Confira o seu horóscopo de hoje, 23 de junho de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: os astros mandam dizer para você parar com essa mania de processar os outros com o principal objetivo de conseguir dinheiro. Pois isso está gerando um Karma pesado em você. No amor: não tente seduzir taurinos e aquarianos porque você se dará mal. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: âmbar.

2 – Touro: hoje terá conflitos com colegas de trabalho. Portanto, mantenha a calma e se afaste o quanto puder de pessoas problemáticas. Além disso, terá conflitos na família também. Portanto, acenda um incenso de lavanda no trabalho e no lar. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

3 – Gêmeos: vizinhos ou inimigos de longa data farão barraco em frente ao seu trabalho ou a sua casa. Então acenda um incendo de sete ervas em casa e no trabalho para proteção. No amor: fofoqueiros estão jogando a pessoa amada contra você. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

4 – Câncer: hoje você acordará desanimado, cansado e querendo se esconder. Portanto acenda um incenso de alecrim para ter ânimo. No amor: pare de desconfiar da pessoa amada e olhe mais dentro do seu próprio espírito. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

5 – Leão: nessa segunda-feira terá conflitos com capricornianos no ambiente de trabalho. No amor: você escolhe sempre os piores pretendentes para relacionamentos sérios, como exemplos: baladeiros, infiéis, dependentes químicos, pessoas com tornozeleira eletrônica e etc. Para escapar disso, toda a vez que se interessar por alguém apresente seu pretendente a um amigo taurino e depois pergunte a opinião do seu conhecido. Pois taurinos possuem faro e intuição para analisar pretendentes alheios. Cor do dia: prata. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: nessa segunda-feira, você acordará com muita vontade de ter mais dinheiro. Portanto, acenda um incenso chamado Chama Dinheiro. No amor: você sonhará com uma pessoa muito importante nessa área hoje à noite. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

7 - Libra: hoje terá conflitos com taurinos no ambiente de trabalho. Também tome cuidado com quedas na rua e acidentes no trânsito. No amor: faça um café, em qualquer hora do dia, para a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

8 – Escorpião: ligue o rádio em qualquer estação aleatória e a primeira música que tocar terá um recado importante para você. No amor: receberá elogios amorosos no ambiente de trabalho e no ambiente escolar. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

9 – Sagitário: abra qualquer livro de forma aleatória e a resposta para suas dúvidas estarão na página que abrir. Pode ser qualquer livro, de sua preferência, até mesmo a Bíblia. No amor: declame um poema para a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: gardênia.

10 – Capricórnio: prepare o seu sonhário, que é a mistura de diário com caderno que fica no criado-mudo. Portanto, deixe lápis e papel ao lado da sua cama porque você terá um sonho, com uma mensagem, que será a solução para um problema seu. No amor: a pessoa amada está interessada em outra criatura, mas você poderá reconquista-la com carinho e atenção. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

11 – Aquário: nessa segunda-feira várias pessoas estarão azedas, com você, sem motivo aparente. Portanto acenda um incenso de mel em casa e no trabalho. No amor: tentarão dar o golpe do amor através das redes sociais. Portanto, preste atenção. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

12 – Peixes: haverá pouco lucro no seu trabalho hoje. Além disso, chefes, patrões e colegas estarão rabugentos com você. Portanto acenda um incenso de canela em casa e no trabalho. No amor: coloque canela na sobremesa da pessoa amada e deixe a magia acontecer.