Confira o seu horóscopo de hoje, 23 de outubro de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: excelente dia para começar atividades esportivas e artísticas. Hoje receberá propostas comerciais incríveis, mas não assine documento nenhum porque pode ser fria. No amor: olhe mais ao seu redor. Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

2 – Touro: as coisa podem se complicar ainda mais no seu trabalho com um novo chefe ou novo colega de trabalho.

No amor: tome alguma atitude. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais atraente. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: orquídea.

3 – Gêmeos: hoje invejosos tentarão desanimar você. Mas não dê bola e continue levando seus projetos para frente. No amor: uma pessoa comprometida dará em cima de você, mas não dê bola porque será perigoso. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: tem uma pessoa da sua família tentando prejudicar você há mais de dois anos. Então, fique de olho, não deixe que ela manipule os outros parentes e mantenha uma rede de apoio caso o pior aconteça. Assim use seu poder comunicação e também faça orações de proteção. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: o desejo pela fama e pelo sucesso tomou conta de você. Não há nada de errado nisso, só não deixe que invejosos apontem o dedo para a sua pessoa justificando seu esforço para um lado da vida que eles não aprovam. Se deseja ser influenciadora digital, recomendo a seguinte simpatia: pegue uma vela em forma de estrela de seis pontas, acenda num campo de futebol de areia ou numa praia e peça sucesso ao universo. No amor: a pessoa amada estará confusa. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: hoje você acordará chorando por causa de um trauma do seu passado. Então tente esquecer e faça a seguinte simpatia: num papel, sem linhas, escreva sobre a situação passada, depois queime num campo de futebol de areia ou numa praça, dizendo:

“ – Universo, que essa lembranças do passado, desapareçam!”

Isso trará paz ao seu espírito.

Na saúde: você está com problemas ginecológicos, portanto procure um médico e faça exames logo.

Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

7 – Libra: nesses dias você sentirá TPM e cólicas que podem ser menstruais ou não. Então tomem chá de calêndula que tem à venda em lojas de produtos naturais. Esse chá deve ser tomado, todas as noites, antes de dormir. Em menos de 15 dias você verá o excelente resultado. No amor: não provoque seu ex. Cor do dia: bege. Perfume do dia: calêndula.

8 – Escorpião: hoje você ficará nervoso, sem motivos, com: colegas de trabalho e clientes. Portanto para que isso não prejudique a sua pessoa, acenda incenso de alfazema em casa e no trabalho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

9 – Sagitário: não se preocupe tanto com a família. Pois você está fazendo o suficiente. O resto é com o Karma deles. No amor: você precisa tomar banho com pétalas de jasmim para destravar sua vida amorosa. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

10 – Capricórnio: cuidado com a exposição desnecessária nas redes socais, principalmente fotos e vídeos com biquínis ou peças íntimas. Pois seus inimigos usarão isso contra você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

11 – Aquário: você sentirá um pouco de fraqueza, portanto, faça um prato rico em ferro, vitaminas e proteínas. Aliás uma feijoada ou sopa de feijão cai bem hoje. No amor: tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: margarida.

12 – Peixes: a quinta-feira está ótima para compras. Pois encontrará ofertas e promoções em lojas físicas e presenciais. Mas atenção: isso não vale para lojas virtuais. Também é um excelente dia para captar novos clientes. No amor: espere tudo se acalmar. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: musk.