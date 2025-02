Confira o seu horóscopo de hoje, 18 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: cuidado com discussões comprometedoras em redes sociais e aplicativos de conversas. Aliás, inimigos tentarão prejudicar você virtualmente. Então, fique de olho. Cor do dia: bege. Perfume do dia: mirra.

2 – Touro: para manter a saúde, procure tomar chás como: carqueja e boldo. Eles são amargos, mas equilibram os taurinos.

No amor: escute a pessoa amada, sem interromper e sem falar nada, pois você precisa ouvir tudo o que sai da boca dela. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: hortelã.

3 – Gêmeos: receberá provocações no trabalho, mas não revide para evitar confusões. Lembre-se do ditado: “Fruta podre cai sozinha.” Em compensação receberá elogios de clientes.

Na família: seus filhos estão mentindo para você. Então procure investigar os celulares e materiais escolares deles.

Além disso, se você conseguir entrar no celular do seu companheiro, poderá ter altos sustos. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: não deixe seu celular exposto em qualquer lugar, pois é perigoso. Procure fazer alongamentos e exercícios de respiração antes de sair de casa.

Na família: existe um parente passando a perna em você na área financeira. Portanto, fique atento. Cor do dia: prata. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: você sentirá problemas estomacais. Portanto, todos os dias pela manhã, tome um copo de água antes de tudo. Também procure consumir muitas verduras.

No trabalho: hoje você receberá bronca de chefes ou clientes. Mas não revide. Cor do dia: pink. Perfume do dia: jasmim.

6 – Virgem: hoje você conseguirá dinheiro honesto para pagar suas dívidas. Porém, para resolver o resto dos problemas, você deverá ouvir os conselhos de uma senhora idosa da família.

No amor: um amor platônico do passado entrar em contato. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: musk.

7 – Libra: hoje você precisa tocar algum instrumento musical para sentir alívio espiritual. Perto da sua casa ou do seu trabalho, um vizinho tentará faltar o respeito com você.

Mas antes de tomar uma atitude rígida, primeiro pesquise sobre a história de vida desse vizinho. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

8 – Escorpião: se você é vendedor ou comerciante fará excelentes vendas. No amor: hoje acenda um incenso de rosas para atrair o romance que você tanto sonha.

Na família: conheça os livros e as matérias que seus filhos ou netos estão estudando na escola porque isso ajuda a manter a família unida. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

9 – Sagitário: hoje, no seu trabalho ou na sua casa, acenda um incenso de melissa, pois esse aroma tem o poder de deixar as ideias mais claras e é isso que você está precisando no momento. Aliás, chá de melissa também é recomendado aos sagitarianos que temem algo, pois essa planta tem o poder de oferecer coragem.

Cor do dia: tífani. Perfume do dia: melissa.

10 - Capricórnio: você pegou trabalhos demais. Porém o importante é que aprendeu a pedir ajuda. Mas cuidado com as pessoas para quais você pede auxílio. Pois muitas delas não são de confiança. Então antes de contratar alguém, faça uma pesquisa detalhada.

Na família: algum parente apresentará problemas de saúde hoje. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

11 – Aquário: hoje seu esforço será recompensado. Além disso, receberá elogios de chefes e clientes. Na sua casa ou no seu trabalho algum aparelho importante estragará. Também existirão problemas de energia elétrica na sua casa ou no seu trabalho. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: margarida.

12 – Peixes: você sentirá muito calor, portanto, beba muita água e sucos. Cuidado com ventilador e ar condicionado, pois eles deixam os piscianos com coriza e dor de garganta. Ao invés desses dois aparelhos, prefira a janela aberta. No amor: você receberá elogios de quem menos espera. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.