Confira o seu horóscopo de hoje, 22 de agosto de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: se o seu sonho é terminar um projeto que deixou inacabado no passado, hoje é o dia ideal para isso. Acenda incenso de bergamota para ter coragem de terminar seus projetos com sucesso. No amor: se deseja dar o fora em alguém, sem deixar mágoas, hoje é o melhor dia. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

2 – Touro: você é prestativo com quem ama e será recompensado por isso hoje. No amor: deixe o orgulho de lado e mande mensagem para quem deseja conquistar. Acenda incenso de rosas e tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

3 – Gêmeos: excelente dia para estudos intensos e exercícios físicos. Na família: descubra o que seus filhos e netos fazem na Internet. No amor: não corra atrás de quem não valoriza você. Acenda incenso de flor de cerejeira para autoestima. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor de cerejeira.

4 – Câncer: faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não caia na chantagem emocional da pessoa amada, que apresenta traços narcisistas.

Acenda incenso de azaléa para ficar mais atraente.

Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: hoje você sentirá uma fome de leão. Então largue da dieta e coma o que você desejar. No amor: hoje você achará que sua libido está baixa nos últimos dias. Então acenda um incenso afrodisíaco chamado Ylang Ylang. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: Ylang Ylang.

6 – Virgem: nessa sexta-feira alguém da sua família passará mal e você precisará levar a pessoa ao hospital ou ao posto de saúde. Mas mantenha a calma. Acenda um incenso chamado Arcanjo Rafael para a saúde. No amor: não dê tanto valor para as relações íntimas casuais. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores silvestres.

7 – Libra: será elogiado por pessoas importantes no seu trabalho. Na família: se envolverá em escândalo entre parentes. Então acenda um incenso de alfazema. No amor: a pessoa amada está escondendo algo sério de você. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: terá uma surpresa agradável no seu trabalho. No amor: excelente dia para comprar artigos sensuais. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: aceite propostas para trabalhar aos finais de semana. Pois fará bem ao bolso e ao espírito. No amor: para apimentar o relacionamento, compre artigos sensuais. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

10 – Capricórnio: se você é uma mulher capricorniana e está sofrendo com a TPM e cólicas, tome um chá de calêndula todos os dias e verá que esses sintomas irão embora. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia mostarda. Perfume do dia: calêndula.

11 – Aquário: excelente dia para fazer promoções no seu trabalho para atrair mais clientes. No amor: assista a um filme romântico com a pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: ótimo dia para realizar atividades manuais podendo até ganhar prêmios. No amor: tire seu relacionamento da monotonia levando a pessoa amada a lugares diferentes. Acenda incenso de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.