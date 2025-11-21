Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astral

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje, 19/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a sexta-feira é Vênus

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

21/11/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

1 – Áries: hoje alguém procurará você para desabafar e contar segredos. Isso é sinal de que você tem uma luz especial. Honre isso e guarde os segredos. No amor: a Lua nova permite que você encontre novos amores. Cor do dia: prata. Perfume do dia almíscar.

2 – Touro: um bom taurino não gosta de emendar feriado. Então se trabalhar hoje, estranhará o ambiente porque ele estará suave e leve. No amor: a Lua nova permite que você faça declarações de amor sem ser rejeitado. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: esqueça os traumas e lembranças ruins do passado. Hoje você encontrará algo precioso na rua e que, realmente, não tem dono. No amor: amores do passado procurarão você nas redes sociais e nas ruas, por isso é necessário esquecer os traumas. Acenda incenso de sândalo para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: nessa sexta-feira você não deverá andar de salto alto e nem de chinelo, na rua, porque correrá riscos de acidentes com esses calçados. No amor: hoje você receberá carinho de alguém que sente saudade. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: talco.

5 – Leão: procure não dar risadas altas e nem falar alto demais porque poderá ter problemas com isso hoje. Nessa sexta-feira você receberá uma declaração de amor de quem você menos imagina. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: flor de parreira.

6 – Virgem: você encontrará sem querer, uma pessoa do seu passado, na rua ou nas redes sociais. Hoje seu animal de estimação não estará bem de saúde. Na família: um idoso da sua família precisa dos seus cuidados. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: musk.

7 – Libra: cuidado com tudo o que você toca, pois hoje poderá se machucar. No amor: nessa sexta-feira uma pessoa especial convidará você para sair. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

8 – Escorpião: tire da sua cabeça a ideia de conseguir dinheiro através de um aplicativo de conteúdo sensual adulto. Pois o dinheiro não compensará o sofrimento que virá depois. No amor: hoje você receberá elogios de alguém especial. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

9 – Sagitário: hoje seu carro ou o ônibus que você pega terá problemas. Também terá um pouco de dificuldade para andar a pé porque estará difícil de atravessar a rua. Nessa sexta-feira poderá receber a proposta de um segundo emprego. No amor: acabe com a carência afetiva adotando um novo hobby. Cor do dia: pink. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

10 - Capricórnio: hoje você será convidado para praticar algum esporte, então aceite porque fará bem para sua saúde e para sua carreira. Nessa sexta-feira você também será convidado para uma atividade depois do trabalho e deverá aceitar. No amor: um vizinho está de olho em você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: rosas brancas.

11 – Aquário: hoje você terá vontade de ir ao salão de beleza, tomar um banho demorado, marcar hora na manicure e passar cremes.

Então, vá em frente!

 No amor: poderá receber um pedido de namoro ou casamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: você terá vontade de ir a um restaurante famoso ou de dançar numa balada.

Então, simplesmente aproveite a oportunidade!

Porém cuidado ao andar com o celular na rua, pois os ladrões não dormem.

No amor: acenda incenso de capim-limão para atrair a pessoa ideal.

Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje 18/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a terça é Marte

18/11/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: se você deseja um emprego temporário de Natal esse ano, já mande seus currículos para o comércio, que hoje mesmo você pode conseguir. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. No amor: cuidado ao conhecer pessoas novas. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: dia agitado com conflitos na família e no trabalho. No amor: evite romances com leoninos. Se você é casado com algum leonino tenha cuidado, pois touro não combina com leão no amor. Acenda incenso de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: hoje verá um parente de que você não gosta. Portanto, mantenha a calma. Acenda incenso de lavanda para manter a calma. No amor: cuidado com pessoas interesseiras. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

4 – Câncer: evite discussões desnecessárias. Pois o dia exige memória e concentração no trabalho e na família. Se você é mãe, está na hora de levar os filhos ao médico para fazer consultas de rotina. Excelente dia fazer cirurgias e defumar a casa contra energias negativas. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

5 – Leão:  nessa terça-feira de Lua minguante, se você deseja largar algum vício, o dia ideal é hoje. Então procure ajuda imediatamente.

Se você é mãe: cuidado com quem você coloca dentro de casa, fique de olho nos vizinhos e nos conteúdos que as crianças acessam no celular. Aliás, existem aplicativos permitem que as mães monitorem os celulares dos menores. Vale a pena tentar! Cor do dia: dourado. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

6 – Virgem: hoje é o dia ideal para fazer banhos de limpeza energética, como por exemplo: banho das sete ervas ou de água azulada do pescoço para baixo.

O problema é que você comanda grupos de voluntariado de forma louvável, mas infelizmente a sua pessoa forma panelinhas quando faz isso e dificilmente aceita novos membros. Essa atitude está sendo notada por pessoas influentes e está prejudicando a sua reputação. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: cuidado ao usar celular na rua ou dentro do carro porque pode ser vítima de assalto. Hoje pode acontecer algum acidente automobilístico com qualquer tipo de automóvel.

