Confira o seu horóscopo de hoje, 24/11 de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: excelente dia para conseguir emprego temporário de Natal e fazer planos para o ano que vem. No amor: um novo amor está se abrindo para você. Tome banho com pétalas de rosas para atrair a pessoa certa. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

2 – Touro: você está estressado por causa de visitas indesejadas no último feriado. Agora precisa enfrentar olho-gordo de colegas de trabalho invejosos. No amor: estão de olho-gordo no seu relacionamento. Acenda incenso de arruda para proteção. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

3 – Gêmeos: nesta segunda-feira você acordará com dores nas pernas e nos músculos. Tenha fé porque você ganhará um processo na Justiça que ainda demorará um pouco.

Cuidado com familiares invejosos, pois eles tentarão passar a perna em você. No amor: cuidado com elogios de pessoas desonestas. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: se deseja continuar trabalhando no comércio, então é necessário baixar o preço de alguns produtos ou serviços.

Um empreendimento que é construído apenas focado no dinheiro muitas vezes fica sem bases sólidas, pois os clientes percebem e se afastam.

Mas, hoje se você realizar alguma caridade, ela será reconhecida e trará excelentes frutos. No amor: você desconfia que está sendo traído, mas nesse momento não está. Assim, tire isso da sua cabeça. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

5 – Leão: as chuvas intensas, nessa época, estão prejudicando você e sua família de forma direta ou indireta. Então fique de olho na sua casa porque ela poderá ter a estrutura prejudicada pelos excessos de chuva de alguma forma.

Se puder peça ajuda ou tente ajudar alguém com relação a isso. No amor: há um novo amor esperando você. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: aproveite as promoções para comprar os presentes de Natal hoje. Na família: você está enfrentando problemas com doenças de algum familiar ou conhecido. No amor: não corra atrás de quem não demonstra interesse. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: hoje, no trabalho, as portas estão abertas para você. Pois será convidado a viajar, para um local maravilhoso, a trabalho ou conseguirá uma segunda fonte de renda. Na família: comprar presentes de Natal para as crianças da famíia fará bem para sua alma. No amor: um ex ciumento voltará a incomodar. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

8 – Escorpião: tentarão irritar você na família e no trabalho. Mas precisa evitar discussão porque alguém cruel fará isso de propósito para que você passe como maluco diante de outras pessoas.

Então fique em silêncio por enquanto. Cuidado ao usar celular na rua e no ônibus porque os ladrões estão de olho. No amor: não vale à pena lembrar e nem ter ciúmes de ex. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

9 – Sagitário: hoje seu carro apresentará problemas mecânicos ou o ônibus que você pega poderá estragar ou você sentirá dores nas pernas ao andar até o trabalho.

Portanto, tome cuidado ao atravessar a rua e ao dirigir porque você está propensos a acidentes perigosos. No amor: a pessoa amada chamará a sua atenção em voz alta, mas você deverá evitar discussões. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

10 - Capricórnio: você precisa se concentrar mais em seu trabalho formal e exigir menos das pessoas que fazem trabalhos voluntários aos quais você possui acesso.

Pois essas pessoas fazem esforços árduos. Na família: excelente dia para ter uma conversa séria com filhos com relação à disciplina. Diga que é necessário ter alguma organização e estudo para subir na vida. No amor: a pessoa amada poderá sofrer um acidente. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

11 – Aquário: hoje você amanhecerá com sintomas de gripe e resfriado: dor de garganta, tosse, espirros, olhos vermelhos e testa quente.

Poderá ter prejuízos materiais por causa do excesso de chuvas no trabalho ou na família. Esteja preparado para desembolsar dinheiro por causa dos estragos. Também poderá receber notícias que algum familiar está esperando bebê. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: talco.

12 – Peixes: excelente dia para acompanhar filhos, netos e crianças, em geral, até a escola. Pois você terá excelentes recordações da época escolar.

Hoje a sua pessoa precisa tirar uma dúvida e a melhor atitude para isso é orar e pedir para que um anjo tire suas dúvidas através de sonhos noturnos. Cor do dia: azul. Perfume do dia: musk.