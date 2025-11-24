Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 24/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a segunda é a Lua

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

24/11/2025 - 00h02
1 – Áries: excelente dia para conseguir emprego temporário de Natal e fazer planos para o ano que vem. No amor: um novo amor está se abrindo para você. Tome banho com pétalas de rosas para atrair a pessoa certa. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

2 – Touro: você está estressado por causa de visitas indesejadas no último feriado. Agora precisa enfrentar olho-gordo de colegas de trabalho invejosos. No amor: estão de olho-gordo no seu relacionamento. Acenda incenso de arruda para proteção. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

3 – Gêmeos: nesta segunda-feira você acordará com dores nas pernas e nos músculos. Tenha fé porque você ganhará um processo na Justiça que ainda demorará um pouco.

Cuidado com familiares invejosos, pois eles tentarão passar a perna em você. No amor: cuidado com elogios de pessoas desonestas. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: se deseja continuar trabalhando no comércio, então é necessário baixar o preço de alguns produtos ou serviços.

Um empreendimento que é construído apenas focado no dinheiro muitas vezes fica sem bases sólidas, pois os clientes percebem e se afastam.

Mas, hoje se você realizar alguma caridade, ela será reconhecida e trará excelentes frutos. No amor: você desconfia que está sendo traído, mas nesse momento não está. Assim, tire isso da sua cabeça. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

5 – Leão: as chuvas intensas, nessa época, estão prejudicando você e sua família de forma direta ou indireta. Então fique de olho na sua casa porque ela poderá ter a estrutura prejudicada pelos excessos de chuva de alguma forma.

Se puder peça ajuda ou tente ajudar alguém com relação a isso. No amor: há um novo amor esperando você. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: aproveite as promoções para comprar os presentes de Natal hoje. Na família: você está enfrentando problemas com doenças de algum familiar ou conhecido. No amor: não corra atrás de quem não demonstra interesse. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: hoje, no trabalho, as portas estão abertas para você. Pois será convidado a viajar, para um local maravilhoso, a trabalho ou conseguirá uma segunda fonte de renda. Na família: comprar presentes de Natal para as crianças da famíia fará bem para sua alma. No amor: um ex ciumento voltará a incomodar. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

8 – Escorpião: tentarão irritar você na família e no trabalho. Mas precisa evitar discussão porque alguém cruel fará isso de propósito para que você passe como maluco diante de outras pessoas.

Então fique em silêncio por enquanto. Cuidado ao usar celular na rua e no ônibus porque os ladrões estão de olho. No amor: não vale à pena lembrar e nem ter ciúmes de ex. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

9 – Sagitário: hoje seu carro apresentará problemas mecânicos ou o ônibus que você pega poderá estragar ou você sentirá dores nas pernas ao andar até o trabalho.

Portanto, tome cuidado ao atravessar a rua e ao dirigir porque você está propensos a acidentes perigosos. No amor: a pessoa amada chamará a sua atenção em voz alta, mas você deverá evitar discussões. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

10 - Capricórnio: você precisa se concentrar mais em seu trabalho formal e exigir menos das pessoas que fazem trabalhos voluntários aos quais você possui acesso.

Pois essas pessoas fazem esforços árduos. Na família: excelente dia para ter uma conversa séria com filhos com relação à disciplina. Diga que é necessário ter alguma organização e estudo para subir na vida. No amor: a pessoa amada poderá sofrer um acidente. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

11 – Aquário: hoje você amanhecerá com sintomas de gripe e resfriado: dor de garganta, tosse, espirros, olhos vermelhos e testa quente.

Poderá ter prejuízos materiais por causa do excesso de chuvas no trabalho ou na família. Esteja preparado para desembolsar dinheiro por causa dos estragos. Também poderá receber notícias que algum familiar está esperando bebê. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: talco.

12 – Peixes: excelente dia para acompanhar filhos, netos e crianças, em geral, até a escola. Pois você terá excelentes recordações da época escolar.

Hoje a sua pessoa precisa tirar uma dúvida e a melhor atitude para isso é orar e pedir para que um anjo tire suas dúvidas através de sonhos noturnos. Cor do dia: azul. Perfume do dia: musk.

