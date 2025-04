Confira o seu horóscopo de hoje, 28 de abril de 2025. Leia seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: o dia está ideal para começar projetos novos ou terminar aqueles que você foi obrigado a parar. Pois a Lua nova incentiva isso. No amor: não se relacione com pessoas que tem vícios difíceis de largar. Cor do dia: branco. Perfume do dia: lírios brancos.

2 – Touro: hoje você estará desanimado e com sono. Mas precisa se animar porque a Lua nova e o Sol em touro trazem novas possibilidades para você. No amor: por causa de uma paixão forte, você não chama a atenção da pessoa amada principalmente quando ela apronta. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

3 – Gêmeos: nessa segunda-feira, você acordará com a garganta raspando e com sintomas de resfriados. Portanto tome chás de erva-doce e capim-limão. No amor: fofoqueiros estão falando mal de você para a pessoa amada. Cor do dia: verde-esmeralda. Perfume do dia: erva-doce.

4 – Câncer: a Lua nova e o Sol em touro trouxeram novas possibilidades de trabalhos e ganhos aos cancerianos. No amor: não deixe que a pessoa amada manipule seus horários. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

5 – Leão: nessa segunda-feira levará broncas de chefes, patrões e clientes. Portanto, melhore sua postura e se esforce mais. No amor: você está se aproveitando financeiramente da pessoa amada e esse ano sua máscara poderá e cair. Cor do dia: bege. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: você está tendo crises de angústia e ansiedade. Mas não se preocupe porque a Lua nova e o Sol em touro chegaram para proteger os virginianos. Para manter a calma e o equilíbrio acenda incensos de alfazema em casa e no trabalho. No amor: clientes ficarão interessados em sair com você. Cor do dia: alfazema. Perfume do dia: alfazema.

7 – Libra: patrões, chefes e clientes pedirão que você estude um assunto em específico. Então não perca tempo e comece a estudar agora mesmo porque isso ajudará a sua vida profissional. No amor: colegas de trabalho estão interessados em você. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

8 – Escorpião: criaturas negativas, das trevas, pedirão para que você deixe de estudar e trabalhar. Mas não acreditem nelas porque no fundo esses seres são invejosos. Por isso acenda um incenso em casa e no trabalho de alecrim para se sentir mais disposto. Cor do dia: tífani. Perfume do dia: alecrim.

9 – Sagitário: hoje acordará se sentindo acabado. Mas não deve ficar triste porque a Lua nova e o Sol em touro vieram trazer novas possibilidades aos sagitarianos. Lembre-se que você é como a lenda da ave mágica chamada Fênix, pois renasce das cinzas. Assim acenda um incenso chamado Fênix. No amor: não implique, sem motivos, com a pessoa amada. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: fênix.

10 - Capricórnio: você anda estressado e sem tempo. Mas com a Lua nova e o Sol em touro você terá forças e criatividade para terminar os trabalhos que ainda não conseguiu encerrar. No amor: a pessoa amada estará depressiva e angustiada. Cor do dia: anil. Perfume do dia: almíscar.

11 – Aquário: hoje você acordará com sintomas de resfriados e com a garganta raspando. Portanto tome chá de hortelã com capim-limão. Além disso, faça gargarejo com malva, várias vezes ao dia, porque isso limpará a sua garganta. No amor: conhecerá alguém interessante. Cor do dia: malva. Perfume do dia: malva.

12 – Peixes: use agasalhos, principalmente, na rua. Pois há riscos de ter: resfriados, gripes e pneumonias. Tome chá de gengibre para evitar dores de garganta. No amor: pessoas próximas estão interessadas em você. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.