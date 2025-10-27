Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 27 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a segunda é a própria Lua, portanto é um excelente dia para conseguir emprego

27/10/2025 - 00h02
1 – Áries: excelente dia para conseguir emprego. Acenda incenso de musgo de carvalho para proteção na área profissional.  No amor: cuidado com as ousadias porque podem interpretar mal você. Cor do dia: verde-musgo. Perfume do dia: musgo de carvalho.

2 – Touro:  as chuvas intensas, nessa época, estão prejudicando você e sua família de forma direta ou indireta. Então fique de olho na sua casa porque ela poderá ter a estrutura prejudicada pelos excessos de chuva de alguma forma. Se puder peça ajuda ou tente ajudar alguém com relação a isso. No amor: faça o que sua intuição mandar. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

3 – Gêmeos:  nessa segunda-feira você acordará com dores nas pernas e nos músculos. Tenha fé porque você ganhará um processo na Justiça que ainda demorará um pouco. Cuidado com familiares invejosos, pois eles tentarão passar a perna em você. No amor: cuidado com elogios de pessoas desonestas. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: você se ligará no seu lado espiritual. Pois se conectará mais com o Misticismo porque terá sonhos reveladores. Assim estude mais sobre Ocultismo. No amor: não corra atrás de sarna para se coçar, então jogue sua energia somente para a Espiritualidade. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: mirra.

5 – Leão: excelente dia para defumar a casa e o local de trabalho com incenso, pois todas as energias negativas sairão graças à Lua nova. Mas cuidado com quem você compartilha seus segredos. Pois há muitos traidores ao seu redor. No amor: cuidado com os invejosos que estão com inveja do seu relacionamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: patchuli.

6 – Virgem: feche os olhos, pegue qualquer livro e abra aleatoriamente com os olhos vendados. Depois com a página já aberta, abra os olhos. Assim aparecerá a respostas para suas dúvidas na página que você abrir. Agora, bastar ler com atenção. No amor: não troque o certo pelo duvidoso. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

7 – Libra: os vizinhos e colegas de trabalho terão maus comportamentos. Mas não discuta com eles. Porém existem pessoas que pediram dinheiro emprestado ou compraram seus produtos e não pagaram até hoje. O problema é que essas pessoas são malandras, com caras de inocentes e estão enrolando você. Portanto, cobre os safados sem dó. No amor: tome café com a pessoa amada. Cor do dia: café. Perfume do dia: flor do café.

8 – Escorpião: você está transformando sonhos de infância em realidade através da Lei da Atração e de práticas esotéricas como a visualização. Então está no caminho certo. Mas não pode ficar o tempo todo no mundo da fantasia, pois a realidade é cruel. Portanto, a sua pessoa se decepcionará com algumas instituições e lugares. No amor: a pessoa amada está traindo você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: almíscar.

9 – Sagitário: hoje você acordará um pouco desanimado. Para que isso não prejudique seu trabalho, faça exercícios de Yoga e alongamento pela manhã. Depois acenda um incenso de alecrim na casa e no trabalho. No amor: evite brigar com a pessoa amada. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

10 – Capricórnio: no trabalho, colegas invejosos provocarão você. Porém, não revide. Então acenda um incenso de alfazema no seu trabalho para manter a sua calma e deixar os colegas leves. No amor: conhecerá um Dom Juan. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

11 – Aquário: excelente dia para investir no Marketing da sua empresa e renovar o estoque. Faça uma pesquisa com os seus clientes sobre quais os produtos que eles têm interesse em comprar. No amor: receberá mensagens de amores do passado. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

12 – Peixes: hoje você acordará um pouco desanimado. Para que isso não prejudique seu trabalho, faça exercícios de Yoga e alongamento pela manhã. Depois acenda um incenso de alecrim na casa e no trabalho. No amor: evite brigar com a pessoa amada. Cor do dia: verde. Perfume do dia: alecrim.

Confira o seu horóscopo de hoje, 23 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a quinta-feira é Júpiter

23/10/2025 00h02

1 – Áries: excelente dia para começar atividades esportivas e artísticas. Hoje receberá propostas comerciais incríveis, mas não assine documento nenhum porque pode ser fria. No amor: olhe mais ao seu redor. Tome banho com pétalas de rosas para ficar mais atraente. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

2 – Touro: as coisa podem se complicar ainda mais no seu trabalho com um novo chefe ou novo colega de trabalho.

No amor: tome alguma atitude. Tome banho com pétalas de orquídeas para ficar mais atraente. Cor do dia: magenta. Perfume do dia: orquídea.

3 – Gêmeos: hoje invejosos tentarão desanimar você. Mas não dê bola e continue levando seus projetos para frente. No amor: uma pessoa comprometida dará em cima de você, mas não dê bola porque será perigoso. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

4 – Câncer: tem uma pessoa da sua família tentando prejudicar você há mais de dois anos. Então, fique de olho, não deixe que ela manipule os outros parentes e mantenha uma rede de apoio caso o pior aconteça. Assim use seu poder comunicação e também faça orações de proteção. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

5 – Leão: o desejo pela fama e pelo sucesso tomou conta de você. Não há nada de errado nisso, só não deixe que invejosos apontem o dedo para a sua pessoa justificando seu esforço para um lado da vida que eles não aprovam. Se deseja ser influenciadora digital, recomendo a seguinte simpatia: pegue uma vela em forma de estrela de seis pontas, acenda num campo de futebol de areia ou numa praia e peça sucesso ao universo. No amor: a pessoa amada estará confusa. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: baunilha.

