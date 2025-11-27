Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira o seu horóscopo de hoje, 27/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a quinta é Saturno

Luciana do Rocio, colaboradora b+

Luciana do Rocio, colaboradora b+

27/11/2025 - 00h02
1 – Áries: se você trabalha com vendas, hoje será um excelente dia. Mas cuidado com sócios porque eles tentarão passar o golpe em você. No amor: controle o seu ciúme. Cor do dia: bege. Perfume do dia: baunilha.

2 – Touro: fique de olho em parentes fofoqueiros e em colegas de trabalho invejosos. No amor: se pedir alguém em namoro hoje, terá sorte. Tome banho com pétalas de jasmim para a autoestima. Cor do dia: pérola. Perfume do dia: jasmim.

3 – Gêmeos: nessa quinta-feira você poderá perder um animal de estimação e esquecer um objeto precioso na rua ou no trabalho. Portanto, preste atenção. No trabalho: se você realizar artesanatos manuais, ele será sua segunda fonte de renda. Pois fará sucesso. Cor do dia: azul. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: os vizinhos e colegas de trabalho terão maus comportamentos. Mas não discuta com eles. Porém existem pessoas que pediram dinheiro emprestado ou compraram seus produtos e não pagaram até hoje.

O problema é que essas pessoas são malandras, com caras de inocentes e estão enrolando você. Portanto, cobre os safados sem dó. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

5 – Leão: algum eletrodoméstico dará problemas em casa ou no trabalho. Além disso, precisará tomar cuidado com acidentes na rua. Se você é mãe ou responsável por algum menor de idade, a sua pessoa precisa fazer as tarefas de casa juntos com os pequenos. Pois eles são carentes desse tipo de acompanhamento. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: um suspeito tentará entrar na sua residência ou no seu trabalho. Portanto, coloque as câmeras em ação e reforce sua segurança. No amor: surgirá um pretendente com vida financeira boa. Na família: um parente idoso falecerá brevemente. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: se receber o salário hoje, dê prioridade para comida e para os pagamentos dos boletos com os serviços necessários para a sobrevivência.

Pois se gastar em futilidades, terá consequências ruins. No trabalho: hoje receberá elogios de patrão e clientes. Porém, cuidado ao sair na rua porque um cachorro poderá morder você. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: cuidado ao mexer com objetos delicados. Pois você poderá quebrar coisas sem querer. No trabalho: conflitos com chefes e clientes poderão acontecer. Na família: as crianças poderão acordar com sintomas de resfriado. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

9 – Sagitário: se você sonha em ter uma horta no quintal ou plantar vegetais frutíferos em vasos no seu apartamento, a hora é agora, pois a Lua está nova.

Mas pare de se intrometer na vida de vizinhos e de familiares. Aliás você já se ferrou por isso no passado. Então deve evitar o mesmo erro agora. Cor do dia: anil. Perfume do dia: talco.

10 - Capricórnio: se você é uma capricorniana jovem, precisa tomar cuidado para não engravidar hoje, a não ser que você queira. Pois os astros estão vendo sua família aumentar. Ao andar pela rua, preste atenção para evitar sustos. No amor: um ex ciumento voltará a incomodar. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: mirra.

11 – Aquário: hoje um animal abandonado cruzará o seu caminho e mesmo tento bichinhos em casa, a melhor solução é adotar. Pois animais são anjos.

Nessa quinta-feira alguns clientes e colegas de trabalho tentarão passar a perna em você. Portanto, cuidado. No amor: você se lembrará de uma paixão do passado e a imagem dela surgirá do nada nas suas redes. Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

12 – Peixes: hoje escute sua música preferida e coisas mágicas acontecerão. Se você é mãe ou avó, terá uma surpresa ao conversar com as crianças sobre a escola. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

Confira o seu horóscopo de hoje, 24/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege a segunda é a Lua

24/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: excelente dia para conseguir emprego temporário de Natal e fazer planos para o ano que vem. No amor: um novo amor está se abrindo para você. Tome banho com pétalas de rosas para atrair a pessoa certa. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

2 – Touro: você está estressado por causa de visitas indesejadas no último feriado. Agora precisa enfrentar olho-gordo de colegas de trabalho invejosos. No amor: estão de olho-gordo no seu relacionamento. Acenda incenso de arruda para proteção. Cor do dia: esmeralda. Perfume do dia: flores selvagens.

