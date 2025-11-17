Confira o seu horóscopo de hoje 17/11 de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante e quem rege a quarta é Mercúrio e Mercúrio está retrógrado

1 – Áries: cuidado ao discutir com algum escorpiano porque você pode se dar mal. No amor: trate bem a pessoa pela qual você está interessada. Tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais sensual. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

2 – Touro: você será ajudado por um escorpiano. Mas para isso você precisa auxiliar esse escorpiano primeiro. No amor: um escorpiano está de olho em você. Tome banho com canela para proteção. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

3 – Gêmeos: se você precisa terminar um relacionamento, mas tem medo de magoar alguém, hoje é um ótimo dia para fazer isso. Pois a Lua minguante é ideal para encerramento de ciclos e quem rege a quarta-feira é Mercúrio, o planeta da comunicação.

Na família: se você pretende colocar a casa em ordem com organização de tarefa dos filhos, hoje é o melhor dia. Aliás, como mãe você tem todo o direito de exigir que os filhos cumpram regras e ajudem nas tarefas domésticas. Cor do dia: pérola. Perfume do dia gardênia.

4 – Câncer: se você precisa terminar uma tarefa, então mãos à obra porque o melhor dia é hoje. Aliás nem sempre demorar para fazer algo significa que tudo sairá perfeito. Sem falar que quando demoramos para entregar algo ficamos com fama de preguiçosos e lerdos. Essa fama prejudica qualquer pessoa principalmente no trabalho e na família.

Hoje não jogue em nada, nem na loteria e muito menos no tigrinho, que ainda é algo ilegal. Lembre-se que o dinheiro que você desperdiça em jogos e em diversão pode ser empregado para algo útil e necessário. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

5 – Leão: pare de sofrer por problemas do passado. Aliás a Lua minguante é ótima para isso. Também pare de se preocupar com a concorrência ou supostos inimigos.

Pois quando você se preocupa demais com a concorrência, se esquece de se aprimorar e de chamar a atenção dos clientes. Essa quarta-feira é excelente para encontrar promoções de frutas e verduras no supermercado. No amor: coloque as cartas na mesa. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: você está com idosos doentes da sua família. Então vá a uma novena ou ritual de quarta-feira em alguma igreja, templo ou terreiro. O importante é ter fé e fazer seus pedidos. No amor: você precisa ser mais clara com a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

7 – Libra: excelente dia para podar árvores e cuidar das suas plantas de casa ou do trabalho. Pois árvores podadas na Lua minguante não crescem com influência das outras Luas e fica menos sensível aos estragos.

Se você deseja se livrar de algum vício ou mau hábito comece hoje mesmo. No amor: a pessoa amada está aprontando. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: cuidado ao mexer com celular na rua ou no ponto de ônibus, pois os ladrões estão de olho. Hoje não calce salto alto porque você poderá escorregar na rua ou cair.

Por outro lado, você poderá receber um presente inesperado. No amor: hoje a sua pessoa ganhará um elogio de alguém surpreendente. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: hoje evite conversar com parentes e familiares para não entrar em confusões. Também não vale à pena chamar a atenção de nenhum vizinho. Nessa quarta-feira você apresentará voz rouca, irritação na garganta, tosses e espirros.

Não fale ao celular na rua porque os ladrões estão espertos. Tome chá de hortelã, erva-doce e capim-limão. No amor: esqueça de amores que não deram certo. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

10 - Capricórnio: se você pretende pedir demissão do emprego ou deixar algum serviço voluntário, essa semana é a ideal por causa da Lua minguante.

Mas só deixe seu emprego fixo se tiver um serviço melhor já na manga. Nunca troque o certo pelo duvidoso. Hoje você terá proposta de ganhar dinheiro fora do horário de trabalho. Então vá em frente. No amor: a pessoa amada está triste. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

11 – Aquário: um prêmio e um reconhecimento estão chegando. Isso vale tanto para o trabalho quanto para a família. Hoje até quem nunca foi amável com você estará simpático e sorridente.

Na família: hoje você sentirá que será avó ou avô, pois uma das suas filhas poderá estar grávida ou um dos seus filhos poderá estar com a parceira gestante. Então vale à pena economizar dinheiro para isso. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

12 – Peixes: hoje você acordará com um pouco de indisposição e dor de cabeça. Mas nada que um comprimido não resolva. Na família: se você é mãe, seu filho pode ficar de recuperação na escola. No amor: não insista em quem não deseja a sua pessoa. Cor do dia: azul-turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma floral.