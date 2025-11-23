Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 23/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege o domingo é o Sol

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

23/11/2025 - 00h02
1 – Áries: aproveite o domingo para visitar as feiras de artesanato e adquirir produtos para o Natal. Aliás, arianos costumam ser excelentes artistas e você pode produzir artesanato também. No amor: conhecerá uma pessoa interessante hoje. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

2 – Touro: receberá visitas indesejáveis que provocarão você. Então mantenha a calma. No amor: pessoas farão perguntas indiscretas sobre a vida amorosa. Acenda incenso de lavanda. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

3 – Gêmeos: você será a estrela principal se participar de eventos sociais nesse domingo. Mas evite comer maionese em restaurantes ou lanchonetes porque ela poderá estar com salmonela. No final da noite sentirá um pouco de dor de garganta. Portanto tome chás de: erva-doce, hortelã e capim-limão. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

4 – Câncer: hoje você precisa passear em alguma feira especial de domingo. Pois encontrará um objeto que lembrará de momentos felizes do passado.

Então compre o produto porque ele funcionará como amuleto para você. Na família e no amor: o canceriano se sentirá satisfeito se cantar músicas com filhos, netos e com a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

5 – Leão: tome cuidado ao sair com salto alto de casa porque pode tropeçar ou sofrer algum acidente. Também tome cuidado ao pegar transporte por aplicativo, pois o motorista tentará dar um golpe.

Mesmo assim, hoje é um dia excelente para praticar esportes porque você ganhará até prêmios. No amor: hoje cairá a máscara da pessoa amada e ela fará um escândalo. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: no amor, se você está se relacionamento com alguém que conheceu em aplicativo de namoro, cuidado: você está sendo enganado.

Aliás, pessoas tentarão abrir seus olhos e é melhor acreditar nelas. Se você deseja encontrar alguém sério, então procure em lugares como: no trabalho, na vizinhança ou em apresentações de amigos em comum. Ultimamente você está passando por uma fase difícil, mas não está demonstrando aos outros. Então fique sossegado porque a sua pessoa está no caminho certo. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: se você for dono de veículo, cuidado, pois tentarão roubar seu carro. Na família: hoje é o dia ideal para brincar de cantar músicas de Natal com as crianças da família. Aliás, você se sentirá pleno se fizer essa brincadeira com os pequenos. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma de fruta.

 8 – Escorpião: hoje, se você cozinhar, receberá elogios. No amor: se a sua pessoa oferecer uma comida feita com as próprias mãos conquistará a pessoa amada. Se começar a trabalhar com artesanato, nesse domingo, você fará sucesso nessa área para o resto da vida. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

9 – Sagitário: se rolar uma oportunidade de serviço extra, nesse domingo, aceite. Pois você fará sucesso. Na família: evite visitar parentes e nunca se meta na vida deles porque isso sempre gera confusão. No amor: a pessoa amada está cansada dos seus caprichos. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: o Natal está chegando e você já está estressado. Então aproveite o domingo para passar num spa ou até mesmo para relaxar em casa sem muitas preocupações. No amor: ignore as cobranças absurdas da pessoa amada. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

11 – Aquário: ótimo dia para passear com animais de estimação, cuidar da horta e do jardim. Pois se você plantar uma muda hoje, ela crescerá trazendo bons fluidos para você.

No amor e na família: cuidado, pois um ex ciumento continua vigiando você. Aliás ele espiona você, através perfis fakes nas redes sociais e pagou para alguns vizinhos vigiarem seu comportamento. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

12 – Peixes: domingo ideal para visitar lugares místicos e sagrados com crianças da sua família. Explique aos pequenos sobre a importância da Espiritualidade e também sobre a importância de estudar. Depois que você fizer isso, sentirá uma suave paz de espírito. Aproveite o dia para tocar algum instrumento musical, pois fará sucesso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

Confira o seu horóscopo de hoje 19/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a quarta é Mercúrio

