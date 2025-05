Confira o seu horóscopo de hoje, 26 de maio de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

1 – Áries: essa é a última noite de Lua minguante em maio. Portanto, se deseja encerrar algum ciclo, faça hoje. No amor: não corra atrás de aventuras, invista em você primeiro. Lembre-se do ditado:

“ Não corra atrás das borboletas, mas cuide do seu jardim, que as borboletas virão.”

Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

2 – Touro: fique de olho nos seus colegas de trabalho falsos, pois eles são capazes até de roubar você. Então, antes de trabalhar abra a Bíblia e reze o Salmo 91. No amor: você é livre para se interessar por quem quiser. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: gardênia.

3 – Gêmeos: hoje existirão brigas com: chefes, patrões, vizinhos, fornecedores, familiares e colegas. Mas, mantenha a calma. Pois essas pessoas podem se aproveitar do seu nervosismo para inventar boatos de que você é desiquilibrado. Para manter o equilíbrio acenda um incenso em casa e no trabalho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

4 – Câncer: cuidado com gripes, resfriados e viroses porque a temperatura baixou e estamos no outono. Mantenha as vacinas em dia e saia somente com agasalho nem que seja na bolsa, pois o tempo está maluco. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: almíscar.

5 – Leão: nessa segunda-feira levará bronca no ambiente de trabalho. No amor: pare com paqueras no ambiente de trabalho porque você ainda se dará mal por causa disso. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: hoje você terá consciência de que precisa se concentrar mais no ambiente de trabalho. No amor: não pense em paixões e nem em pretendentes distantes durante o serviço porque isso estragará todo o seu esforço. Cor do dia: salmão. Perfume do dia: flores do campo.

7 – Libra: nessa segunda-feira seu carro dará problemas ou o ônibus enguiçará, fato que provocará atrasos no seu trabalho e baixo rendimento no serviço. Assim terá que correr atrás do prejuízo. No amor: a pessoa amada não está sendo fiel. Cor do dia: oliva. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

8 – Escorpião: hoje você acordará com dor de cabeça e com sintomas de resfriados. Então tome um analgésico e um chá de hortelã com capim-limão para que o dia renda. No amor: chamará a atenção de pretendentes, no trabalho, através da carinha charmosa de resfriado. Cor do dia: verde-capim. Perfume do dia: capim-limão.

9 – Sagitário: nessa segunda-feira o dia de trabalho será produtivo. No amor: você terá discussões com a pessoa amada. Mas não perca a cabeça. Assim acenda um incenso de lavanda em casa e no trabalho. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

10 – Capricórnio: hoje acordará com sintomas de resfriado, gripe, estresse e estafa. Então, procure um médico urgente. Se possível, descanse. No amor: a pessoa amada cuidará de você nesse momento difícil. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

11 – Aquário: os astros dizem seu corpo precisa comer amêndoas. Hoje, sentirá cansaço com um pouco de tontura que pode ser um aviso de anemia. Portanto, procure um médico e faça exames. Cor do dia: amêndoa. Perfume do dia: amêndoa.

12 – Peixes: começará a segunda-feira um tanto desanimado. Portanto, acenda um incenso de alecrim em casa e no trabalho. No amor: a pessoa amada dará um tipo de fora e de desprezo hoje. Mas, fique firme. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: alecrim.