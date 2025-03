Confira o seu horóscopo de hoje, 28 de março de 2025. Leia o seu signo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

1 – Áries: excelente dia para firmar parcerias no seu hobby preferido. Sim, o seu hobby pode virar uma segunda fonte de renda. Hoje você terá ciúmes de objetos. Cor do dia: celeste. Perfume do dia: qualquer aroma atalcado.

2 – Touro: as parcerias com pessoas parecidas com você tem tudo para dar certo hoje. Mas lembre-se do ditado:

“ – Quem ri muito na sexta, chora no domingo.”

Cor do dia: prata. Perfume do dia: qualquer aroma amadeirado.

3 – Gêmeos: hoje você fará sucesso com parcerias recentes. Porém, nessa sexta-feira, a sua pessoa poderá ter um animal de estimação furtado ou poderá perder um objeto. Portanto, fique atento. Cor do dia: amarelo. Perfume do dia: gardênia.

4 – Câncer: excelente dia para tirar fotos e fazer filmagens, pois fará sucesso. Nessa sexta-feira imagine sua imagem quando era criança e peça perdão para ela, pois você sentirá mais leve. Cor do dia: anil. Perfume do dia: cravo.

5 – Leão: não vá às baladas hoje porque corre o risco de acidentes. Então preste atenção ao dirigir e ao atravessar as ruas. Cor do dia: laranja. Perfume do dia: flor de laranjeira.

6 - Virgem: uma pessoa idosa da sua família voltará a ficar doente. Então tenha fé e paciência. Hoje não ligue para críticas negativas. Cor do dia: rosa. Perfume do dia: rosa.

7 – Libra: um desconhecido tentará invadir a sua casa ou seu trabalho. Portanto, fique em alerta e com as câmeras ligadas. Cor do dia: vermelho. Perfume do dia: patchuli.

8 – Escorpião: hoje você terá dificuldade em desempenhar uma tarefa. Mas peça ajuda para pessoas de confiança. Cor do dia: azul-marinho. Perfume do dia: musk.

9 – Sagitário: surpreenda a pessoa amada com alguma surpresa, como exemplos: jantar com a comida preferida, fantasia, massagens, etc. Pois é a monotonia que acaba com o amor. Cor do dia: dourado. Perfume do dia: baunilha.

10 - Capricórnio: nessa sexta-feira você estará cansado. Portanto, durma cedo. Mas antes tome chá de camomila com erva-cidreira. Cor do dia: bege. Perfume do dia: erva-cidreira.

11 – Aquário: nessa semana você terá TPM e cólicas que podem não ser necessariamente menstruais. Então tome chá de prímula, que o resultado virá logo. Cor do dia: carmim. Perfume do dia: prímula.

12 – Peixes: hoje você sentirá uma fadiga estranha. Portanto durma cedo com um caderno para anotar seus sonhos ao lado da sua cama. Cor do dia: azul. Perfume do dia: almíscar.