6 – Virgem: hoje você acordará chorando por causa de um trauma do seu passado. Então tente esquecer e faça a seguinte simpatia: num papel, sem linhas, escreva sobre a situação passada, depois queime num campo de futebol de areia ou numa praça, dizendo:

“ – Universo, que essa lembranças do passado, desapareçam!”

Isso trará paz ao seu espírito.

Na saúde: você está com problemas ginecológicos, portanto procure um médico e faça exames logo.

Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

7 – Libra: nesses dias você sentirá TPM e cólicas que podem ser menstruais ou não. Então tomem chá de calêndula que tem à venda em lojas de produtos naturais. Esse chá deve ser tomado, todas as noites, antes de dormir. Em menos de 15 dias você verá o excelente resultado. No amor: não provoque seu ex. Cor do dia: bege. Perfume do dia: calêndula.

8 – Escorpião: hoje você ficará nervoso, sem motivos, com: colegas de trabalho e clientes. Portanto para que isso não prejudique a sua pessoa, acenda incenso de alfazema em casa e no trabalho. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

9 – Sagitário: não se preocupe tanto com a família. Pois você está fazendo o suficiente. O resto é com o Karma deles. No amor: você precisa tomar banho com pétalas de jasmim para destravar sua vida amorosa.  Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

10 – Capricórnio: cuidado com a exposição desnecessária nas redes socais, principalmente fotos e vídeos com biquínis ou peças íntimas. Pois seus inimigos usarão isso contra você. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

11 – Aquário: você sentirá um pouco de fraqueza, portanto, faça um prato rico em ferro, vitaminas e proteínas. Aliás uma feijoada ou sopa de feijão cai bem hoje. No amor: tome banho com pétalas de margarida para proteção. Cor do dia: manteiga. Perfume do dia: margarida.

12 – Peixes: a quinta-feira está ótima para compras. Pois encontrará ofertas e promoções em lojas físicas e presenciais. Mas atenção: isso não vale para lojas virtuais. Também é um excelente dia para captar novos clientes. No amor: espere tudo se acalmar. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: musk.

Confira o seu horóscopo de hoje, 22 de outubro de 2025. Leia seu signo

A Lua está nova e quem rege a quarta-feira é Mercúrio

22/10/2025 00h02

1 – Áries: a quarta-feira é um dia espiritual, tanto que templos possuem novenas e rituais nesse dia. Aproveite a quarta-feira para frequentar esses lugares místicos. No amor: busque só parceiros que tem a mesma visão da vida que você. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

2 – Touro: as coisas ainda estão nervosas no seu trabalho. Então tome chá de camomila e acenda incenso de camomila. No amor: não é errado tentar apurar as ideias. Cor do dia: camomila. Perfume do dia: camomila.

3 – Gêmeos: se tiver algo entalado na sua garganta, fale hoje porque não existirão riscos de confusões. No amor: a pessoa amada está sendo desleal com você na sua frente. Cor do dia: marfim. Perfume do dia: jasmim.

4 – Câncer: para expulsar a inveja da sua casa e do seu trabalho, coloque um vaso de pimenteira na frente da sua residência e na porta da sua empresa. Se a pimenteira secar é sinal de que a inveja estava forte demais e passou tudo para a planta em vez de atingir você. No amor: receberá um presente inesperado. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: gardênia.

5 – Leão: para afastar a inveja, no trabalho e na vizinhança, use incenso de arruda no lar e no trabalho. Na família: um dos filhos terá problemas na escola e grande parte disso é por causa de olho gordo. No amor: alguém que você deseja conversar, se afastará por culpa de fofocas. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: sua família está sendo atacada por forças sobrenaturais e você já percebeu isso. Então acenda um incenso de sálvia branca no seu lar. No amor: a pessoa amada poderá pegar resfriado. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: sálvia.

7 – Libra: infelizmente você voltou com a ideia de fazer regimes malucos e operações estéticas. Mas os astros avisam que tudo isso é arriscado e que esses procedimentos farão mal a sua saúde. Porém você pode manter a beleza através de exercícios físicos e incenso de patchuli, que controla a compulsão alimentar e a ansiedade. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: hoje chefes, patrões e clientes chamarão a sua atenção. Mas o problema é que você anda sobrecarregado porque pegou tarefas demais. Então acenda um incenso de sândalo para ajudar nessa fase complicada. No amor: a pessoa amada está vendo o seu esforço no trabalho e fará uma surpresa. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: sândalo.

9 – Sagitário: quarta-feira é o dia ideal para o sagitariano frequentar locais como: igreja, templo, terreiro ou qualquer lugar sagrado. Também é o melhor dia para orar pelos antepassados e pela transmutação das coisas. Por isso acenda um incenso de violeta e cultive violetas na suas janelas. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 – Capricórnio: o ônibus que você costuma pegar poderá ter problemas na rua ou o carro que você usa poderá ter problemas mecânicos.

Portanto, cuidado!

No amor: você está sendo “stalkeado” por um ex ciumento.

Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

11 – Aquário: você está sobrecarregado e cansado. Mas o importante é que está ganhando dinheiro. Acenda incenso de pitanga para renovar as energias. Aliás, suco de pitanga também faz bem. No amor: receberá mensagens amorosas de estranhos. Cor do dia: pitanga. Perfume do dia: pitanga.

12 – Peixes: hoje chefes, patrões, clientes e colegas chamarão a sua atenção. No amor: um ex está de olho em você virtualmente. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

