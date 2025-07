Confira o seu horóscopo de hoje, 21 de julho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: cuidado com o que fala em público. Pois isso pode ser jogado contra você. Na saúde: terá dores musculares. Então acenda um incenso de breuzinho. No amor: peça uma massagem para a pessoa amada. Perfume do dia: breuzinho. Cor do dia: esmeralda.

2 – Touro: você repensará os gastos. Mas cuidado com as expectativas exageradas em várias áreas da sua vida. No amor: taurino com perfume de cravo é irresistível. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: estamos em Mercúrio retrógrado. Portanto não assine contratos hoje. Uma pessoa próxima tentará dar golpes em você. No amor: faça massagens na pessoa amada porque será maravilhoso para ela. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

4 – Câncer: pare de reclamar da vida e faça orações de gratidão que muitas coisas mudarão. Também pare de ter tanta expectativa com dinheiro porque o país está em crise. No amor: escute uma canção que foi importante para você nesse aspecto. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: você está criativo e com novas ideias, mas não coloque isso em prática hoje porque Mercúrio está retrógrado e a Lua está minguante.

Você reatará antigas amizades que mostrarão o caminho do sucesso. No amor: não marque encontros por aplicativos de relacionamento porque são ciladas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: você se envolverá num conflito com duas pessoas conhecidas. Então para manter a amizade fique neutro. No trabalho: clientes e patrões estarão nervosos. No amor: não sufoque o parceiro. Acenda incenso de alfazema para se acalmar. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: hoje terá conflitos com aquarianos, capricornianos e taurinos. O pior é que eles terão razão. Então, perca a frescura e torne sua vida mais leve. No amor: tem cheiro de traição no ar. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

8 – Escorpião: hoje acordará com dor nas costas e sentirá a barriga pesada. Portanto, faça alongamento e coma alimentos leves. No amor: não se envolva com pessoas comprometidas. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

9 – Sagitário: não discuta no ambiente do trabalho. Aliás, você deve manter o trabalho, mas procurar uma segunda fonte de renda paralelamente. Não negocie dívidas hoje por causa de Mercúrio retrógrado. Acenda um incenso de sândalo. Cor do dia: areia. Perfume do dia: sândalo.

10 – Capricórnio: cobre as dívidas de quem está devendo você. Hoje você acordará lento e precisará tomar café. No amor: receba a pessoa amada com um sorriso. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: flor do café.

11- Aquário: hoje você terá problemas na vista porque está muito grudado nas telas. No trabalho surgirão propostas diferentes. Mas tome cuidado porque Mercúrio está retrógrado. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

12 – Peixes: limpe o seu ambiente de trabalho. Pois há algo sujo nele que não está fazendo bem para você. Na família: abra os cadernos dos filhos ou netos e ajude os pequenos em suas tarefas escolares. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.