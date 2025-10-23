Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 23 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a quinta-feira é Júpiter

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

23/10/2025 - 00h02
1 – Áries: excelente dia para começar atividades esportivas e artísticas. Hoje receberá propostas comerciais incríveis, mas não assine documento nenhum porque pode ser fria. No amor: olhe mais ao seu redor. Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

2 – Touro: as coisa podem se complicar ainda mais no seu trabalho com um novo chefe ou novo colega de trabalho.

No amor: tome alguma atitude. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais atraente. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: orquídea.

3 – Gêmeos: hoje invejosos tentarão desanimar você. Mas não dê bola e continue levando seus projetos para frente. No amor: uma pessoa comprometida dará em cima de você, mas não dê bola porque será perigoso. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: tem uma pessoa da sua família tentando prejudicar você há mais de dois anos. Então, fique de olho, não deixe que ela manipule os outros parentes e mantenha uma rede de apoio caso o pior aconteça. Assim use seu poder comunicação e também faça orações de proteção. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: o desejo pela fama e pelo sucesso tomou conta de você. Não há nada de errado nisso, só não deixe que invejosos apontem o dedo para a sua pessoa justificando seu esforço para um lado da vida que eles não aprovam. Se deseja ser influenciadora digital, recomendo a seguinte simpatia: pegue uma vela em forma de estrela de seis pontas, acenda num campo de futebol de areia ou numa praia e peça sucesso ao universo. No amor: a pessoa amada estará confusa. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: hoje você acordará chorando por causa de um trauma do seu passado. Então tente esquecer e faça a seguinte simpatia: num papel, sem linhas, escreva sobre a situação passada, depois queime num campo de futebol de areia ou numa praça, dizendo:

“ – Universo, que essa lembranças do passado, desapareçam!”

Isso trará paz ao seu espírito.

Na saúde: você está com problemas ginecológicos, portanto procure um médico e faça exames logo.

Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

7 – Libra: nesses dias você sentirá TPM e cólicas que podem ser menstruais ou não. Então tomem chá de calêndula que tem à venda em lojas de produtos naturais. Esse chá deve ser tomado, todas as noites, antes de dormir. Em menos de 15 dias você verá o excelente resultado. No amor: não provoque seu ex. Cor do dia: bege. Perfume do dia: calêndula.

8 – Escorpião: hoje você ficará nervoso, sem motivos, com: colegas de trabalho e clientes. Portanto para que isso não prejudique a sua pessoa, acenda incenso de alfazema em casa e no trabalho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

9 – Sagitário: não se preocupe tanto com a família. Pois você está fazendo o suficiente. O resto é com o Karma deles. No amor: você precisa tomar banho com pétalas de jasmim para destravar sua vida amorosa.  Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

10 – Capricórnio: cuidado com a exposição desnecessária nas redes socais, principalmente fotos e vídeos com biquínis ou peças íntimas. Pois seus inimigos usarão isso contra você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

11 – Aquário: você sentirá um pouco de fraqueza, portanto, faça um prato rico em ferro, vitaminas e proteínas. Aliás uma feijoada ou sopa de feijão cai bem hoje. No amor: tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: margarida.

12 – Peixes: a quinta-feira está ótima para compras. Pois encontrará ofertas e promoções em lojas físicas e presenciais. Mas atenção: isso não vale para lojas virtuais. Também é um excelente dia para captar novos clientes. No amor: espere tudo se acalmar. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: musk.

Confira o seu horóscopo de hoje, 20 de outubro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em libra, a Lua está minguante e quem rege a segunda-feira é a Lua

20/10/2025 00h02

1 – Áries: hoje se adotar um animal, ele será seu anjo protetor. No trabalho: seu serviço está fazendo sucesso. No amor: não se iluda com promessas baratas. Acenda incenso de benjoim para proteção. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: benjoim.

2 – Touro: a segunda-feira começa agitada com colegas de trabalho fazendo intriga. No amor: siga seu coração. Tome banho com pétalas de boca-de-leão para tomar coragem de falar tudo para conquistar aquela pessoa especial. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: boca-de-leão.

3 – Gêmeos: perderá um documento importante no trabalho, portanto, preste atenção. Hoje acordará com tosses e sintomas de resfriado, então tome chá de capim-limão. Também acenda incenso de capim-limão. No amor: um amor do passado entrará em contato. Cor do dia: capim-limão. Perfume do dia: capim-limão.

4 – Câncer: tome cuidado com exageros alimentares. Pois acordará com dor de barriga. Então tome chás de boldo ou losna ou carqueja. Aprenda que os remédios amargos são os que curam mais rápido. Cor do dia: musgo. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

5 – Leão: cuidado ao dirigir e ao atravessar a rua. Hoje você receberá elogios de clientes. Mas invejosos inventarão boatos sobre você. Não aceite provocações e siga em frente. No amor: cuidado com a inveja alheia. Cor do dia: berinjela. Perfume do dia: almíscar.

