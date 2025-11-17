Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje 17/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a segunda-feira é a Lua

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

17/11/2025 - 00h02
1 – Áries: excelente dia para fazer faxina tanto em casa quanto no escritório. Hoje acordará com sintomas de resfriados, portanto, tome chá de erva-doce. No amor: não comece relacionamentos hoje. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

2 – Touro: dia de tensão familiar e no trabalho. No amor: hoje descobrirá um mistério da pessoa amada. Tome banho com cravo-da-índia para ficar mais sensual. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo-da-índia.

3 – Gêmeos: um objeto poderá quebrar ou estragar hoje em casa ou no trabalho. Cuidado com tempestades para não ter acidentes. No amor: a pessoa amada estará desconfiada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: a mesma pessoa que estava empacando a sua vida, na família ou no trabalho, vai atazanar você novamente. Portanto, mantenha o equilíbrio. No amor: a pessoa amada estará implicante. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

6 – Leão: hoje existirão conflitos com chefes ou clientes ou colegas de trabalho. Por favor, procure ficar em silêncio para não ter problemas maiores. No amor: um ex estará furioso. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: você mudará de casa ou de emprego ou viajará para um local desconhecido. Mas no ambiente novo encontrará coisas estragadas que você mesmo deverá consertar. No amor: não marque encontros por aplicativos de relacionamento. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: poderá faltar luz na sua casa ou trabalho. Hoje você se sentirá cansado, então chefes e clientes perceberão. No amor: estão com inveja do seu relacionamento. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

8 – Escorpião: hoje você acordará com sintomas de resfriado e a garganta raspando. Assim, faça gargarejo com malva. No amor: uma pessoa do seu trabalho está fingindo amor por você. Acenda incenso de arruda para proteção. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores selvagens.

9 – Sagitário: você precisa fazer exames e se alimentar melhor porque está com anemia. Tome sopa de feijão com muitos legumes. No amor: você está triste por causa de lembranças traumáticas de ex. Acenda incenso de benjoim para trazer calma. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: benjoim.

10 – Capricórnio: uma celebridade famosa na sua área de atuação entrará em contato. Isso traz uma oportunidade de excelente parceria. No primeiro momento, você pensará que é golpe. Mas não se assuste, pois pessoas sérias provarão que não é. No amor: não pegue no pé da pessoa amada. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

11 – Aquário: pratique um esporte antes de trabalhar porque isso trará energia. No trabalho: para conseguir novos clientes faça propagandas nas redes sociais, mas não se esqueça de investir em cartazes físicos perto de onde está seu público-alvo. No amor: um ex está stalkeando você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

12 – Peixes: nessa segunda-feira algum aparelho quebrará ou dará defeitos em casa ou no serviço. Não se meta em fofocas no ambiente de trabalho, pois as consequências poderão ser horríveis. Acenda incenso de violeta para harmonia. No amor: será paquerado por clientes. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

Confira o seu horóscopo de hoje 12/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante e quem rege a quarta é Mercúrio e Mercúrio está retrógrado

12/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: cuidado ao discutir com algum escorpiano porque você pode se dar mal. No amor: trate bem a pessoa pela qual você está interessada. Tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais sensual. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

2 – Touro: você será ajudado por um escorpiano. Mas para isso você precisa auxiliar esse escorpiano primeiro. No amor: um escorpiano está de olho em você. Tome banho com canela para proteção. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

3 – Gêmeos: se você precisa terminar um relacionamento, mas tem medo de magoar alguém, hoje é um ótimo dia para fazer isso. Pois a Lua minguante é ideal para encerramento de ciclos e quem rege a quarta-feira é Mercúrio, o planeta da comunicação.

Na família: se você pretende colocar a casa em ordem com organização de tarefa dos filhos, hoje é o melhor dia. Aliás, como mãe você tem todo o direito de exigir que os filhos cumpram regras e ajudem nas tarefas domésticas. Cor do dia: pérola. Perfume do dia gardênia.

