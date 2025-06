Confira o seu horóscopo de hoje, 24 de junho de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: hoje é dia de São João e tem uma simpatia para esse santo que todo o ariano precisa fazer. Então vá a uma igreja de São João Batista, deixe uma flor-de-são-joão na imagem desse santo e faça seu pedido.

No amor: leve aquela pessoa especial para uma festa junina. Para trazer sorte no amor, coma uma abóbora hoje. Cor do dia: abóbora. Perfume: flor-de-são-joão.

2 – Touro: hoje você corre o risco de receber visitas indesejáveis ou de criaturas do mal irem até o seu trabalho. Portanto, se proteja com incenso de sálvia branca. No amor: se você ama e quer resultados, então corra atrás. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

3 – Gêmeos: receberá elogios de clientes no seu trabalho. No amor: a pessoa amada não estará bem de saúde. Então coloque mel no lugar do açúcar porque ele evita muitas doenças. Também acenda um incenso de mel para adoçar a pessoa amada. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.

4 – Câncer: para começar a segunda-feira com otimismo, acenda um incenso chamado, Abre Caminhos, em casa e no trabalho. No amor: prepare o lanche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: sândalo.

5 – Leão: ligue o rádio em qualquer estação aleatória e a primeira música que tocar terá um recado importante para você. No amor: não se entregue para qualquer pessoa porque as consequências serão horríveis. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

6 – Virgem: prepare o seu sonhário, que é a mistura de diário com caderno que fica no criado-mudo. Portanto, deixe lápis e papel ao lado da sua cama porque você terá um sonho, com uma mensagem, que será a solução para um problema seu.

No amor: não desanime e continue à procura do seu parceiro ideal. Não existe alma gêmea, mas existem pessoas compatíveis. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 - Libra: No trabalho, preste atenção para evitar acidentes. Hoje é dia de São João e o libriano pode fazer a simpatia da bananeira que funciona assim: à noite, pegue uma faca virgem e enfie numa bananeira. No dia seguinte, a inicial do seu futuro companheiro aparecerá na faca. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

8 – Escorpião: se você luta contra algum vício ou tem alguém da sua família sofrendo com dependência química, os astros avisam que é hora de pedir ajuda ao Santo Onofre, que também é comemorado em junho.

Assim, faça uma prece a ele em todos os dias desse mês pedindo a libertação do vício que em menos de um mês você já verá o resultado. No amor: se a pessoa amada convidar você para uma festa junina, então vá. Mas não se esqueça de acender um incenso de maçã. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: flor de maçã.

9 – Sagitário: hoje não entre em contato com parentes narcisistas e nem com ex colegas tóxicos. Para ter harmonia no seu lar coloque um vaso com o lírio da paz na sala. No amor: acenda um incenso de lírio para ter harmonia com a pessoa amada. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: lírios.

10 – Capricórnio: se for convidado para uma festa junina vá e chame seus colegas de trabalho porque você precisa de um momento de descontração com eles.

Na família: converse sobre bullying com crianças e jovens da sua família. No amor: leve a pessoa amada para uma festa junina e deixe a magia acontecer. Para ficar mais atraente, acenda um incenso de canela. Cor do dia: canela. Perfume do dia: canela.

11 – Aquário: hoje você acordará com a sensação de que trabalha muito e por isso deveria lucrar mais. Portanto, acenda um incenso chamado, Chama Dinheiro, em casa e no trabalho. No amor: cuidado com mensagens de desconhecidos. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: gardênia.

12 – Peixes: nessa terça-feira acordará com sintomas de resfriados. Portanto, tome chá de capim-limão com menta. No amor: se valorize e não corra atrás de ninguém. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.