Confira o seu horóscopo de hoje, 23 de agosto de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e o planeta que rege sábado é Saturno. Portanto, tome cuidado ao ir em festas hoje

Luciana do Rocio, colaboradora B+

Luciana do Rocio, colaboradora B+

23/08/2025 - 00h02
1 – Áries: nesse sábado, faça serviço voluntário porque se sentirá melhor. Acenda incenso de mirra para se conectar com a espiritualidade. No amor: deixe de ser ciumento. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

2  - Touro: hoje terá conflitos com idosos da família. Acenda incenso de musgo de carvalho. No amor: você está muito com o pé atrás. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: para ter um sábado tranquilo, faça aquela famosa oração havaiana: 

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença. 

No amor: não ligue para as implicâncias da pessoa amada.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

4 – Câncer: não grite com subordinados ou colegas no seu trabalho, porque poderá ser filmado e ter essa atitude voltada contra você. No amor: coloque um localizador no celular da pessoa amada e todas as suas dúvidas serão respondidas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: hoje terá problemas estomacais. Portanto tome chás de boldo ou losna ou carqueja. Nesse sábado, evite alimentos embutidos. No amor: dançar em casa, com a pessoa amada, aquece o relacionamento. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: âmbar. 

6 – Virgem: não saia para baladas porque há uma emboscada contra você. No amor: chame a pessoa amada para passear no parque. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: não vá para festa nenhuma hoje porque se encontrará com uma pessoa indesejada que fará escândalos. No amor: chame a pessoa amada para tomar um vinho em casa. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: flora da parreira. 

8 – Escorpião: hoje não aceite convites para eventos porque poderá sofrer acidentes ou ser vítima de calúnia. No amor: namorar em casa é uma excelente opção. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

9 – Sagitário: nesse sábado você receberá homenagem sem esperar. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: cuidado para não magoar a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

10 – Capricórnio: hoje participe de eventos da sua área. No amor: coloque canela na sobremesa da pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Acenda incenso de canela para ficar mais atraente. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

11 – Aquário: nesse sábado receberá um convite inusitado. No amor: acenda um incenso chamado Ylang Ylang para ficar mais sensual. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: Ylang Ylang.

12 – Peixes: excelente dia para participar de eventos artísticos e culturais. No amor: faça atividades físicas com a pessoa amada. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

Confira o seu horóscopo de hoje, 19 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está minguante e o planeta que rege a terça-feira é Marte. Portanto, cuidado com conflitos no trabalho

19/08/2025 00h02

1 – Áries: você precisa terminar trabalhos que deixou pela metade se quiser alcançar o sucesso. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. No amor: cuidado com propostas de pessoas mais jovens que você. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: um colega de trabalho tentará roubar um objeto seu. Portanto, fique de olho. Para proteção acenda um incenso chamado olíbano. No amor: outro colega de trabalho deseja conquistar tirar a pessoa amada de você. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: olíbano.

 3 – Gêmeos: haverá gritaria no seu local de trabalho. Mas você deverá manter a calma. No amor: para se sentir mais sensual tome banho de canela da cabeça para baixo. Também acenda um incenso de canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

4 – Câncer: terá problemas com a garganta e muita tosse. Portanto faça gargarejo com malva. No amor: a pessoa amada deixará bem claro o desinteresse por você. Acenda incenso de malva para lidar com a rejeição. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

5 – Leão: hoje terá problemas com a pressão alta. Portanto, sentirá suadores, tonturas e dores de cabeça. Assim você precisa diminuir o sal. No amor: a pessoa amada cuidará da sua saúde. Cor do dia: bergamota. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

6 – Virgem: nessa terça-feira terá problemas estomacais de digestão. Portanto, tome chá de losna ou boldo. No amor: não corra atrás de quem não dá valor para você. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: ligue o rádio numa estação aleatória e a primeira música que tocar terá uma mensagem para você. Para abrir seus caminhos acenda um incenso chamado Abre Caminhos. No amor: não julgue as pessoas pela aparência. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: um escorpiano com perfume de jasmim é irresistível. Acenda um incenso de jasmim também. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

