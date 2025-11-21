Confira o seu horóscopo de hoje, 19/11 de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: hoje alguém procurará você para desabafar e contar segredos. Isso é sinal de que você tem uma luz especial. Honre isso e guarde os segredos. No amor: a Lua nova permite que você encontre novos amores. Cor do dia: prata. Perfume do dia almíscar.

2 – Touro: um bom taurino não gosta de emendar feriado. Então se trabalhar hoje, estranhará o ambiente porque ele estará suave e leve. No amor: a Lua nova permite que você faça declarações de amor sem ser rejeitado. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

3 – Gêmeos: esqueça os traumas e lembranças ruins do passado. Hoje você encontrará algo precioso na rua e que, realmente, não tem dono. No amor: amores do passado procurarão você nas redes sociais e nas ruas, por isso é necessário esquecer os traumas. Acenda incenso de sândalo para proteção. Cor do dia: areia. Perfume do dia: sândalo.

4 – Câncer: nessa sexta-feira você não deverá andar de salto alto e nem de chinelo, na rua, porque correrá riscos de acidentes com esses calçados. No amor: hoje você receberá carinho de alguém que sente saudade. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: talco.

5 – Leão: procure não dar risadas altas e nem falar alto demais porque poderá ter problemas com isso hoje. Nessa sexta-feira você receberá uma declaração de amor de quem você menos imagina. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: flor de parreira.

6 – Virgem: você encontrará sem querer, uma pessoa do seu passado, na rua ou nas redes sociais. Hoje seu animal de estimação não estará bem de saúde. Na família: um idoso da sua família precisa dos seus cuidados. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: musk.

7 – Libra: cuidado com tudo o que você toca, pois hoje poderá se machucar. No amor: nessa sexta-feira uma pessoa especial convidará você para sair. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

8 – Escorpião: tire da sua cabeça a ideia de conseguir dinheiro através de um aplicativo de conteúdo sensual adulto. Pois o dinheiro não compensará o sofrimento que virá depois. No amor: hoje você receberá elogios de alguém especial. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

9 – Sagitário: hoje seu carro ou o ônibus que você pega terá problemas. Também terá um pouco de dificuldade para andar a pé porque estará difícil de atravessar a rua. Nessa sexta-feira poderá receber a proposta de um segundo emprego. No amor: acabe com a carência afetiva adotando um novo hobby. Cor do dia: pink. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

10 - Capricórnio: hoje você será convidado para praticar algum esporte, então aceite porque fará bem para sua saúde e para sua carreira. Nessa sexta-feira você também será convidado para uma atividade depois do trabalho e deverá aceitar. No amor: um vizinho está de olho em você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: rosas brancas.

11 – Aquário: hoje você terá vontade de ir ao salão de beleza, tomar um banho demorado, marcar hora na manicure e passar cremes.

Então, vá em frente!

No amor: poderá receber um pedido de namoro ou casamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

12 – Peixes: você terá vontade de ir a um restaurante famoso ou de dançar numa balada.

Então, simplesmente aproveite a oportunidade!

Porém cuidado ao andar com o celular na rua, pois os ladrões não dormem.

No amor: acenda incenso de capim-limão para atrair a pessoa ideal.

Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: capim-limão.