19/11/2025 00h02

1 – Áries: os astros liberaram a feijoada de quarta-feira para você. Aliás quarta costuma ser um dia místico onde há novenas e rituais. Portanto, vá a uma igreja ou templo ou terreiro. Acenda incenso de violeta para transmutação. No amor: não paquere na Internet. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

2 – Touro: dia tenso na família e no trabalho. Aliás, um colega de trabalho está sabotando você e hoje isso ficará evidente. No amor: ande de cabeça erguida se quiser atrair a pessoa ideal. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: se você precisa terminar uma tarefa, então mãos à obra porque o melhor dia é hoje. Aliás nem sempre demorar para fazer algo significa que tudo sairá perfeito. Sem falar que quando demoramos para entregar algo ficamos com fama de preguiçosos e lerdos.

Essa fama prejudica qualquer pessoa principalmente no trabalho e na família. Hoje não jogue em nada, nem na loteria e muito menos no tigrinho. Lembre-se que o dinheiro que você desperdiça em jogos e em diversão pode ser empregado para algo útil e necessário. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

4 – Câncer: pare de sofrer por problemas do passado. Aliás a Lua minguante é ótima para isso. Também pare de se preocupar com a concorrência ou supostos inimigos.

Pois quando você se preocupa demais com a concorrência, se esquece de se aprimorar e de chamar a atenção dos clientes. Essa quarta-feira é excelente para encontrar promoções de frutas e verduras no supermercado. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

5 – Leão: pare de exigir dinheiro, presentes e luxo da pessoa amada, que já anda muito sufocada com outros problemas. Não saia para festas, eventos e baladas hoje porque corre o risco de sofrer um acidente ou de ser roubado.

Na família: se você é mãe, hoje é um ótimo dia para comprar o presente de Natal dos seus filhos, em lojas presenciais, porque encontrará promoções. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

6 – Virgem: passar por cima do coleguinha de trabalho ou daquele vizinho que você acha metido gerará karmas pesados. Portanto, coloque a mão na consciência.

Na família: você gosta de ser paparicado pelo companheiro e pelos filhos. Mas você não deve exagerar ao tentar chamar a atenção deles, pois cada um dos seus familiares possui vida própria e não pode dar atenção para você o tempo inteiro. Cor do dia: prata. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: excelente dia para podar árvores e cuidar das suas plantas de casa ou do trabalho. Pois árvores podadas na Lua minguante não crescem com influência das outras Luas e fica menos sensível aos estragos. Se você deseja se livrar de algum vício ou mau hábito comece hoje mesmo. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: cuidado ao mexer com celular na rua ou no ponto de ônibus, pois os ladrões estão de olho. Hoje não calce salto alto porque você poderá escorregar na rua ou cair. Por outro lado, você poderá receber um presente inesperado. Hoje a sua pessoa ganhará um elogio de alguém surpreendente. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: hoje evite conversar com parentes e familiares para não entrar em confusões. Também não vale à pena chamar a atenção de nenhum vizinho.

Nessa quarta-feira você apresentará voz rouca, irritação na garganta, tosses e espirros. Não fale ao celular na rua porque os ladrões estão espertos. Tome chá de hortelã, erva-doce e capim-limão. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

10 - Capricórnio: se você pretende pedir demissão do emprego ou deixar algum serviço voluntário, essa semana é a ideal por causa da Lua minguante. Mas só deixe seu emprego fixo se tiver um serviço melhor já na manga. Nunca troque o certo pelo duvidoso.

Hoje você terá proposta de ganhar dinheiro fora do horário de trabalho. Então vá em frente. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

11 – Aquário: um prêmio e um reconhecimento estão chegando. Isso vale tanto para o trabalho quanto para a família. Hoje até quem nunca foi amável com você estará simpático e sorridente.