Confira o seu horóscopo de hoje, 20/11 de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a quinta é Júpiter

20/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: hoje é dia da Consciência Negra. Então como o ariano gosta de Arte, aproveite para conhecer a cultura do povo afro, pois será muito gratificante. No amor: aproveite o dia para conhecer a pessoa amada melhor. Tome um banho com pétalas de orquídea para se sentir mais sensual. Cor do dia: roxo. Perfume do dia: orquídeas.

2 – Touro: hoje terá conflitos familiares e com vizinhos. Mas aproveite o dia para praticar seu hobby predileto. No amor: tenha uma conversa sincera com a pessoa amada. Tome banho com pétalas da flor boca-de-leão para ter coragem de falar tudo o que pensa. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: flor boca-de-leão.

3 – Gêmeos: hoje é dia da Consciência Negra e todo o geminiano é regido por uma entidade anciã chamada Preto Velho. Então reze para seu Preto Velho. No amor: ande de mãos dadas com a pessoa amada e deixe a Magia acontecer. Acenda perfume de Ylang-Ylang porque é afrodisíaco. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: Ylang-Ylang.

4 – Câncer: hoje você dará falta de uma peça de roupa em seu armário. Então, procure, pois quando você descobrir onde e com quem essa peça está, será possível desvendar um segredo muito importante. No amor: se a pessoa amada quiser voltar aos estudos, não tenha ciúmes e incentive seu companheiro. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje é dia da consciência negra, portanto pesquise sobre a Mitologia Yorubá. Essa quinta está ideal para você ampliar sua criatividade. Então adquira uma flor chamada boca-de-leão para o seu jardim ou para algum vaso. Pois a flor boca-de-leão, ajuda o leonino a ter mais criatividade, falando as palavras certas nas horas certas. Cor: amarelo. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: você está planejando um segundo emprego. Então precisa ter calma e controlar os orçamentos. Pois enfrentará algumas dificuldades que você nunca planejou. No amor: componha um poema ou uma música para a pessoa amada. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: nessa quinta-feira você receberá elogios de familiares e vizinhos. Porém entrará num conflito desnecessário com uma pessoa do signo de touro. No amor: receberá uma surpresa da pessoa amada. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: hoje tentarão dar golpes através do celular, portanto, não aperte em qualquer link e não compartilhe códigos. Nessa quinta-feira, você terá vontade de comer uma comida da época da sua infância.

Então, não se reprima e tenha um bom apetite!

Cor do dia: bege. Perfume do dia: gardênia.

9 – Sagitário: toda a quinta-feira é um excelente dia para sagitário porque ela é regida por Júpiter, protetor dos sagitarianos. Hoje, você estará prestes a entrar em contato com uma pessoa que realizará seu sonho de trabalhar no exterior.

Portanto, aceite!

Pois se for trabalhar no exterior, você terá o trabalho de uma vida inteira reconhecido.

Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

10 - Capricórnio:  Hoje para evitar discussões com vizinhos e problemas com visitas invejosas, coloque um vaso com a planta, conhecida como guiné, ao lado da porta da sua casa. Também tome cuidado com seus bichinhos de estimação, pois um deles poderá sumir. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

11 – Aquário: as chuvas de primavera poderão trazer ou já estão trazendo prejuízos para você ou para pessoas da sua família. Portanto, é preciso tomar alguma atitude antes que a situação piore. No amor: fuja de pessoas ciumentas e controladoras. Cor do dia: marrom. Perfume do dia baunilha.

12 – Peixes: hoje você sentirá vontade de voltar a realizar alguma atividade que a sua pessoa praticava durante a infância ou adolescência.

Portanto, sinta-se livre para essa atividade!

No amor: nessa quinta-feira, a pessoa amada estará calada e indiferente por causa de problemas no trabalho.

Cor do dia: verde-limão. Perfume do dia: limão.