6 – Virgem: se você está procurando emprego, hoje será bem sucedido. Mas não atrase e nem se esqueça de se esforçar no seu novo serviço. No amor: você conseguirá um relacionamento com uma pessoa abastada. Portanto, procure ser fiel. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

7 – Libra: hoje você acordará com a garganta raspando. Então faça um gargarejo com malva que ficará pronto para enfrentar o dia. No amor: nessa segunda-feira você será cortejado por estranhos. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

8 – Escorpião: nessa segunda-feira você acordará com o nariz trancado e com ansiedade. Portanto tome chás de melissa e erva-doce porque eles acalmarão você e destrancarão o seu nariz. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: melissa.

9 – Sagitário: hoje você acordará um pouco desanimado. Portanto, tome chá de alecrim porque ele animará você. Aproveite e acenda um incenso de alecrim no seu trabalho de forma discreta. No amor: tem um freguês ou cliente apaixonado por você. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

11 – Aquário: hoje é um excelente dia para começar uma atividade que traga uma segunda fonte de renda. Mas tenha cuidado com picadas de aranha, escorpião e mosquito da dengue. No amor: fuja de aplicativos de relacionamentos. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

12 – Peixes: um cliente e um colega de trabalho irritarão você. Portanto mantenha calma e acenda um incenso de alfazema. Hoje o dia está ideal para começar qualquer atividade relativa ao mundo feminino como: culinária, artesanato, cuidados com crianças, animais e idosos. No amor: não comece um relacionamento hoje. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

Confira o seu horóscopo de hoje, 18 de outubro de 2025. Leia seu signo

O Sol está em libra, a Lua está minguante e quem rege o sábado é Saturno

18/10/2025 00h02

1 – Áries: não saia hoje à noite porque haverá uma cilada contra você. Na saúde: sua garganta estará estranha, portanto, tome chá de gengibre. No amor: um amor do passado entrará em contato hoje, mas ele só quer incomodar. Portanto, acenda incenso de gengibre para proteção. Cor: pérola. Perfume do dia: jasmim.

2 – Touro: aproveite o sábado para descansar porque a semana que vem estará cheia de trabalho e rivalidade entre colegas. No amor: tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

3 – Gêmeos: não aceite convites de estranhos para sair porque será uma armadilha. Hoje evite assuntos polêmicos, pois as pessoas estão à flor da pele. No amor: não provoque a pessoa amada. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: só colabore com as pessoas que já ajudaram você para não sentir a ingratidão. No amor: exija disciplina da pessoa amada ou ela acabará com sua vida financeira. Tome banho com cravo-da-índia para proteção. Perfume do dia: cravo. Cor do dia: bordô.

5 – Leão: tente não sentir mais rancor das criaturas que fizeram maldades com você no passado, pois pessoas boas querem apoiar seus projetos. Mas você precisa dar atenção a elas. No amor: um passeio com a pessoa amada fará bem ao espírito. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

6 – Virgem: seus filhos precisam de sua atenção nesse final de semana. Aliás, eles estão rebeldes porque querem chamar a sua atenção. Então ao invés de baladas, escolha seus filhos. No amor: um passeio em família com a pessoa amada esclarecerá muitas coisas. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

7 – Libra: hoje não marque encontros, por aplicativos de relacionamento, porque o perigo está no ar. Na família: receberá uma visita desagradável. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

8 – Escorpião: suas atividades culturais continuam fazendo sucesso. Mas alguns erros seus virão à tona logo. No trabalho: hoje você estará muito sonolento, portanto, tome uma xícara de café. Na família: seus filhos querem passear e brincar com você nesse final de semana. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

9 – Sagitário: se for convidado para trabalhar nesse sábado, aceite. Pois fará bem para o corpo e para a alma. No amor: não grite com a pessoa amada. Acenda incenso de violeta para manter a calma. Lembre-se: tudo na vida se transforma e se transmuta. No amor: tome banho com pétalas de violeta para se curar dos amores passados. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: só uma atitude é capaz de regular seu sono:

- Pare de pensar que dormir é perda de tempo!

Pois dormir é uma atividade essencial ao ser humano.

No amor: reserve tempo para a pessoa amada.

Cor dia: azul-marinho. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: se trabalhar no sábado, lucrará bastante hoje. Chegou a hora de esquecer a diversão e focar somente no trabalho. No amor: um ex está stalkeando você. Tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: margarida.

12 – Peixes: você precisa da energia de festa de criança. Portanto, vá a uma festa de aniversário infantil. No amor: participe do hobby da pessoa amada. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

