Confira o seu horóscopo de hoje, 28 de junho de 2025. Leia seu signo

1 – Áries: falta um dia para o dia de São Pedro, o santo que abre até as portas do céu. Então o ariano pode começar hoje mesmo a fazer suas orações para esse santo antes de dormir. Para tornar a reza mais eficaz, é aconselhável dormir com qualquer tipo de chave debaixo do travesseiro toda a noite até o dia de São Pedro. No amor: hoje o ariano precisa ser seletivo e não sair com qualquer um. Cor celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: geralmente o ponto fraco do taurino é a garganta, principalmente, no frio. Portanto sempre saia com um cachecol no pescoço e tome chá de gengibre nesse inverno. No amor: corra atrás de quem você deseja conquistar, pois as únicas coisas que caem do céu são chuva e lixo espacial. Cor do dia: azaléa. Perfume do dia: azaléa.

3 – Gêmeos: se sair nesse sábado, à noite, terá que lidar com invejosos. Portanto, tape o umbigo antes de ir a qualquer evento. No amor: fofoqueiros estão fazendo intriga falando mal de você para a pessoa amada. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: margarida.

4 – Câncer: você está com um medo do futuro infundado. Portanto, lembre-se: você não vive no futuro e nem no passado, pois vive somente o presente. Desse jeito, precisa tirar esse insegurança da sua cabeça. No amor: a pessoa amada estará irritada e manhosa. Então tenha paciência. Assim, acenda um incenso de sálvia branca. Cor do dia: branco. Perfume do dia: sálvia branca.

5 – Leão: aproveite para ir a qualquer evento junino porque você brilhará muito. No amor: será feliz se usar o serviço de Correio Elegante para se declarar em alguma festa junina. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: sândalo.

6 – Virgem: hoje você precisa ser otimista e passear com seus filhos ou netos, pois eles desejam sua companhia. No amor: se sair com o parceiro para uma festa junina e comprar uma maçã do amor para ele, terá uma noite maravilhosa. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: flor da maçã.

7 - Libra: seu passatempo preferido é ir ao salão de beleza e fazer compras. Então se for ao salão hoje conseguirá promoções, sem falar que no final do mês ele não fica lotado. Também encontrará promoções em lojas presenciais. Mas cuidado com lojas virtuais. No amor: a noite está ideal para romance com lareira e vinho. Cor do dia: vinho. Perfume do dia: qualquer aroma Frutal.

8 – Escorpião: hoje você fará sucesso se for a uma festa junina. Inclusive ganhará prêmios em bingos e em jogos juninos como pescaria. No amor: leve a pessoa amada a uma festa junina e terá uma noite romântica. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosas.

9 – Sagitário: você acordará com vontade de ter uma pele de pêssego. Então será bem-sucedido se for a um salão de beleza ou clínica de estética. No amor: tome banho de hidromassagem com a pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: pêssego. Perfume do dia: pêssego.

10 – Capricórnio: hoje não dirija porque corre riscos de acidentes. Então prefira o transporte coletivo. Não saia hoje à noite porque encontrará ciladas. No amor: faça o sanduíche preferido da pessoa amada e deixe a magia acontecer. Cor do dia: mostarda. Perfume do dia: âmbar.

11 – Aquário: hoje lucrará bastante e ganhará elogios de clientes. Durante a noite é bom participar de eventos, na sua área de atuação, para manter atualizado o networking. No amor: será bastante paquerado hoje. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

12 – Peixes: excelente dia para mostrar sua arte em: feiras, shows e eventos. No amor: um ex ciumento está rodando você. Cor do dia: turquesa. Perfume do dia: gardênia.