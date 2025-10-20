Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 20 de outubro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em libra, a Lua está minguante e quem rege a segunda-feira é a Lua

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

20/10/2025 - 00h02
1 – Áries: hoje se adotar um animal, ele será seu anjo protetor. No trabalho: seu serviço está fazendo sucesso. No amor: não se iluda com promessas baratas. Acenda incenso de benjoim para proteção. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: benjoim.

2 – Touro: a segunda-feira começa agitada com colegas de trabalho fazendo intriga. No amor: siga seu coração. Tome banho com pétalas de boca-de-leão para tomar coragem de falar tudo para conquistar aquela pessoa especial. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: boca-de-leão.

3 – Gêmeos: perderá um documento importante no trabalho, portanto, preste atenção. Hoje acordará com tosses e sintomas de resfriado, então tome chá de capim-limão. Também acenda incenso de capim-limão. No amor: um amor do passado entrará em contato. Cor do dia: capim-limão. Perfume do dia: capim-limão.

4 – Câncer: tome cuidado com exageros alimentares. Pois acordará com dor de barriga. Então tome chás de boldo ou losna ou carqueja. Aprenda que os remédios amargos são os que curam mais rápido. Cor do dia: musgo. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

5 – Leão: cuidado ao dirigir e ao atravessar a rua. Hoje você receberá elogios de clientes. Mas invejosos inventarão boatos sobre você. Não aceite provocações e siga em frente. No amor: cuidado com a inveja alheia. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: se você está procurando emprego, hoje será bem sucedido. Mas não atrase e nem se esqueça de se esforçar no seu novo serviço. No amor: você conseguirá um relacionamento com uma pessoa abastada. Portanto, procure ser fiel. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

7 – Libra: hoje você acordará com a garganta raspando. Então faça um gargarejo com malva que ficará pronto para enfrentar o dia. No amor: nessa segunda-feira você será cortejado por estranhos. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira você acordará com o nariz trancado e com ansiedade. Portanto tome chás de melissa e erva-doce porque eles acalmarão você e destrancarão o seu nariz. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: melissa.

9 – Sagitário: hoje você acordará um pouco desanimado. Portanto, tome chá de alecrim porque ele animará você. Aproveite e acenda um incenso de alecrim no seu trabalho de forma discreta. No amor: tem um freguês ou cliente apaixonado por você. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

11 – Aquário: hoje é um excelente dia para começar uma atividade que traga uma segunda fonte de renda. Mas tenha cuidado com picadas de aranha, escorpião e mosquito da dengue. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

12 – Peixes: um cliente e um colega de trabalho irritarão você. Portanto mantenha calma e acenda um incenso de alfazema. Hoje o dia está ideal para começar qualquer atividade relativa ao mundo feminino como: culinária, artesanato, cuidados com crianças, animais e idosos. No amor: não comece um relacionamento hoje. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

Horóscopo para 16 de Outubro, Quinta-Feira. Confira o seu signo

O Sol está em libra, a Lua está minguante e quem rege a quinta-feira é Júpiter

16/10/2025 00h02

1 – Áries: cuidado ao atravessar as ruas, pois há risco de acidentes. Também não coma alimentos duros, pois seus dentes estarão sensíveis hoje. No amor: a pessoa amada estará amarga com você, portanto acenda incenso de mel e tome banho com mel. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

2 – Touro: não se preocupe com o peso, pois o maior prazer desses últimos dias será uma refeição saborosa. No amor: tente conhecer a pessoa amada. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia orquídea.

3 – Gêmeos: hoje familiares provocarão você, mas não reaja e procure se afastar. No amor: pessoas comprometidas se aproximarão de você, mas se afaste porque isso é um perigo. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: flores do campo.

4 – Câncer: alguns familiares querem destruir seus sonhos, mas continue lutando. No amor: seu parceiro está enganando você na parte financeira. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: patchuli.

5 – Leão: feche bem as portas e janelas da sua casa porque os ladrões não dormem. Já, no trabalho, preste atenção nas câmeras de segurança e nos pagamentos feitos com PIX. Para proteção acenda um incenso de gardênia. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: gardênia.

6 – Virgem: você está agindo de forma irresponsável e precisa se preocupar com o futuro. Portanto, pare com gastos desnecessários e economize. No amor: a pessoa amada está abrindo os olhos para seus deslizes. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: petúnia.

7 – Libra: você estará com um pouco de depressão. Assim para expulsar a tristeza acenda incenso de alecrim em casa e no trabalho. Na família: seu filho ou neto pode se machucar na escola, portanto aconselhe a criança ou adolescente para evitar acidentes. No amor: a pessoa amada fará um convite especial para o final de semana. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

8 – Escorpião: hoje até seus familiares e chefes ficarão preocupados com seus gastos desnecessários. Portanto, trate de economizar porque no futuro precisará de reservas econômicas. No amor: a pessoa amada demonstrará ciúmes. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: você está com preocupação excessiva com o futuro. Os astros dizem que essa preocupação toda é desnecessária. Pois você não passará necessidade na velhice. No amor: a pessoa amada está pirando com essas suas preocupações desnecessárias com o futuro. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: Para atrair clientes acenda um incenso chamado, Chama Cliente, no seu trabalho. No amor: você precisa ser mais carinhoso com a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

11 – Aquário: terá problemas com chefes ou clientes. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: um freguês está interessado em você. Tome banho com pétalas de boca-de-leão para se expressar melhor no amor. Cor do dia: caramelo. Perfume do dia: boca-de-leão.

