Confira o seu horóscopo de hoje, 20 de outubro de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: hoje se adotar um animal, ele será seu anjo protetor. No trabalho: seu serviço está fazendo sucesso. No amor: não se iluda com promessas baratas. Acenda incenso de benjoim para proteção. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: benjoim.

2 – Touro: a segunda-feira começa agitada com colegas de trabalho fazendo intriga. No amor: siga seu coração. Tome banho com pétalas de boca-de-leão para tomar coragem de falar tudo para conquistar aquela pessoa especial. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: boca-de-leão.

3 – Gêmeos: perderá um documento importante no trabalho, portanto, preste atenção. Hoje acordará com tosses e sintomas de resfriado, então tome chá de capim-limão. Também acenda incenso de capim-limão. No amor: um amor do passado entrará em contato. Cor do dia: capim-limão. Perfume do dia: capim-limão.

4 – Câncer: tome cuidado com exageros alimentares. Pois acordará com dor de barriga. Então tome chás de boldo ou losna ou carqueja. Aprenda que os remédios amargos são os que curam mais rápido. Cor do dia: musgo. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

5 – Leão: cuidado ao dirigir e ao atravessar a rua. Hoje você receberá elogios de clientes. Mas invejosos inventarão boatos sobre você. Não aceite provocações e siga em frente. No amor: cuidado com a inveja alheia. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: se você está procurando emprego, hoje será bem sucedido. Mas não atrase e nem se esqueça de se esforçar no seu novo serviço. No amor: você conseguirá um relacionamento com uma pessoa abastada. Portanto, procure ser fiel. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

7 – Libra: hoje você acordará com a garganta raspando. Então faça um gargarejo com malva que ficará pronto para enfrentar o dia. No amor: nessa segunda-feira você será cortejado por estranhos. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira você acordará com o nariz trancado e com ansiedade. Portanto tome chás de melissa e erva-doce porque eles acalmarão você e destrancarão o seu nariz. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: melissa.

9 – Sagitário: hoje você acordará um pouco desanimado. Portanto, tome chá de alecrim porque ele animará você. Aproveite e acenda um incenso de alecrim no seu trabalho de forma discreta. No amor: tem um freguês ou cliente apaixonado por você. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

11 – Aquário: hoje é um excelente dia para começar uma atividade que traga uma segunda fonte de renda. Mas tenha cuidado com picadas de aranha, escorpião e mosquito da dengue. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

12 – Peixes: um cliente e um colega de trabalho irritarão você. Portanto mantenha calma e acenda um incenso de alfazema. Hoje o dia está ideal para começar qualquer atividade relativa ao mundo feminino como: culinária, artesanato, cuidados com crianças, animais e idosos. No amor: não comece um relacionamento hoje. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.