9 – Sagitário: não pratique esportes hoje porque poderá se machucar. Evite discutir com idosos porque poderá se dar mal. Não se esqueça de regar as violetas da sua janela porque elas são suas protetoras espirituais. No amor: um sagitariano com perfume de violeta é a mais pura transmutação. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: faça alongamento antes de trabalhar para que seu corpo não se sinta tão cansado. No amor: uma pessoa bem de vida demonstrará interesse por você. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

11- Aquário: nessa terça-feira acordará um pouco desanimado. Portanto, acenda incenso de alecrim. No amor: receberá mensagens desconhecidas. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

12 – Peixes: hoje você estará agitado, fato que pode atrapalhar sua concentração. Mas tudo pode melhorar se você se conectar com a energia do pêssego. Portanto, acenda um incenso de pêssego. No amor: cuidado com a agitação. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: pêssego.

Confira o seu horóscopo de hoje, 18 de agosto de 2025. Leia seu signo

O Sol está em Leão, a Lua está minguante e o astro que rege a segunda-feira é a Lua. Portanto, cuidado com atrasos

18/08/2025 00h02

1 – Áries: não comece nada novo hoje. Pois essa segunda-feira é dia de colher os frutos de atividades anteriores e terminar o que já está parado faz tempo. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: invista em quem você já conhece. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

2 – Touro: no trabalho algum colega invejoso está armando um plano contra você. Portanto, preste atenção. Acenda incenso de cravo para proteção. No amor: taurino com cheiro de cravo é irresistível. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: nessa segunda-feira, as pessoas estarão amargas com você. Portanto acenda um incenso de mel para esse amargor sair. No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

4 – Câncer: hoje você acordará com a sensação de que tem alguma coisa trancando o seu caminho. Mas o universo está agindo. Mesmo assim acenda um incenso chamado Abre Caminhos. No amor: sorria mais e reclame menos. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão:  está para surgir um novo membro da sua família e a notícia virá até você ainda durante essa semana. No trabalho: divulgue mais seu serviço formal, pois é como diz o ditado:

“A propaganda é a alma do negócio.”

No amor: tome banho com pétalas de rosas e acenda incenso de rosas para ficar mais atraente. 

Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

6 – Virgem: a segunda-feira começará com conflitos familiares. Então dê suco para maracujá para você mesmo e para toda a família. No trabalho: um cliente fofoqueiro tentará arruinar sua reputação, mas não conseguirá. No amor: tome banho com flor de maracujá ou sabonete de maracujá para ficar mais atraente.  Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: flor do maracujá.

7 – Libra: no trabalho você estará muito autoritário e perseguindo quem você não gosta sem nenhuma razão. Mas chefes e patrões observarão isso. Infelizmente, você usa a tática de difamar quem você não gosta e jogar seus amigos contra essa pessoa. Cuidado, porque um dia a casa cai. Acenda incenso de lavanda para se acalmar. No amor: levará bronca da pessoa amada. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda. 

8 – Escorpião: nessa segunda-feira terá problemas com colegas autoritários. Mas lembre-se: você só precisa agradar aos patrões e aos clientes. Acenda um incenso chamado olíbano para proteção. No amor: a pessoa amada estará autoritária. Cor do dia: areia. Perfume do dia: olíbano.

9 – Sagitário: seus guardiões espirituais estão impedindo que você consiga retomar o contato íntimo com sua família porque sabem que dará confusão. Acredite nos seus protetores espirituais. No trabalho: contato com antigos professores abrirão portas para você. No amor: você está pensando em romper o relacionamento, mas é melhor não fazer isso agora. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

10 – Capricórnio: você anda muito estressado e descontando isso nos outros, fato que leva o povo a ter uma impressão negativa de você. Mas isso tem solução com práticas como: Yoga, Meditação e terapias. Acenda incenso de alfazema para manter a calma. No amor: não grite com a pessoa amada. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11- Aquário: hoje acordará cansando e com dores no corpo. Então preste atenção porque pode ser anemia. Portanto, coma mais proteínas e ferro. Aliás, sopa de feijão com legumes é o melhor prato do dia para os aquarianos. Também acenda um incenso chamado: Arcanjo Rafael, pois faz bem para a saúde. Cor do dia: verde. Perfume do dia: bergamota.

12 – Peixes: nessa segunda-feira chegará atrasado no trabalho e levará bronca. Portanto, levante cedo e acorde antes. No amor: tome banho com pétalas de jasmim para ficar mais atraente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