Confira o seu horóscopo de hoje 19/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em escorpião, a Lua está minguante, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a quarta é Mercúrio

19/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: os astros liberaram a feijoada de quarta-feira para você. Aliás quarta costuma ser um dia místico onde há novenas e rituais. Portanto, vá a uma igreja ou templo ou terreiro. Acenda incenso de violeta para transmutação. No amor: não paquere na Internet. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

2 – Touro: dia tenso na família e no trabalho. Aliás, um colega de trabalho está sabotando você e hoje isso ficará evidente. No amor: ande de cabeça erguida se quiser atrair a pessoa ideal. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

3 – Gêmeos: se você precisa terminar uma tarefa, então mãos à obra porque o melhor dia é hoje. Aliás nem sempre demorar para fazer algo significa que tudo sairá perfeito. Sem falar que quando demoramos para entregar algo ficamos com fama de preguiçosos e lerdos.

Essa fama prejudica qualquer pessoa principalmente no trabalho e na família. Hoje não jogue em nada, nem na loteria e muito menos no tigrinho. Lembre-se que o dinheiro que você desperdiça em jogos e em diversão pode ser empregado para algo útil e necessário. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma cítrico.

4 – Câncer: pare de sofrer por problemas do passado. Aliás a Lua minguante é ótima para isso. Também pare de se preocupar com a concorrência ou supostos inimigos.

Pois quando você se preocupa demais com a concorrência, se esquece de se aprimorar e de chamar a atenção dos clientes. Essa quarta-feira é excelente para encontrar promoções de frutas e verduras no supermercado. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

5 – Leão: pare de exigir dinheiro, presentes e luxo da pessoa amada, que já anda muito sufocada com outros problemas. Não saia para festas, eventos e baladas hoje porque corre o risco de sofrer um acidente ou de ser roubado.

Na família: se você é mãe, hoje é um ótimo dia para comprar o presente de Natal dos seus filhos, em lojas presenciais, porque encontrará promoções. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

6 – Virgem: passar por cima do coleguinha de trabalho ou daquele vizinho que você acha metido gerará karmas pesados. Portanto, coloque a mão na consciência.

Na família: você gosta de ser paparicado pelo companheiro e pelos filhos. Mas você não deve exagerar ao tentar chamar a atenção deles, pois cada um dos seus familiares possui vida própria e não pode dar atenção para você o tempo inteiro. Cor do dia: prata. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: excelente dia para podar árvores e cuidar das suas plantas de casa ou do trabalho. Pois árvores podadas na Lua minguante não crescem com influência das outras Luas e fica menos sensível aos estragos. Se você deseja se livrar de algum vício ou mau hábito comece hoje mesmo. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: cuidado ao mexer com celular na rua ou no ponto de ônibus, pois os ladrões estão de olho. Hoje não calce salto alto porque você poderá escorregar na rua ou cair. Por outro lado, você poderá receber um presente inesperado. Hoje a sua pessoa ganhará um elogio de alguém surpreendente. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: hoje evite conversar com parentes e familiares para não entrar em confusões. Também não vale à pena chamar a atenção de nenhum vizinho.

Nessa quarta-feira você apresentará voz rouca, irritação na garganta, tosses e espirros. Não fale ao celular na rua porque os ladrões estão espertos. Tome chá de hortelã, erva-doce e capim-limão. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

10 - Capricórnio: se você pretende pedir demissão do emprego ou deixar algum serviço voluntário, essa semana é a ideal por causa da Lua minguante. Mas só deixe seu emprego fixo se tiver um serviço melhor já na manga. Nunca troque o certo pelo duvidoso.

Hoje você terá proposta de ganhar dinheiro fora do horário de trabalho. Então vá em frente. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

11 – Aquário: um prêmio e um reconhecimento estão chegando. Isso vale tanto para o trabalho quanto para a família. Hoje até quem nunca foi amável com você estará simpático e sorridente.

Na família: hoje você sentirá que será avó ou avô, pois uma das suas filhas poderá estar grávida ou um dos seus filhos poderá estar com a parceira gestante. Então vale à pena economizar dinheiro para isso. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

12 – Peixes: hoje você acordará com um pouco de indisposição e dor de cabeça. Mas nada que um comprimido não resolva. Na família: se você é mãe aproveite para comprar o presente de Natal do seu filho. Pois encontrará promoções somente em lojas físicas. Cor do dia: azul-turquesa. Perfume do dia: qualquer aroma floral.