Na família: hoje você sentirá que será avó ou avô, pois uma das suas filhas poderá estar grávida ou um dos seus filhos poderá estar com a parceira gestante. Então vale à pena economizar dinheiro para isso. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

12 – Peixes: hoje você acordará com um pouco de indisposição e dor de cabeça. Mas nada que um comprimido não resolva. Na família: se você é mãe aproveite para comprar o presente de Natal do seu filho. Pois encontrará promoções somente em lojas físicas. Cor do dia: azul-turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

Confira o seu horóscopo de hoje 18/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a terça é Marte

18/11/2025 00h02

1 – Áries: se você deseja um emprego temporário de Natal esse ano, já mande seus currículos para o comércio, que hoje mesmo você pode conseguir. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção. No amor: cuidado ao conhecer pessoas novas. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro: dia agitado com conflitos na família e no trabalho. No amor: evite romances com leoninos. Se você é casado com algum leonino tenha cuidado, pois touro não combina com leão no amor. Acenda incenso de jasmim para proteção. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: hoje verá um parente de que você não gosta. Portanto, mantenha a calma. Acenda incenso de lavanda para manter a calma. No amor: cuidado com pessoas interesseiras. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

4 – Câncer: evite discussões desnecessárias. Pois o dia exige memória e concentração no trabalho e na família. Se você é mãe, está na hora de levar os filhos ao médico para fazer consultas de rotina. Excelente dia fazer cirurgias e defumar a casa contra energias negativas. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

5 – Leão:  nessa terça-feira de Lua minguante, se você deseja largar algum vício, o dia ideal é hoje. Então procure ajuda imediatamente.

Se você é mãe: cuidado com quem você coloca dentro de casa, fique de olho nos vizinhos e nos conteúdos que as crianças acessam no celular. Aliás, existem aplicativos permitem que as mães monitorem os celulares dos menores. Vale a pena tentar! Cor do dia: dourado. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

6 – Virgem: hoje é o dia ideal para fazer banhos de limpeza energética, como por exemplo: banho das sete ervas ou de água azulada do pescoço para baixo.

O problema é que você comanda grupos de voluntariado de forma louvável, mas infelizmente a sua pessoa forma panelinhas quando faz isso e dificilmente aceita novos membros. Essa atitude está sendo notada por pessoas influentes e está prejudicando a sua reputação. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

7 – Libra: cuidado ao usar celular na rua ou dentro do carro porque pode ser vítima de assalto. Hoje pode acontecer algum acidente automobilístico com qualquer tipo de automóvel.

Tenha cuidado também ao atravessar a rua. Se você é mãe, também precisa comprar o presente de Natal das crianças agora para não ter problemas depois. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: almíscar.

8 – Escorpião: cuidado com compras pela Internet e também ao manusear Pix ou cartão de crédito. Pois tentarão dar o golpe. Não clique em qualquer link que aparecer na sua tela.

Alguns familiares estão com dificuldades por causa de tragédias climáticas como por exemplo: tempestades, ventanias e enchentes. Talvez até você precise de ajuda nesse período. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma doce.

9 – Sagitário: hora de cortar conversas com familiares narcisistas e tóxicos porque a Lua minguante, numa terça-feira, ajuda nisso. Não insista em falar com esses parentes novamente porque você se dará muito mal. Faça o tratamento de silêncio e evite contato. No amor: não guarde mágoa de ex. Cor do dia: bege. Perfume do dia: musk.

10 - Capricórnio: organize as ideias e dê prioridade somente aos sonhos que são possíveis nesse momento. Se você é patrão e deseja demitir um funcionário que você julga desonesto, hoje é o melhor momento porque a Lua minguante ajuda nisso.

Mas se você é colaborador e deseja pedir demissão, essa terça-feira é o dia ideal porque depois você encontrará um emprego muito melhor. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: sua saúde não está recuperada totalmente. Portanto coma: sopa, canja de galinha, legumes e frutas. A insônia continua incomodando você.

Portanto tome chá de erva-cidreira com camomila para dormir melhor. O método de contar carneiros e de ler livros antes de dormir funcionará com você. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

12 – Peixes: hoje faça todos os rituais de banimentos possíveis, como: banhos de limpeza energética e defumações. Enquanto faz esses rituais cante a conhecida música: Vou banindo, que é facilmente encontrada em todas as plataformas. Mas não plante nada na Lua minguante. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

