Confira o seu horóscopo de hoje, 23 de agosto de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: nesse sábado, faça serviço voluntário porque se sentirá melhor. Acenda incenso de mirra para se conectar com a espiritualidade. No amor: deixe de ser ciumento. Cor do dia: areia. Perfume do dia: mirra.

2 - Touro: hoje terá conflitos com idosos da família. Acenda incenso de musgo de carvalho. No amor: você está muito com o pé atrás. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: para ter um sábado tranquilo, faça aquela famosa oração havaiana:

“- Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.”

Então você verá que essas palavras fazem toda a diferença.

No amor: não ligue para as implicâncias da pessoa amada.

Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

4 – Câncer: não grite com subordinados ou colegas no seu trabalho, porque poderá ser filmado e ter essa atitude voltada contra você. No amor: coloque um localizador no celular da pessoa amada e todas as suas dúvidas serão respondidas. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: hoje terá problemas estomacais. Portanto tome chás de boldo ou losna ou carqueja. Nesse sábado, evite alimentos embutidos. No amor: dançar em casa, com a pessoa amada, aquece o relacionamento. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: âmbar.

6 – Virgem: não saia para baladas porque há uma emboscada contra você. No amor: chame a pessoa amada para passear no parque. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 – Libra: não vá para festa nenhuma hoje porque se encontrará com uma pessoa indesejada que fará escândalos. No amor: chame a pessoa amada para tomar um vinho em casa. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: flora da parreira.

8 – Escorpião: hoje não aceite convites para eventos porque poderá sofrer acidentes ou ser vítima de calúnia. No amor: namorar em casa é uma excelente opção. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

9 – Sagitário: nesse sábado você receberá homenagem sem esperar. Acenda incenso de sândalo para proteção. No amor: cuidado para não magoar a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

10 – Capricórnio: hoje participe de eventos da sua área. No amor: coloque canela na sobremesa da pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Acenda incenso de canela para ficar mais atraente. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

11 – Aquário: nesse sábado receberá um convite inusitado. No amor: acenda um incenso chamado Ylang Ylang para ficar mais sensual. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: Ylang Ylang.

12 – Peixes: excelente dia para participar de eventos artísticos e culturais. No amor: faça atividades físicas com a pessoa amada. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.