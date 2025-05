Confira o seu horóscopo de hoje, 19 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: evite desabafar nas redes sociais, pois mesmo que seu perfil seja fechado, há inimigos espionando. No amor: pessoas sem escrúpulos tentarão seduzir você. Portanto, fique de olho!

Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

2 – Touro: hoje a segunda-feira será agitada.

Portanto, treine a paciência!

No amor: você está interessado no pior inimigo de um amigo seu de longa data. Mas, saiba que este sentimento é livre e não há nada de errado nisso.

Portanto, siga em frente!

Cor do dia: pérola. Perfume do dia jasmim.

3 – Gêmeos: nessa segunda-feira terá problemas com chefes, patrões, colegas e clientes.

Mas, permaneça em silêncio e siga em frente!

Na família: seu filho está com problemas na escola. Portanto, procure a direção do colégio. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

4 – Câncer: você notou que está com compulsão alimentar e comendo a mais da conta. Mas não faça regime malucos e não tome remédios vendidos por golpistas. Apenas coma mais frutas e verduras. Também tome chá de hibisco e acenda um incenso de hibisco. Cor do dia: hibisco. Perfume do dia: hibisco.

5 – Leão: hoje um objeto quebrará ou dará defeito em casa ou no trabalho. Portanto acenda um incenso de arruda no lar e no serviço para expulsa a inveja. No amor: receberá elogios de clientes e colegas. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

6 – Virgem: alguém da sua família voltará a ficar doente. Aliás, você precisa se agasalhar se não quiser ficar doente, também. No amor: receberá mensagens ousadas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: mirra.

7 – Libra: cuidado ao andar com celular na rua, pois os ladrões não dormem. No amor: a pessoa amada não está sendo fiel. Aliás, se você entrar no celular dela ou seguir a criatura, na rua nas horas vagas, descobrirá coisas do arco-da-velha. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

8 – Escorpião: hoje terá problemas com chefes, patrões, colegas e clientes. Porém não revide. O problema é que colegas de trabalho e parentes estão com inveja de você.

Então acenda um incenso de sete ervas em casa e no trabalho. No amor: cuidado, pois hoje você será assediado. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

9 – Sagitário: atenção ao usar o celular na rua, pois os ladrões não dormem. Nessa segunda-feira não use o celular durante o atendimento aos clientes, pois dará problemas.

No amor: a rotina está matando o seu relacionamento. Portanto use a criatividade, como: roupas íntimas novas e brincadeiras ousadas entre quatro paredes. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.

10 – Capricórnio: você está estressado porque está fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Mas o pior é que as pessoas estão vendo você como se fosse um carrasco rabugento. Então, seja mais simpático e cumprimente as pessoas com um sorriso.

No amor: sorria e seja delicado com a pessoa amada, pois seu relacionamento pode acabar. Para se tornar mais simpático e ser feliz no amor acenda um incenso de mel em casa e no trabalho. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

11 – Aquário: você está trabalhando bastante e seu esforço será recompensado. O problema é que hoje você acordou desanimado. Então para se animar acenda um incenso de alecrim em casa e no trabalho. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

12 – Peixes: não ligue para as críticas negativas no trabalho e na família. No amor: se quiser reacender a chama da paixão, dê um presente para a pessoa amada nessa segunda-feira. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.