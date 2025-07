Confira o seu horóscopo de hoje, 25 de julho de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: evite alimentos com excesso de sal porque você pode sofrer com a pressão alta. No amor: quando alguém diz não é porque, simplesmente, a resposta é não. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

2 – Touro: chegou a hora de você pagar por erros cometidos há anos atrás. Portanto, prepare-se. No amor: corra atrás de quem você quer, sem ligar para a opinião dos outros. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: cuidado ao dirigir e ao pegar ônibus porque corre o risco de acidentes. No amor: coloque uma roupa sensual para apimentar a relação. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

4 – Câncer: acordará com dor nas costas e nos músculos. Portanto, não force a coluna e faça massagens com um profissional. Acenda um incenso de sândalo. No amor: gritar não é uma boa saída. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

5 – Leão: clientes tentarão passar o golpe em você. Portanto, fique atento. No amor: não namore várias pessoas ao mesmo tempo porque isso pega muito mal, além de ser arriscado. Cor do dia: areia. Perfume do dia: flores do campo.

6 – Virgem: uma pessoa no seu trabalho fará um comentário esquisito. No seu círculo de amigos tem mais de uma pessoa com inveja de você. Portanto, acenda incenso de arruda. No amor: receberá convite para sair nesse final de semana. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: péssimo dia para gastar. Aliás, lembre-se de que você não pode fazer dívidas. No amor: não dê falsas esperanças para quem você não sente atração. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: âmbar.

8 – Escorpião: ligue o rádio numa estação aleatória e a primeira música que tocar, trará uma mensagem para você. No amor: receberá um convite surpreendente. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

9 – Sagitário: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: não se declare porque levará um fora. Cor do dia: fúcsia. Perfume do dia: fúcsia.

10 – Capricórnio: cuidado com assaltos no ponto de ônibus ou na rua. Pois os ladrões não dormem. No amor: passeie de mãos dadas com a pessoa amada. Acenda um incenso de rosas para ter harmonia no amor. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

11- Aquário: acenda um incenso de pêssego para tudo ficar mais leve ao seu redor. Hoje é excelente dia para fazer parcerias e investir em investimentos financeiros seguros. No amor: não use aplicativos de relacionamentos porque poderá levar golpes. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.

12 – Peixes: não planeje viagens nesse final de semana porque será cilada. Por causa de Mercúrio retrógrado, pessoas amargas xingarão você de: louco, escandaloso e sem noção. Mas não ligue para elas, apenas acenda um incenso de mel. No amor: coloque mel na sobremesa da pessoa amada. Cor do dia: mel. Perfume do dia: mel.