12 – Peixes: hoje você estará inspirado pela sabedoria. Então receberá elogios de: chefes e clientes. No amor: um vizinho mandará uma mensagem quente. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

Horóscopo de hoje: veja as previsões para todos os signos

Horóscopo de hoje: confira as previsões de quarta-feira para todos os signos. Dicas de amor, sorte, espiritualidade e proteção energética para o seu dia

15/10/2025 00h02

Áries

Hoje você terá o poder de comunicação para sair de situações conflitantes.
Acenda incenso de chandar para proteção.
No amor: não corra atrás de pessoas jovens demais.
Cor do dia: bege.
Perfume do dia: chandar.

Touro

Excelente dia para saborear uma feijoada de quarta-feira.
Mas ao final, tome chá branco para suavizar.
No amor: dê atenção para quem você deseja conquistar.
Cor do dia: branco.
Perfume do dia: chá branco.
Acenda incenso de chá branco para proteção.

Gêmeos

Você está falando coisas comprometedoras em público e isso pode ser perigoso.
No amor: não tenha aplicativos de relacionamento no celular, pois eles podem meter você numa fria.
Cor do dia: amarelo.
Perfume do dia: margarida.

Câncer

Pessoas sem noção cobrarão coisas absurdas de você.
Nesse caso, mantenha o silêncio e realize apenas o que foi combinado.
Faça gargarejo com malva para evitar problemas na garganta.
No amor: não é errado se apaixonar pelo inimigo do seu amigo de longa data, pois essas coisas acontecem.
Cor do dia: malva.
Perfume do dia: malva.

Leão

Seu trabalho ganhará destaque na mídia e será reconhecido até no exterior.
Na família: converse com seus filhos sobre bullying para evitar que eles sofram na escola.
No amor: fofoqueiros estão tentando jogar a pessoa amada contra você.
Cor do dia: furta-cor.
Perfume: qualquer aroma frutal.

Virgem

Se afaste de pessoas com energias ruins.
Mas não se esqueça de rezar por elas.
A quarta-feira é o dia da espiritualidade, portanto vá até um local sagrado, como igrejas, templos ou terreiros.
No amor: não vale a pena ficar magoado quando a resposta da pessoa amada é a palavra “não”.
Cor do dia: rosa.
Perfume do dia: rosas.

Libra

Hoje você receberá elogios de chefes, patrões e clientes.
No amor: você acha que é infeliz no amor, mas isso não é verdade.
Para se sentir mais sedutor e atrair a pessoa ideal, acenda um incenso de mel em casa e no trabalho.
Cor do dia: mel.
Perfume do dia: mel.

Escorpião

Excelente dia para orações e simpatias.
Para ganhar mais dinheiro no trabalho, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro, no serviço e também em casa.
No amor: a pessoa amada está desconfiando de você.
Cor do dia: laranja.
Perfume do dia: flor de laranjeira.

Sagitário

Quarta-feira é o dia mais espiritual que existe.
Portanto, vá a locais sagrados como igrejas, templos ou terreiros.
Hoje também é ideal para praticar Yoga e meditação.
Não se esqueça de colocar violetas nas janelas da sua casa — essas flores espantam os maus espíritos e despertam a magia que existe em você.
Acenda incenso de violeta em casa e no trabalho.
Cor do dia: violeta.
Perfume do dia: violeta.

Capricórnio

Os astros pedem para você tomar cuidado ao atravessar a rua para evitar acidentes.
No amor: um ex ciumento está de olho em você.
Acenda incenso de magnólia para proteção.
Também tome banho com pétalas de magnólia.
Cor do dia: índigo.
Perfume do dia: magnólia.

Aquário

Nessa quarta-feira, você corre o risco de perder dinheiro no trabalho.
Portanto, fique atento!
Na família: é hora de conversar com filhos ou netos adolescentes sobre gravidez na adolescência, pois se essa conversa não acontecer, podem surgir problemas.
No amor: a pessoa amada está de birra só para chamar a atenção.
Cor do dia: turquesa.
Perfume do dia: âmbar.

Peixes

Nessa quarta-feira, receberá elogios de chefes, patrões e clientes, apesar de cometer alguns erros de distração.
Acenda um incenso de canela para despertar seu raciocínio.
No amor: demonstre preocupação com a pessoa amada para que seu relacionamento não acabe.
Cor do dia: canela.
Perfume do dia: canela.

