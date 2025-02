Confira o seu horóscopo de hoje, 26 de fevereiro de 2025. Leia seu signo

Astral

O Sol está em peixes, a Lua está minguante e o planeta que representa o domingo é o Sol, então o dia está ótimo para passeios em família

1 – Áries: excelente dia para passar na praia ou em sítios. Na família: conte histórias da época da sua infância para as crianças. No amor: não marque encontros com pessoas de aplicativos. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

2 – Touro: excelente dia para ler e se dedicar às atividades artísticas. No amor: a pessoa amada poderá beber demais e se exaltar. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: hortelã.

3 – Gêmeos: aproveite o dia para conhecer lanchonetes e restaurantes em que você nunca pisou. No amor: você precisa caminhar de mãos dadas com a pessoa amada. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

4 – Câncer: ótimo dia para meditar na praia ou em frente a um rio. Mas evite beber álcool hoje porque seu aparelho digestivo está frágil. Cor do dia: anil. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

5 – Leão: hoje você levantará com vontade de cantar. Então solte a voz principalmente com as crianças da sua família. No amor: vá a um karaokê com a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

6 – Virgem: haverá uma mudança na semana que começa, pode ser de residência, emprego ou relacionamento. Hoje você sentirá muitas dores nas pernas. Então deite e relaxe. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: hoje você será convidado para ir a um evento. Então você precisa participar porque fará um excelente networking. No amor: não volte para o ex ciumento. Cor do dia: prata. Perfume do dia: jasmim.

8 – Escorpião: aproveite o dia para realizar atividades artísticas. Na família: faça atividades artísticas com as crianças. No amor: aproveite o clima e realize atividades artísticas com a pessoa amada. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: ótimo dia para esportes grupais como jogos, exemplos: futebol, vôlei e basquete. Na família: aproveite o clima, jogue com os filhos e com a pessoa amada. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

10 - Capricórnio: se você trabalha hoje, suas vendas serão maravilhosas. Além disso, receberá muitas encomendas virtuais.

Mas, terá que tomar cuidado com o famoso aplicativo do falso recibo da plataforma de vendas. Na família: se você é mãe ensine brincadeiras da época de sua infância para seus filhos. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

11 – Aquário: ótimo dia para fazer exercícios aeróbicos no quintal de casa mesmo. A tarde, aproveite para marcar um encontro com aquela amiga que você não vê há anos. Hoje uma vizinha chata poderá incomodar você. Mas não revide. Cor do dia: verde. Perfume do dia: capim-limão.