Confira o seu horóscopo de hoje, 27/11 de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: se você trabalha com vendas, hoje será um excelente dia. Mas cuidado com sócios porque eles tentarão passar o golpe em você. No amor: controle o seu ciúme. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

2 – Touro: fique de olho em parentes fofoqueiros e em colegas de trabalho invejosos. No amor: se pedir alguém em namoro hoje, terá sorte. Tome banho com pétalas de jasmim para a autoestima. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: nessa quinta-feira você poderá perder um animal de estimação e esquecer um objeto precioso na rua ou no trabalho. Portanto, preste atenção. No trabalho: se você realizar artesanatos manuais, ele será sua segunda fonte de renda. Pois fará sucesso. Cor do dia: azul. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: os vizinhos e colegas de trabalho terão maus comportamentos. Mas não discuta com eles. Porém existem pessoas que pediram dinheiro emprestado ou compraram seus produtos e não pagaram até hoje.

O problema é que essas pessoas são malandras, com caras de inocentes e estão enrolando você. Portanto, cobre os safados sem dó. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

5 – Leão: algum eletrodoméstico dará problemas em casa ou no trabalho. Além disso, precisará tomar cuidado com acidentes na rua. Se você é mãe ou responsável por algum menor de idade, a sua pessoa precisa fazer as tarefas de casa juntos com os pequenos. Pois eles são carentes desse tipo de acompanhamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: um suspeito tentará entrar na sua residência ou no seu trabalho. Portanto, coloque as câmeras em ação e reforce sua segurança. No amor: surgirá um pretendente com vida financeira boa. Na família: um parente idoso falecerá brevemente. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: se receber o salário hoje, dê prioridade para comida e para os pagamentos dos boletos com os serviços necessários para a sobrevivência.

Pois se gastar em futilidades, terá consequências ruins. No trabalho: hoje receberá elogios de patrão e clientes. Porém, cuidado ao sair na rua porque um cachorro poderá morder você. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: cuidado ao mexer com objetos delicados. Pois você poderá quebrar coisas sem querer. No trabalho: conflitos com chefes e clientes poderão acontecer. Na família: as crianças poderão acordar com sintomas de resfriado. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

9 – Sagitário: se você sonha em ter uma horta no quintal ou plantar vegetais frutíferos em vasos no seu apartamento, a hora é agora, pois a Lua está nova.

Mas pare de se intrometer na vida de vizinhos e de familiares. Aliás você já se ferrou por isso no passado. Então deve evitar o mesmo erro agora. Cor do dia: anil. Perfume do dia: talco.

10 - Capricórnio: se você é uma capricorniana jovem, precisa tomar cuidado para não engravidar hoje, a não ser que você queira. Pois os astros estão vendo sua família aumentar. Ao andar pela rua, preste atenção para evitar sustos. No amor: um ex ciumento voltará a incomodar. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: hoje um animal abandonado cruzará o seu caminho e mesmo tento bichinhos em casa, a melhor solução é adotar. Pois animais são anjos.

Nessa quinta-feira alguns clientes e colegas de trabalho tentarão passar a perna em você. Portanto, cuidado. No amor: você se lembrará de uma paixão do passado e a imagem dela surgirá do nada nas suas redes. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

12 – Peixes: hoje escute sua música preferida e coisas mágicas acontecerão. Se você é mãe ou avó, terá uma surpresa ao conversar com as crianças sobre a escola. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.