe a sua felicidade nas mãos de alguém. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: o problema é que você tem vontade de estudar e progredir cada vez mais. Porém não está conseguindo disciplina para isso. Mas não se esqueça que força de vontade já é meio caminho andado. No amor: não escolha o pretendente por dinheiro ou status social. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

8 – Escorpião: abra qualquer livro de forma aleatória e a resposta para suas dúvidas estarão na página que abrir. Pode ser qualquer livro, de sua preferência, até mesmo a Bíblia. No amor: hoje não paquere aquarianos e nem geminianos para não existir conflitos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

9 – Sagitário: no momento você está se recuperando de uma gripe ou de um resfriado ou de qualquer doença temporária. Portanto, não visite pessoas com saúde frágil até o final do mês. No amor: não persiga pessoas que rejeitaram você no passado. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

10 – Capricórnio: você está fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Por isso deve ser alimentar melhor, principalmente com: frutas e verduras. No amor: a pessoa amada precisa do seu carinho. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

11 – Aquário: cuidado com o olho gordo da concorrência em todos os aspectos de sua vida. Assim acenda um incenso de sálvia branca em casa e no trabalho. No amor: haverá assédio no ambiente de trabalho. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: sálvia branca.

12 – Peixes: concorrentes e falsos clientes tentarão dar um golpe em você no trabalho. Portanto, cuidado. No amor: hoje não se envolva com cancerianos porque existirão possibilidades de conflitos.