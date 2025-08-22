Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 22 de agosto de 2025. Leia seu signo

A Lua está minguante e o planeta que rege a sexta-feira é Vênus. Portanto, o mistério da conquista está no ar

Luciana do Rocio, colaboradora B

Luciana do Rocio, colaboradora B

22/08/2025 - 00h02
Continue lendo...

1 – Áries: se o seu sonho é terminar um projeto que deixou inacabado no passado, hoje é o dia ideal para isso. Acenda incenso de bergamota para ter coragem de terminar seus projetos com sucesso. No amor: se deseja dar o fora em alguém, sem deixar mágoas, hoje é o melhor dia. Cor do dia: abóbora. Perfume do dia: bergamota.

2 – Touro: você é prestativo com quem ama e será recompensado por isso hoje. No amor: deixe o orgulho de lado e mande mensagem para quem deseja conquistar. Acenda incenso de rosas e tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

3 – Gêmeos: excelente dia para estudos intensos e exercícios físicos. Na família: descubra o que seus filhos e netos fazem na Internet. No amor: não corra atrás de quem não valoriza você. Acenda incenso de flor de cerejeira para autoestima. Cor do dia: cereja. Perfume do dia: flor de cerejeira. 

4 – Câncer: faça aquela famosa oração havaiana: 

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença. 

No amor: não caia na chantagem emocional da pessoa amada, que apresenta traços narcisistas. 

Acenda incenso de azaléa para ficar mais atraente.

Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: hoje você sentirá uma fome de leão. Então largue da dieta e coma o que você desejar. No amor: hoje você achará que sua libido está baixa nos últimos dias. Então acenda um incenso afrodisíaco chamado Ylang Ylang. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: Ylang Ylang. 

6 – Virgem: nessa sexta-feira alguém da sua família passará mal e você precisará levar a pessoa ao hospital ou ao posto de saúde. Mas mantenha a calma. Acenda um incenso chamado Arcanjo Rafael para a saúde. No amor: não dê tanto valor para as relações íntimas casuais. Cor do dia: verde. Perfume do dia: flores silvestres.

7 – Libra: será elogiado por pessoas importantes no seu trabalho. Na família: se envolverá em escândalo entre parentes. Então acenda um incenso de alfazema. No amor: a pessoa amada está escondendo algo sério de você. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: terá uma surpresa agradável no seu trabalho. No amor: excelente dia para comprar artigos sensuais. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: aceite propostas para trabalhar aos finais de semana. Pois fará bem ao bolso e ao espírito. No amor: para apimentar o relacionamento, compre artigos sensuais. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

10 – Capricórnio: se você é uma mulher capricorniana e está sofrendo com a TPM e cólicas, tome um chá de calêndula todos os dias e verá que esses sintomas irão embora. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia mostarda. Perfume do dia: calêndula.

11 – Aquário: excelente dia para fazer promoções no seu trabalho para atrair mais clientes. No amor: assista a um filme romântico com a pessoa amada. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

12 – Peixes: ótimo dia para realizar atividades manuais podendo até ganhar prêmios. No amor: tire seu relacionamento da monotonia levando a pessoa amada a lugares diferentes. Acenda incenso de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Confira o seu horóscopo de hoje, 18 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está minguante e o astro que rege a segunda-feira é a Lua. Portanto, cuidado com atrasos

18/08/2025 00h02

Continue Lendo...

1 – Áries: não comece nada novo hoje. Pois essa segunda-feira é dia de colher os frutos de atividades anteriores e terminar o que já está parado faz tempo. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: invista em quem você já conhece. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

2 – Touro: no trabalho algum colega invejoso está armando um plano contra você. Portanto, preste atenção. Acenda incenso de cravo para proteção. No amor: taurino com cheiro de cravo é irresistível. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: nessa segunda-feira, as pessoas estarão amargas com você. Portanto acenda um incenso de mel para esse amargor sair. No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

4 – Câncer: hoje você acordará com a sensação de que tem alguma coisa trancando o seu caminho. Mas o universo está agindo. Mesmo assim acenda um incenso chamado Abre Caminhos. No amor: sorria mais e reclame menos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão:  está para surgir um novo membro da sua família e a notícia virá até você ainda durante essa semana. No trabalho: divulgue mais seu serviço formal, pois é como diz o ditado:

“A propaganda é a alma do negócio.”

No amor: tome banho com pétalas de rosas e acenda incenso de rosas para ficar mais atraente. 

Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

6 – Virgem: a segunda-feira começará com conflitos familiares. Então dê suco para maracujá para você mesmo e para toda a família. No trabalho: um cliente fofoqueiro tentará arruinar sua reputação, mas não conseguirá. No amor: tome banho com flor de maracujá ou sabonete de maracujá para ficar mais atraente.  Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: flor do maracujá.

7 – Libra: no trabalho você estará muito autoritário e perseguindo quem você não gosta sem nenhuma razão. Mas chefes e patrões observarão isso. Infelizmente, você usa a tática de difamar quem você não gosta e jogar seus amigos contra essa pessoa. Cuidado, porque um dia a casa cai. Acenda incenso de lavanda para se acalmar. No amor: levará bronca da pessoa amada. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda. 