4 – Câncer: se você precisa terminar uma tarefa, então mãos à obra porque o melhor dia é hoje. Aliás nem sempre demorar para fazer algo significa que tudo sairá perfeito. Sem falar que quando demoramos para entregar algo ficamos com fama de preguiçosos e lerdos. Essa fama prejudica qualquer pessoa principalmente no trabalho e na família.

Hoje não jogue em nada, nem na loteria e muito menos no tigrinho, que ainda é algo ilegal. Lembre-se que o dinheiro que você desperdiça em jogos e em diversão pode ser empregado para algo útil e necessário. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

5 – Leão: pare de sofrer por problemas do passado. Aliás a Lua minguante é ótima para isso. Também pare de se preocupar com a concorrência ou supostos inimigos.

Pois quando você se preocupa demais com a concorrência, se esquece de se aprimorar e de chamar a atenção dos clientes. Essa quarta-feira é excelente para encontrar promoções de frutas e verduras no supermercado. No amor: coloque as cartas na mesa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: você está com idosos doentes da sua família. Então vá a uma novena ou ritual de quarta-feira em alguma igreja, templo ou terreiro. O importante é ter fé e fazer seus pedidos. No amor: você precisa ser mais clara com a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: excelente dia para podar árvores e cuidar das suas plantas de casa ou do trabalho. Pois árvores podadas na Lua minguante não crescem com influência das outras Luas e fica menos sensível aos estragos.

Se você deseja se livrar de algum vício ou mau hábito comece hoje mesmo. No amor: a pessoa amada está aprontando. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: cuidado ao mexer com celular na rua ou no ponto de ônibus, pois os ladrões estão de olho. Hoje não calce salto alto porque você poderá escorregar na rua ou cair.

Por outro lado, você poderá receber um presente inesperado. No amor: hoje a sua pessoa ganhará um elogio de alguém surpreendente. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: hoje evite conversar com parentes e familiares para não entrar em confusões. Também não vale à pena chamar a atenção de nenhum vizinho. Nessa quarta-feira você apresentará voz rouca, irritação na garganta, tosses e espirros.

Não fale ao celular na rua porque os ladrões estão espertos. Tome chá de hortelã, erva-doce e capim-limão. No amor: esqueça de amores que não deram certo. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

10 - Capricórnio: se você pretende pedir demissão do emprego ou deixar algum serviço voluntário, essa semana é a ideal por causa da Lua minguante.

Mas só deixe seu emprego fixo se tiver um serviço melhor já na manga. Nunca troque o certo pelo duvidoso. Hoje você terá proposta de ganhar dinheiro fora do horário de trabalho. Então vá em frente. No amor: a pessoa amada está triste. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

11 – Aquário: um prêmio e um reconhecimento estão chegando. Isso vale tanto para o trabalho quanto para a família. Hoje até quem nunca foi amável com você estará simpático e sorridente.

Na família: hoje você sentirá que será avó ou avô, pois uma das suas filhas poderá estar grávida ou um dos seus filhos poderá estar com a parceira gestante. Então vale à pena economizar dinheiro para isso. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

12 – Peixes: hoje você acordará com um pouco de indisposição e dor de cabeça. Mas nada que um comprimido não resolva. Na família: se você é mãe, seu filho pode ficar de recuperação na escola. No amor: não insista em quem não deseja a sua pessoa. Cor do dia: azul-turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

Confira o seu horóscopo de hoje, 11/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está cheia e quem rege a terça é Marte, portanto cuidado com promoções no comércio

11/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: o ariano gosta de promoções e sabe aproveitar as liquidações. Mas, hoje, grande parte do comércio está aproveitando a data, 11/11, para fazer promoções. Por isso fique de olho para verificar se essas promoções não estão com os preços normais de comércio mesmo. No amor: siga o seu coração e seus gostos. Mas não vá atrás da opinião dos outros. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: tulipa.