Tenha cuidado também ao atravessar a rua. Se você é mãe, também precisa comprar o presente de Natal das crianças agora para não ter problemas depois. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: cuidado com compras pela Internet e também ao manusear Pix ou cartão de crédito. Pois tentarão dar o golpe. Não clique em qualquer link que aparecer na sua tela.

Alguns familiares estão com dificuldades por causa de tragédias climáticas como por exemplo: tempestades, ventanias e enchentes. Talvez até você precise de ajuda nesse período. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma doce.

9 – Sagitário: hora de cortar conversas com familiares narcisistas e tóxicos porque a Lua minguante, numa terça-feira, ajuda nisso. Não insista em falar com esses parentes novamente porque você se dará muito mal. Faça o tratamento de silêncio e evite contato. No amor: não guarde mágoa de ex. Cor do dia: bege. Perfume do dia: musk.

10 - Capricórnio: organize as ideias e dê prioridade somente aos sonhos que são possíveis nesse momento. Se você é patrão e deseja demitir um funcionário que você julga desonesto, hoje é o melhor momento porque a Lua minguante ajuda nisso.

Mas se você é colaborador e deseja pedir demissão, essa terça-feira é o dia ideal porque depois você encontrará um emprego muito melhor. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: sua saúde não está recuperada totalmente. Portanto coma: sopa, canja de galinha, legumes e frutas. A insônia continua incomodando você.

Portanto tome chá de erva-cidreira com camomila para dormir melhor. O método de contar carneiros e de ler livros antes de dormir funcionará com você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

12 – Peixes: hoje faça todos os rituais de banimentos possíveis, como: banhos de limpeza energética e defumações. Enquanto faz esses rituais cante a conhecida música: Vou banindo, que é facilmente encontrada em todas as plataformas. Mas não plante nada na Lua minguante. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

Astral

Confira o seu horóscopo de hoje 17/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a segunda-feira é a Lua

17/11/2025 00h02

Compartilhar
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

Continue Lendo...

1 – Áries: excelente dia para fazer faxina tanto em casa quanto no escritório. Hoje acordará com sintomas de resfriados, portanto, tome chá de erva-doce. No amor: não comece relacionamentos hoje. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

2 – Touro: dia de tensão familiar e no trabalho. No amor: hoje descobrirá um mistério da pessoa amada. Tome banho com cravo-da-índia para ficar mais sensual. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo-da-índia.

3 – Gêmeos: um objeto poderá quebrar ou estragar hoje em casa ou no trabalho. Cuidado com tempestades para não ter acidentes. No amor: a pessoa amada estará desconfiada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: a mesma pessoa que estava empacando a sua vida, na família ou no trabalho, vai atazanar você novamente. Portanto, mantenha o equilíbrio. No amor: a pessoa amada estará implicante. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

6 – Leão: hoje existirão conflitos com chefes ou clientes ou colegas de trabalho. Por favor, procure ficar em silêncio para não ter problemas maiores. No amor: um ex estará furioso. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: você mudará de casa ou de emprego ou viajará para um local desconhecido. Mas no ambiente novo encontrará coisas estragadas que você mesmo deverá consertar. No amor: não marque encontros por aplicativos de relacionamento. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: poderá faltar luz na sua casa ou trabalho. Hoje você se sentirá cansado, então chefes e clientes perceberão. No amor: estão com inveja do seu relacionamento. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

8 – Escorpião: hoje você acordará com sintomas de resfriado e a garganta raspando. Assim, faça gargarejo com malva. No amor: uma pessoa do seu trabalho está fingindo amor por você. Acenda incenso de arruda para proteção. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores selvagens.

9 – Sagitário: você precisa fazer exames e se alimentar melhor porque está com anemia. Tome sopa de feijão com muitos legumes. No amor: você está triste por causa de lembranças traumáticas de ex. Acenda incenso de benjoim para trazer calma. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: benjoim.

10 – Capricórnio: uma celebridade famosa na sua área de atuação entrará em contato. Isso traz uma oportunidade de excelente parceria. No primeiro momento, você pensará que é golpe. Mas não se assuste, pois pessoas sérias provarão que não é. No amor: não pegue no pé da pessoa amada. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

11 – Aquário: pratique um esporte antes de trabalhar porque isso trará energia. No trabalho: para conseguir novos clientes faça propagandas nas redes sociais, mas não se esqueça de investir em cartazes físicos perto de onde está seu público-alvo. No amor: um ex está stalkeando você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

12 – Peixes: nessa segunda-feira algum aparelho quebrará ou dará defeitos em casa ou no serviço. Não se meta em fofocas no ambiente de trabalho, pois as consequências poderão ser horríveis. Acenda incenso de violeta para harmonia. No amor: será paquerado por clientes. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)

3

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13&ordm; salário até 20 de dezembro
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13º salário até 20 de dezembro

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?