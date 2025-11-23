Confira o seu horóscopo de hoje, 23/11 de 2025. Leia seu signo

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: aproveite o domingo para visitar as feiras de artesanato e adquirir produtos para o Natal. Aliás, arianos costumam ser excelentes artistas e você pode produzir artesanato também. No amor: conhecerá uma pessoa interessante hoje. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

2 – Touro: receberá visitas indesejáveis que provocarão você. Então mantenha a calma. No amor: pessoas farão perguntas indiscretas sobre a vida amorosa. Acenda incenso de lavanda. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

3 – Gêmeos: você será a estrela principal se participar de eventos sociais nesse domingo. Mas evite comer maionese em restaurantes ou lanchonetes porque ela poderá estar com salmonela. No final da noite sentirá um pouco de dor de garganta. Portanto tome chás de: erva-doce, hortelã e capim-limão. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

4 – Câncer: hoje você precisa passear em alguma feira especial de domingo. Pois encontrará um objeto que lembrará de momentos felizes do passado.

Então compre o produto porque ele funcionará como amuleto para você. Na família e no amor: o canceriano se sentirá satisfeito se cantar músicas com filhos, netos e com a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

5 – Leão: tome cuidado ao sair com salto alto de casa porque pode tropeçar ou sofrer algum acidente. Também tome cuidado ao pegar transporte por aplicativo, pois o motorista tentará dar um golpe.

Mesmo assim, hoje é um dia excelente para praticar esportes porque você ganhará até prêmios. No amor: hoje cairá a máscara da pessoa amada e ela fará um escândalo. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: no amor, se você está se relacionamento com alguém que conheceu em aplicativo de namoro, cuidado: você está sendo enganado.

Aliás, pessoas tentarão abrir seus olhos e é melhor acreditar nelas. Se você deseja encontrar alguém sério, então procure em lugares como: no trabalho, na vizinhança ou em apresentações de amigos em comum. Ultimamente você está passando por uma fase difícil, mas não está demonstrando aos outros. Então fique sossegado porque a sua pessoa está no caminho certo. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: se você for dono de veículo, cuidado, pois tentarão roubar seu carro. Na família: hoje é o dia ideal para brincar de cantar músicas de Natal com as crianças da família. Aliás, você se sentirá pleno se fizer essa brincadeira com os pequenos. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma de fruta.

8 – Escorpião: hoje, se você cozinhar, receberá elogios. No amor: se a sua pessoa oferecer uma comida feita com as próprias mãos conquistará a pessoa amada. Se começar a trabalhar com artesanato, nesse domingo, você fará sucesso nessa área para o resto da vida. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

9 – Sagitário: se rolar uma oportunidade de serviço extra, nesse domingo, aceite. Pois você fará sucesso. Na família: evite visitar parentes e nunca se meta na vida deles porque isso sempre gera confusão. No amor: a pessoa amada está cansada dos seus caprichos. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: o Natal está chegando e você já está estressado. Então aproveite o domingo para passar num spa ou até mesmo para relaxar em casa sem muitas preocupações. No amor: ignore as cobranças absurdas da pessoa amada. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

11 – Aquário: ótimo dia para passear com animais de estimação, cuidar da horta e do jardim. Pois se você plantar uma muda hoje, ela crescerá trazendo bons fluidos para você.

No amor e na família: cuidado, pois um ex ciumento continua vigiando você. Aliás ele espiona você, através perfis fakes nas redes sociais e pagou para alguns vizinhos vigiarem seu comportamento. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

12 – Peixes: domingo ideal para visitar lugares místicos e sagrados com crianças da sua família. Explique aos pequenos sobre a importância da Espiritualidade e também sobre a importância de estudar. Depois que você fizer isso, sentirá uma suave paz de espírito. Aproveite o dia para tocar algum instrumento musical, pois fará sucesso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.