Confira o seu horóscopo de hoje, 26 de junho de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: há grandes possibilidades de conseguir novos trabalhos e reconhecimento. Se o seu sonho é ser famoso em uma determinada área, então ande com pessoas que são famosas nessa mesma área. No amor: não aceite ameaças de ex. Cor do dia: bege. Perfume do dia: flores do campo.

2 – Touro: ignore as provocações em locais de trabalho, na vizinhança e na família. Pois os invejosos querem ver o seu barraco pegar fogo. Lembre-se do ditado: “Onde não há tenda, não existe show.” No amor: taurinos com perfumes de cravo ficam charmosos. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: cravo.

3 – Gêmeos: parentes, vizinhos e concorrentes tentarão puxar brigas com você. Mas o silêncio será a melhor resposta. Na família: filhos e netos estarão malcriados, portanto, faça valer sua autoridade de mãe ou avó. No amor: para aquecer seu relacionamento, faça uma dança sensual. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

4 – Câncer: prepare o seu “sonhário”, que é um diário onde você anota seus sonhos. Então durma com esse caderno, junto com um lápis, ao lado da cama porque terá sonhos com mensagens importantes. No amor: a pessoa amada estará nervosa, portanto, não ligue para provocações. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: hoje você precisa tomar uma xícara de café para não ficar tão distraído. Aliás, ligue o rádio em qualquer estação aleatória e a primeira música que tocar terá um recado importante para você. No amor: pessoas casadas darão em cima de você. Portanto, tome cuidado. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

6 – Virgem: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos. Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. Agora, bastar ler com atenção. No amor: antes de caçar pretendente, invista em você. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: flor de pessegueiro.

7 - Libra: o libriano, geralmente, tende a ser vítima de vícios, como exemplos: bebida, jogo do tigrinho, substâncias químicas, etc. Então, se você luta contra algum vício ou tem alguém da sua família sofrendo com dependência química, os astros avisam que é hora de pedir ajuda ao Santo Onofre, que também é comemorado em junho.

Assim, faça uma prece a ele em todos os dias, desse mês, pedindo a libertação do vício que em menos de um mês você já verá o resultado. No amor: se está processando algum ex, você vencerá essa batalha. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

8 – Escorpião: hoje você acordará com a sensação de que certas partes, da sua vida, não vão para frente. Mas saiba que o universo está agindo. Portanto, acenda um incenso chamado, Abre Caminhos, em casa e no trabalho. No amor: não marque encontros em aplicativos de relacionamento porque são perigosos. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: âmbar.

9 – Sagitário: você tem muita possibilidade de realizar o sonho de trabalhar ou estudar no exterior. Mas para isso precisa se afastar de parentes narcisistas, parar de se meter nas vontades e no livre-arbítrio das outras pessoas. No amor: vestir peças íntimas sensuais ajuda a aquecer o relacionamento. Cor do dia: prata. Perfume do dia: gardênia.

10 – Capricórnio: hoje terá conflitos com chefes, patrões, colegas e clientes. Então ore para manter a calma. Também é bom ter no local de trabalho, a Bíblia aberta no Salmo 91. Acenda um incenso de alfazema em casa e no trabalho para que todos fiquem calmos. No amor: tomar banho com a pessoa amada fortalece os laços. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: nessa quinta-feira será elogiado por chefes e clientes. Além disso, terá um lucro excelente hoje. Mas cuidado com a insônia. Para ter um sono bom, tome chá de erva-cidreira com camomila meia hora antes de dormir. No amor: a parceria atual de um ex fará um escândalo, portanto, tenha cuidado. Cor do dia: verde. Perfume do dia: erva-cidreira.

12 – Peixes: a quinta-feira está excelente para você iniciar atividades físicas e jogos em grupo. Hoje agradeça ao universo por tudo que tem, porque isso voltará em dobro para você. No amor: um ex ciumento voltará a perseguir você. Portanto, tenha cuidado. Cor do dia: anil. Perfume do dia: mirra.