3 – Gêmeos: nesta segunda-feira você acordará com dores nas pernas e nos músculos. Tenha fé porque você ganhará um processo na Justiça que ainda demorará um pouco.

Cuidado com familiares invejosos, pois eles tentarão passar a perna em você. No amor: cuidado com elogios de pessoas desonestas. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: almíscar.

4 – Câncer: se deseja continuar trabalhando no comércio, então é necessário baixar o preço de alguns produtos ou serviços.

Um empreendimento que é construído apenas focado no dinheiro muitas vezes fica sem bases sólidas, pois os clientes percebem e se afastam.

Mas, hoje se você realizar alguma caridade, ela será reconhecida e trará excelentes frutos. No amor: você desconfia que está sendo traído, mas nesse momento não está. Assim, tire isso da sua cabeça. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

5 – Leão: as chuvas intensas, nessa época, estão prejudicando você e sua família de forma direta ou indireta. Então fique de olho na sua casa porque ela poderá ter a estrutura prejudicada pelos excessos de chuva de alguma forma.

Se puder peça ajuda ou tente ajudar alguém com relação a isso. No amor: há um novo amor esperando você. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: aproveite as promoções para comprar os presentes de Natal hoje. Na família: você está enfrentando problemas com doenças de algum familiar ou conhecido. No amor: não corra atrás de quem não demonstra interesse. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: gardênia.

7 – Libra: hoje, no trabalho, as portas estão abertas para você. Pois será convidado a viajar, para um local maravilhoso, a trabalho ou conseguirá uma segunda fonte de renda. Na família: comprar presentes de Natal para as crianças da famíia fará bem para sua alma. No amor: um ex ciumento voltará a incomodar. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: qualquer aroma frutal.

8 – Escorpião: tentarão irritar você na família e no trabalho. Mas precisa evitar discussão porque alguém cruel fará isso de propósito para que você passe como maluco diante de outras pessoas.

Então fique em silêncio por enquanto. Cuidado ao usar celular na rua e no ônibus porque os ladrões estão de olho. No amor: não vale à pena lembrar e nem ter ciúmes de ex. Cor do dia: bordô. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

9 – Sagitário: hoje seu carro apresentará problemas mecânicos ou o ônibus que você pega poderá estragar ou você sentirá dores nas pernas ao andar até o trabalho.

Portanto, tome cuidado ao atravessar a rua e ao dirigir porque você está propensos a acidentes perigosos. No amor: a pessoa amada chamará a sua atenção em voz alta, mas você deverá evitar discussões. Cor do dia: anil. Perfume do dia: musk.

10 - Capricórnio: você precisa se concentrar mais em seu trabalho formal e exigir menos das pessoas que fazem trabalhos voluntários aos quais você possui acesso.

Pois essas pessoas fazem esforços árduos. Na família: excelente dia para ter uma conversa séria com filhos com relação à disciplina. Diga que é necessário ter alguma organização e estudo para subir na vida. No amor: a pessoa amada poderá sofrer um acidente. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

11 – Aquário: hoje você amanhecerá com sintomas de gripe e resfriado: dor de garganta, tosse, espirros, olhos vermelhos e testa quente.

Poderá ter prejuízos materiais por causa do excesso de chuvas no trabalho ou na família. Esteja preparado para desembolsar dinheiro por causa dos estragos. Também poderá receber notícias que algum familiar está esperando bebê. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: talco.

12 – Peixes: excelente dia para acompanhar filhos, netos e crianças, em geral, até a escola. Pois você terá excelentes recordações da época escolar.

Hoje a sua pessoa precisa tirar uma dúvida e a melhor atitude para isso é orar e pedir para que um anjo tire suas dúvidas através de sonhos noturnos. Cor do dia: azul. Perfume do dia: musk.