8 – Escorpião: nessa segunda-feira terá problemas com colegas autoritários. Mas lembre-se: você só precisa agradar aos patrões e aos clientes. Acenda um incenso chamado olíbano para proteção. No amor: a pessoa amada estará autoritária. Cor do dia: areia. Perfume do dia: olíbano.

9 – Sagitário: seus guardiões espirituais estão impedindo que você consiga retomar o contato íntimo com sua família porque sabem que dará confusão. Acredite nos seus protetores espirituais. No trabalho: contato com antigos professores abrirão portas para você. No amor: você está pensando em romper o relacionamento, mas é melhor não fazer isso agora. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

10 – Capricórnio: você anda muito estressado e descontando isso nos outros, fato que leva o povo a ter uma impressão negativa de você. Mas isso tem solução com práticas como: Yoga, Meditação e terapias. Acenda incenso de alfazema para manter a calma. No amor: não grite com a pessoa amada. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11- Aquário: hoje acordará cansando e com dores no corpo. Então preste atenção porque pode ser anemia. Portanto, coma mais proteínas e ferro. Aliás, sopa de feijão com legumes é o melhor prato do dia para os aquarianos. Também acenda um incenso chamado: Arcanjo Rafael, pois faz bem para a saúde. Cor do dia: verde. Perfume do dia: bergamota.

12 – Peixes: nessa segunda-feira chegará atrasado no trabalho e levará bronca. Portanto, levante cedo e acorde antes. No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

Confira o seu horóscopo de hoje, 15 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está cheia e o astro que rege a sexta-feira é Vênus. Portanto, o romance está no ar

15/08/2025 00h02

Continue Lendo...

1 – Áries: o ariano é a ovelha colorida da família, pois geralmente sai de casa cedo e se destaca na sociedade. Portanto, não ligue para as críticas negativas dos parentes. No amor: não tente seduzir ninguém nessa sexta-feira porque será cilada. Acenda incenso de sálvia branca para proteção. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca. 

2 – Touro: você enfrentará problemas nos dentes e nas gengivas. Portanto tome chá de gengibre. Acender incenso de gengibre também é bom para proteção. No amor: não confie em leoninos e nem em librianos porque geralmente tem conflitos com esses signos. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: raízes aromáticas.

3 – Gêmeos: seu jeito expansivo está incomodando vizinhos puritanos e colegas invejosos. Então acenda incenso de arruda. No amor: não se envolva com arianos e nem com capricornianos porque tem conflitos com esses signos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

4 – Câncer: algum filho ou neto está enfrentando problemas com alcoolismo ou substâncias ilícitas. Os sinais estão claros, mas você não quer enxergar. Para ajudar a tirar as vendas invisíveis acenda um incenso chamado olíbano. No amor: a pessoa amada estará cada vez mais insuportável. Cor do dia: areia. Perfume do dia: olíbano.

5 – Leão: hoje se convidarem você para um happy hour, aceite porque fará o maior sucesso. Mas não exagere na bebida porque poderão abusar de você. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: será paquerado por várias pessoas nessa sexta-feira. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo. 

6 – Virgem: as crianças e adolescentes da sua casa estão sentindo falta da sua companhia. Se puder, traga e leve os pequenos na escola. Também é importante fazer os deveres de casa junto com eles. Pois se isso não acontecer, esses ficarão rebeldes. Aliás, os pequenos precisam do seu apoio e atenção. No amor: não aceite sair com qualquer pessoa hoje, lembre-se de quem você é uma joia preciosa. Cor do dia: ametista. Perfume do dia: jasmim.

7 – Libra: se você é mulher, ainda estará no seu período fértil. Na família: parentes idosos estarão cobrando muitas coisas de você e até acusando a sua pessoa de coisas que nunca fez. Portanto acenda um incenso de alfazema. No amor: não se envolva com taurinos porque será uma briga eterna. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

8 – Escorpião: se você deseja engravidar, hoje o dia não está favorável. Aliás, você precisa se alimentar melhor e falar sobre esse sonho para seu parceiro. Fazer orações para Santa Sara Kali também ajuda. Portanto acenda um incenso chamado Santa Sara Kali. No amor: use um perfume chamado Ylang Ylang. Cor do dia: azul. Perfume do dia: Ylang.

9 – Sagitário: não mude de casa, não procure outro emprego e não vá atrás de outro parceiro agora. Pois o período não está favorável. Aliás, você está voltado com os laços que tinha com a família narcisista e o resultado disso será o caos total. Acenda um incenso de alecrim para clarear as ideias. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: alecrim.

10 – Capricórnio: infelizmente você está passando uma imagem de arrogância para as pessoas e os astros sabem que isso é injusto. Na saúde: você está com problemas estomacais horríveis e ainda não percebeu. Então tome um chá de boldo. Aliás, também acenda um incenso de boldo porque ele tem o poder de trazer você de volta à realidade. Cor do dia: verde. Perfume do dia: musgo de carvalho.

11 – Aquário: nessa sexta-feira você será elogiado por uma celebridade internacional. Aliás, seu trabalho ganhará destaque podendo concorrer até a prêmios. Na saúde: sentirá um pouco de fraqueza, mas continue firme porque você está lutando com bravura nesse aspecto. Acenda um incenso de patchuli. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

12 – Peixes: fique mais perto dos seus animais de estimação. Pois você precisa deles e eles precisam de você. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Acenda incenso de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosas. Perfume do dia: rosas.

