Confira o seu horóscopo de hoje, 23 de março de 2025. Leia seu signo

Astral

A Lua está cheia, hoje o Sol ingressa em áries e o planeta que representa a quinta-feira é Júpiter, portanto os signos precisam prestar atenção a tudo nessa quinta-feira

1 – Áries: cuidado ao sair de casa porque inimigos voltaram a perseguir você. No trabalho: cuidado com colegas invejosos, pois eles podem aprontar a qualquer momento.

No amor: pare com as paqueras e investidas, principalmente em pessoas comprometidas, pois você poderá se dar mal. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: você fez ou fará uma viagem com a pessoa amada que trará insegurança no amor. Portanto, fique de olho no seu parceiro. Pois ele realmente pode estar traindo você com diversas pessoas. Na família: dê mais atenção às crianças e aos jovens de sua família. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

3 – Gêmeos: a sua pessoa está no começo da realização de um sonho de infância. Portanto, continue em frente. Mas hoje poderá cair em algum golpe virtual. Portanto, fique em alerta e não acredite em qualquer mensagem que você vê na Internet.

No amor: a pessoa que você não deseja, vai desistir logo de um relacionamento sem futuro. Então basta você saber esperar com calma. Cor do dia: grafite. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

4 – Câncer: idosos da sua família não estarão bem de saúde. Portanto, fique de olho neles. Além disso, crianças e jovens confrontarão você. Portanto faça valer seus direitos de mãe ou avó. No amor: a pessoa amada fará uma surpresa. Cor do dia: azul. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

5 – Leão: hoje é o dia de conflitos no trabalho e na família. O problema é que jovens e crianças estão carentes da sua atenção. Portanto, converse com eles depois que chegarem da escola ou do trabalho. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 - Virgem: se você viveu uma paixão rápida nos últimos meses, a pessoa amada resolveu acabar com o relacionamento de uma hora para outra.

Então não fique triste porque isso foi livramento do Universo, pois a sua pessoa estava entrando num relacionamento tóxico com um narcisista e não sabia. Cor do dia: bege. Perfume do dia: lírios.

7 – Libra: hoje você estará com sintomas de resfriado. Portanto tome chá de capim-limão. Cuidado porque, nessa quinta-feira, você sofrerá assédio no ônibus ou no trânsito. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.

8 – Escorpião: nessa quinta-feira você estará com problemas estomacais. Portanto, tome chá de losna ou carqueja ou boldo. Lembre-se que os remédios amargos são as soluções que curam mais rápido.

No amor: uma pessoa do trabalho ou da escola ou da vizinhança está apaixonada por você. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

9 – Sagitário: quinta-feira é o dia mais calmo para o sagitariano. Aproveite para fazer compras em estabelecimentos físicos porque encontrará ofertas com promoções em lojas ou supermercados presenciais. Mas essa dica não vale para o mundo virtual. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: almíscar.

10 - Capricórnio: hoje você terá problemas no trânsito. Portanto, preste atenção, mantenha a revisão do seu carro em dia e nunca espere o ônibus sozinho no ponto porque corre riscos.

No amor: hoje você receberá uma mensagem com declaração de amor. Cor do dia: marrom, Perfume do dia: baunilha.

11 – Aquário: nessa quinta-feira você receberá um presente ou uma surpresa de alguém inesperado. Também receberá elogios de clientes e de chefes. Mas cuidado com a concorrência. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

12 – Peixes: hoje você terá vontade de exercer a sua Arte com Música. Portanto: cante e toque algum instrumento musical porque isso fará bem ao seu espírito. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: mirra.