Confira o seu horóscopo de hoje, 23/11 de 2025. Leia seu signo

O Sol está em sagitário, a Lua está nova, Mercúrio está retrógrado em sagitário e quem rege o domingo é o Sol

23/11/2025 00h02

HORÓSCOPO

HORÓSCOPO Reprodução IA

1 – Áries: aproveite o domingo para visitar as feiras de artesanato e adquirir produtos para o Natal. Aliás, arianos costumam ser excelentes artistas e você pode produzir artesanato também. No amor: conhecerá uma pessoa interessante hoje. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

2 – Touro: receberá visitas indesejáveis que provocarão você. Então mantenha a calma. No amor: pessoas farão perguntas indiscretas sobre a vida amorosa. Acenda incenso de lavanda. Cor do dia: lavanda. Perfume do dia: lavanda.

3 – Gêmeos: você será a estrela principal se participar de eventos sociais nesse domingo. Mas evite comer maionese em restaurantes ou lanchonetes porque ela poderá estar com salmonela. No final da noite sentirá um pouco de dor de garganta. Portanto tome chás de: erva-doce, hortelã e capim-limão. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: capim-limão.

4 – Câncer: hoje você precisa passear em alguma feira especial de domingo. Pois encontrará um objeto que lembrará de momentos felizes do passado.

Então compre o produto porque ele funcionará como amuleto para você. Na família e no amor: o canceriano se sentirá satisfeito se cantar músicas com filhos, netos e com a pessoa amada. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

5 – Leão: tome cuidado ao sair com salto alto de casa porque pode tropeçar ou sofrer algum acidente. Também tome cuidado ao pegar transporte por aplicativo, pois o motorista tentará dar um golpe.

Mesmo assim, hoje é um dia excelente para praticar esportes porque você ganhará até prêmios. No amor: hoje cairá a máscara da pessoa amada e ela fará um escândalo. Cor do dia: furta-cor. Perfume do dia: musk.

6 – Virgem: no amor, se você está se relacionamento com alguém que conheceu em aplicativo de namoro, cuidado: você está sendo enganado.

Aliás, pessoas tentarão abrir seus olhos e é melhor acreditar nelas. Se você deseja encontrar alguém sério, então procure em lugares como: no trabalho, na vizinhança ou em apresentações de amigos em comum. Ultimamente você está passando por uma fase difícil, mas não está demonstrando aos outros. Então fique sossegado porque a sua pessoa está no caminho certo. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

7 – Libra: se você for dono de veículo, cuidado, pois tentarão roubar seu carro. Na família: hoje é o dia ideal para brincar de cantar músicas de Natal com as crianças da família. Aliás, você se sentirá pleno se fizer essa brincadeira com os pequenos. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: qualquer aroma de fruta.

 8 – Escorpião: hoje, se você cozinhar, receberá elogios. No amor: se a sua pessoa oferecer uma comida feita com as próprias mãos conquistará a pessoa amada. Se começar a trabalhar com artesanato, nesse domingo, você fará sucesso nessa área para o resto da vida. Cor do dia: marrom. Perfume do dia: baunilha.

9 – Sagitário: se rolar uma oportunidade de serviço extra, nesse domingo, aceite. Pois você fará sucesso. Na família: evite visitar parentes e nunca se meta na vida deles porque isso sempre gera confusão. No amor: a pessoa amada está cansada dos seus caprichos. Cor do dia: violeta. Perfume do dia: violeta.

10 - Capricórnio: o Natal está chegando e você já está estressado. Então aproveite o domingo para passar num spa ou até mesmo para relaxar em casa sem muitas preocupações. No amor: ignore as cobranças absurdas da pessoa amada. Cor do dia: lilás. Perfume do dia: flor de lilac.

11 – Aquário: ótimo dia para passear com animais de estimação, cuidar da horta e do jardim. Pois se você plantar uma muda hoje, ela crescerá trazendo bons fluidos para você.

No amor e na família: cuidado, pois um ex ciumento continua vigiando você. Aliás ele espiona você, através perfis fakes nas redes sociais e pagou para alguns vizinhos vigiarem seu comportamento. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

12 – Peixes: domingo ideal para visitar lugares místicos e sagrados com crianças da sua família. Explique aos pequenos sobre a importância da Espiritualidade e também sobre a importância de estudar. Depois que você fizer isso, sentirá uma suave paz de espírito. Aproveite o dia para tocar algum instrumento musical, pois fará sucesso. Cor do dia: arco-íris. Perfume do dia: baunilha.