2 – Touro: você precisa tomar cuidado com a alimentação, diminuir os doces e comidas gordurosas. Hoje, cairá a ficha e refletirá sobre o fato que vários conhecidos seus já faleceram esse ano. No amor: siga sua intuição. Tome banho com flor de maracujá para ficar mais atraente. Cor do dia: maracujá. Perfume do dia: flor do maracujá.

3 – Gêmeos: hoje acordará com a garganta estranha, portanto tome chá de hortelã. Agora, se você é comerciante ou prestador de serviço aproveite a data de hoje, 11/11, para fazer promoções e atrair clientes. No amor: cuidado com deslizes. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: hortelã.

4 – Câncer: hoje você receberá uma visita especial. Pois no quintal da sua casa ou na rua do seu prédio ou no seu local de trabalho ou na sua rede social aparecerá um gato ou um cachorro procurando um lar. Caso o animal seja amigável você deverá adotar. Mas se for impossível a adoção, doe para alguém muito próximo onde você consegue ter contato. Pois esse animal é um anjo enviado pelo universo para proteger você e sua família. Lembre-se que os cães são médiuns e os gatos são reikianos. Se você é mãe não faça tudo o que seus filhos pedem e não tenha receio de colocar disciplina. No amor, como o planeta que simboliza a terça-feira é Marte, você está livre para lutar pela pessoa amada. Cor do dia: rosa-antigo. Perfume do dia: patchuli.

5 – Leão: a data, 11/11 que na numerologia, é 4 tem o poder de multiplicar por 4 as qualidades e os defeitos dos leoninos. Então mantenha a calma e tome um chá de camomila. No amor: faça massagem na pessoa amada porque ela estará estressada. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

6 – Virgem: hoje você realizará um sonho muito planejado. Nessa terça, sua intuição estará muito aguçada, portanto, continue confiando nela. Porém um estado de doença dentro da sua família poderá se agravar. Então não se esqueça das suas orações. No amor, não corra atrás de ninguém, ao contrário: deixe a pessoa descobrir seus encantos. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

7 – Libra: não descuide da sua saúde, pois problemas voltarão a aparecer hoje. Assim, não perca tempo e marque uma consulta médica hoje mesmo. Não se esqueça de tomar água e comer vegetais. No amor: mande mensagens românticas para a pessoa amada e você se surpreenderá. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: lírios.

8 – Escorpião: hoje você estará muito irritado. Então acenda um incenso do seu aroma preferido e fale para o universo sobre tudo o que você está sentindo. Nessa terça, procure não levantar a voz para ninguém, pois as consequências podem ser horríveis.

Se você é mãe, o final do ano letivo está deixando a sua pessoa estressada. Assim, arrume um tempo e brinque com as crianças. No amor: traição é um tema que não deve ser pensado hoje. Perfume do dia: alfazema. Cor do dia: lilás.

9 – Sagitário: você estará muito estressado hoje. Procure fazer exercícios físicos, yoga e relaxamento. Peça para a pessoa amada fazer uma massagem em você.

Pois isso trará calma ao seu espírito. Fique mais tempo perto do seu jardim ou da sua horta ou ao lado dos seus vasos de flores. Pois isso é terapêutico. Perfume do dia: capim-limão. Cor do dia: verde.

10 – Capricórnio: hoje é arriscado você cair em golpes virtuais. Então não acredite em qualquer mensagem do whats e em qualquer promoção. Pois poderá entrar em sites falsos e perder dinheiro. No amor, não acredite em fofocas e muito menos em intrigas. Perfume do dia: gardênia. Cor: bordô.

11 – Aquário: aproveite a data de hoje, 11/11 e explique aos seus clientes que ela é mística e por isso eles devem aproveitar as promoções do seu comércio.

Aproveite e acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. Aliás, hoje o aquariano estará muito criativo. No amor: um fã fará uma declaração. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

12 – Peixes: sua intuição estará aguçada. Portanto, pratique suas atividades místicas hoje. No amor: se o relacionamento não está dando certo, o melhor é cortar o mal pela raiz. Tome banho com sete ervas para proteção. Cor do dia: verde. Perfume do dia: sete ervas.

