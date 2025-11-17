Confira o seu horóscopo de hoje 17/11 de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: excelente dia para fazer faxina tanto em casa quanto no escritório. Hoje acordará com sintomas de resfriados, portanto, tome chá de erva-doce. No amor: não comece relacionamentos hoje. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.
2 – Touro: dia de tensão familiar e no trabalho. No amor: hoje descobrirá um mistério da pessoa amada. Tome banho com cravo-da-índia para ficar mais sensual. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo-da-índia.
3 – Gêmeos: um objeto poderá quebrar ou estragar hoje em casa ou no trabalho. Cuidado com tempestades para não ter acidentes. No amor: a pessoa amada estará desconfiada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.
4 – Câncer: a mesma pessoa que estava empacando a sua vida, na família ou no trabalho, vai atazanar você novamente. Portanto, mantenha o equilíbrio. No amor: a pessoa amada estará implicante. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.
6 – Leão: hoje existirão conflitos com chefes ou clientes ou colegas de trabalho. Por favor, procure ficar em silêncio para não ter problemas maiores. No amor: um ex estará furioso. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.
6 – Virgem: você mudará de casa ou de emprego ou viajará para um local desconhecido. Mas no ambiente novo encontrará coisas estragadas que você mesmo deverá consertar. No amor: não marque encontros por aplicativos de relacionamento. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.
7 – Libra: poderá faltar luz na sua casa ou trabalho. Hoje você se sentirá cansado, então chefes e clientes perceberão. No amor: estão com inveja do seu relacionamento. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.
8 – Escorpião: hoje você acordará com sintomas de resfriado e a garganta raspando. Assim, faça gargarejo com malva. No amor: uma pessoa do seu trabalho está fingindo amor por você. Acenda incenso de arruda para proteção. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores selvagens.
9 – Sagitário: você precisa fazer exames e se alimentar melhor porque está com anemia. Tome sopa de feijão com muitos legumes. No amor: você está triste por causa de lembranças traumáticas de ex. Acenda incenso de benjoim para trazer calma. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: benjoim.
10 – Capricórnio: uma celebridade famosa na sua área de atuação entrará em contato. Isso traz uma oportunidade de excelente parceria. No primeiro momento, você pensará que é golpe. Mas não se assuste, pois pessoas sérias provarão que não é. No amor: não pegue no pé da pessoa amada. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.
11 – Aquário: pratique um esporte antes de trabalhar porque isso trará energia. No trabalho: para conseguir novos clientes faça propagandas nas redes sociais, mas não se esqueça de investir em cartazes físicos perto de onde está seu público-alvo. No amor: um ex está stalkeando você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.
12 – Peixes: nessa segunda-feira algum aparelho quebrará ou dará defeitos em casa ou no serviço. Não se meta em fofocas no ambiente de trabalho, pois as consequências poderão ser horríveis. Acenda incenso de violeta para harmonia. No amor: será paquerado por clientes. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.